Рейтинг@Mail.ru
Мотоциклист погиб на трассе в Крыму после столкновения с легковушкой - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20240806/mototsiklist-pogib-na-trasse-v-krymu-posle-stolknoveniya-s-legkovushkoy-1139386153.html
Мотоциклист погиб на трассе в Крыму после столкновения с легковушкой
Мотоциклист погиб на трассе в Крыму после столкновения с легковушкой - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Мотоциклист погиб на трассе в Крыму после столкновения с легковушкой
Мотоциклист погиб на месте аварии после столкновения с легковушкой в Крыму. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции. РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T11:28
2024-08-06T11:28
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/06/1139386019_0:64:867:552_1920x0_80_0_0_ad91cdfbd6aaa8b7d826a3a04bca5cf3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Мотоциклист погиб на месте аварии после столкновения с легковушкой в Крыму. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.По данным правоохранителей, авария произошла ночью 6 августа на автодороге граница с Херсонской областью - Симферополь - Алушта - Ялта возле села Пионерское. Водитель автомобиля ехал в направлении Пионерского, а мотоциклист двигался по трассе в сторону Симферополя. "Водитель 1958 года рождения, управляя транспортным средством "ВАЗ-2107", на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу мотоциклу YAMAHA под управлением водителя 1987 года рождения", - говорится в сообщении. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия. Ранее в Госавтоинспекции сообщили об аварии в селе Мускатное Красногвардейского района. В результате столкновения двух мопедов погиб мужчина и ранен 16-летний юноша. Читайте также на РИА Новости Крым: В Крыму в ДТП с двумя мопедами погиб мужчина и пострадал ребенок Аварий меньше, погибших - больше: почему в Крыму растет смертность в ДТП В Кореизе подросток на мопеде врезался в стену
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/06/1139386019_0:0:867:651_1920x0_80_0_0_9f5eb6d1b1d92d5f26f6d506d24c3281.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп в крыму и севастополе
Мотоциклист погиб на трассе в Крыму после столкновения с легковушкой

В Крыму водитель мотоцикла погиб на месте после столкновения с машиной

11:28 06.08.2024
 
© Госавтоинспекция КрымаСмертельное ДТП возле села Пионерское в Крыму
Смертельное ДТП возле села Пионерское в Крыму
© Госавтоинспекция Крыма
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Мотоциклист погиб на месте аварии после столкновения с легковушкой в Крыму. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
По данным правоохранителей, авария произошла ночью 6 августа на автодороге граница с Херсонской областью - Симферополь - Алушта - Ялта возле села Пионерское. Водитель автомобиля ехал в направлении Пионерского, а мотоциклист двигался по трассе в сторону Симферополя.
"Водитель 1958 года рождения, управляя транспортным средством "ВАЗ-2107", на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу мотоциклу YAMAHA под управлением водителя 1987 года рождения", - говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм погиб на месте, а водитель "ВАЗ-2107" получил телесные повреждения. Пострадавшего доставили в больницу.
Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.
Ранее в Госавтоинспекции сообщили об аварии в селе Мускатное Красногвардейского района. В результате столкновения двух мопедов погиб мужчина и ранен 16-летний юноша.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму в ДТП с двумя мопедами погиб мужчина и пострадал ребенок
Аварий меньше, погибших - больше: почему в Крыму растет смертность в ДТП
В Кореизе подросток на мопеде врезался в стену
 
Ситуация на дорогах КрымаДТП в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:48Путин поручил обеспечить устойчивым мобильным интернетом железные дороги
12:28Герасимов наградил бойцов в зоне спецоперации
12:07Срок за госизмену: жителя Крыма приговорили к 18 годам
11:50Почти 200 детсадов и школ в Севастополе оборудуют защитной бронепленкой
11:28Мотоциклист погиб на трассе в Крыму после столкновения с легковушкой
11:22Преподаватели вузов будут заполнять меньше документов - Госдума
11:07Серия ночных взрывов в Киеве и области – какие объекты поражены
10:54Стрельба в Севастопольской бухте - флот проводит учения
10:43Зеленский пообещал создать основу для завершения конфликта в этом году
10:24Ядерный потенциал России и Китая сдерживает агрессию США – Володин
10:19В Крыму планируют снизить уровень бедности до пяти процентов
10:13Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда
10:07ВСУ пытались прорваться через границу РФ на территорию Курской области
09:52В Крыму в ДТП с двумя мопедами погиб мужчина и пострадал ребенок
09:49Дрон ВСУ атаковал авто в Белгородской области – погиб мирный житель
09:4522 дрона над регионами РФ - в Курской области ранены мирные жители
09:34Министр транспорта Крыма Лукашенко ушел в отставку
09:22Крипта "в законе" – что реально изменит легализация майнинга
09:07На ретро-снимках: как работали и отдыхали в Крыму космонавты и астрономы
08:57Прокуратура назвала причину аварии на коллекторе в Большой Ялте
Лента новостейМолния