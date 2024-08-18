https://crimea.ria.ru/20240818/moped-dlya-podrostka-bez-prav-v-gai-nazvali-summy-shtrafov-dlya-roditeley-1139656748.html

Мопед для подростка без прав: в ГАИ назвали суммы штрафов для родителей

Мопед для подростка без прав: в ГАИ назвали суммы штрафов для родителей - РИА Новости Крым, 18.08.2024

Мопед для подростка без прав: в ГАИ назвали суммы штрафов для родителей

Более 30 тысяч рублей штрафа грозит тем родителям, которые покупают своим подросткам мопед или мотоцикл. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказал... РИА Новости Крым, 18.08.2024

2024-08-18T17:11

2024-08-18T17:11

2024-08-18T17:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Более 30 тысяч рублей штрафа грозит тем родителям, которые покупают своим подросткам мопед или мотоцикл. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказал начальник отдела организационно-аналитической работы, информационного обеспечения и пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Крыма Константин Кондря.Подросток может на законных основаниях стать участником дорожного движения, получив права категории А и М. В противном случае ответственность наступит как для ребенка, так и для родителей."За передачу управления ТС (транспортного средства – ред.) лицу, не имеющему права управления, родителям будет выписан штраф в сумме 30 000 рублей. Мопед при этом задерживается и транспортируется на специализированную стоянку", – предупредил начальник отдела.Количество дорожных происшествий с участием подростков за рулем мопедов или мотоциклов в Крыму возросло. Только за прошедшую неделю их было зарегистрировано четыре, и во всех случаях несовершеннолетние не имели прав.При этом в целом цифры статистики по ДТП с участием детей в Крыму снижаются.Всего в ДТП с начала года пострадало 98 детей, отметил он.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП на дорогах Крыма - страшная статистика по погибшимМотоциклист погиб на трассе в Крыму после столкновения с легковушкойВ Крыму в ДТП с двумя мопедами погиб мужчина и пострадал ребенок

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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