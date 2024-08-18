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Мопед для подростка без прав: в ГАИ назвали суммы штрафов для родителей - РИА Новости Крым, 18.08.2024
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Мопед для подростка без прав: в ГАИ назвали суммы штрафов для родителей
Мопед для подростка без прав: в ГАИ назвали суммы штрафов для родителей - РИА Новости Крым, 18.08.2024
Мопед для подростка без прав: в ГАИ назвали суммы штрафов для родителей
Более 30 тысяч рублей штрафа грозит тем родителям, которые покупают своим подросткам мопед или мотоцикл. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказал... РИА Новости Крым, 18.08.2024
2024-08-18T17:11
2024-08-18T17:11
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новости крыма
дорожное движение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Более 30 тысяч рублей штрафа грозит тем родителям, которые покупают своим подросткам мопед или мотоцикл. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказал начальник отдела организационно-аналитической работы, информационного обеспечения и пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Крыма Константин Кондря.Подросток может на законных основаниях стать участником дорожного движения, получив права категории А и М. В противном случае ответственность наступит как для ребенка, так и для родителей."За передачу управления ТС (транспортного средства – ред.) лицу, не имеющему права управления, родителям будет выписан штраф в сумме 30 000 рублей. Мопед при этом задерживается и транспортируется на специализированную стоянку", – предупредил начальник отдела.Количество дорожных происшествий с участием подростков за рулем мопедов или мотоциклов в Крыму возросло. Только за прошедшую неделю их было зарегистрировано четыре, и во всех случаях несовершеннолетние не имели прав.При этом в целом цифры статистики по ДТП с участием детей в Крыму снижаются.Всего в ДТП с начала года пострадало 98 детей, отметил он.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП на дорогах Крыма - страшная статистика по погибшимМотоциклист погиб на трассе в Крыму после столкновения с легковушкойВ Крыму в ДТП с двумя мопедами погиб мужчина и пострадал ребенок
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РИА Новости Крым
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мототранспорт, новости крыма, дорожное движение, пдд (правила дорожного движения), крым, транспорт, дети
Мопед для подростка без прав: в ГАИ назвали суммы штрафов для родителей

В Крыму участились ДТП с участием "бесправных" подростков на мопедах

17:11 18.08.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПара на мопеде в Москве
Пара на мопеде в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Более 30 тысяч рублей штрафа грозит тем родителям, которые покупают своим подросткам мопед или мотоцикл. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказал начальник отдела организационно-аналитической работы, информационного обеспечения и пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Крыма Константин Кондря.

"Хотелось бы разъяснить для родителей, что право управления мопедом либо мотоциклом возникает с 16 лет и после прохождения обучения в специализированной автошколе", – сказал он.

Подросток может на законных основаниях стать участником дорожного движения, получив права категории А и М. В противном случае ответственность наступит как для ребенка, так и для родителей.
"За передачу управления ТС (транспортного средства – ред.) лицу, не имеющему права управления, родителям будет выписан штраф в сумме 30 000 рублей. Мопед при этом задерживается и транспортируется на специализированную стоянку", – предупредил начальник отдела.
Количество дорожных происшествий с участием подростков за рулем мопедов или мотоциклов в Крыму возросло. Только за прошедшую неделю их было зарегистрировано четыре, и во всех случаях несовершеннолетние не имели прав.
При этом в целом цифры статистики по ДТП с участием детей в Крыму снижаются.

"За прошедший период текущего года у нас 85 дорожно-транспортных происшествий с участием детей произошло, что на 22% ниже аналогичного периода прошлого года. Один ребенок, погиб, к сожалению, но в прошлом году эта статистика была гораздо страшнее", – рассказал Константин Кондря.

Всего в ДТП с начала года пострадало 98 детей, отметил он.
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