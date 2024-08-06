https://crimea.ria.ru/20240806/mototsiklist-pogib-na-trasse-v-krymu-posle-stolknoveniya-s-legkovushkoy-1139386153.html

Мотоциклист погиб на трассе в Крыму после столкновения с легковушкой

Мотоциклист погиб на трассе в Крыму после столкновения с легковушкой - РИА Новости Крым, 06.08.2024

Мотоциклист погиб на трассе в Крыму после столкновения с легковушкой

Мотоциклист погиб на месте аварии после столкновения с легковушкой в Крыму. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции. РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T11:28

2024-08-06T11:28

2024-08-06T11:28

ситуация на дорогах крыма

дтп в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Мотоциклист погиб на месте аварии после столкновения с легковушкой в Крыму. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.По данным правоохранителей, авария произошла ночью 6 августа на автодороге граница с Херсонской областью - Симферополь - Алушта - Ялта возле села Пионерское. Водитель автомобиля ехал в направлении Пионерского, а мотоциклист двигался по трассе в сторону Симферополя. "Водитель 1958 года рождения, управляя транспортным средством "ВАЗ-2107", на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу мотоциклу YAMAHA под управлением водителя 1987 года рождения", - говорится в сообщении. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия. Ранее в Госавтоинспекции сообщили об аварии в селе Мускатное Красногвардейского района. В результате столкновения двух мопедов погиб мужчина и ранен 16-летний юноша. Читайте также на РИА Новости Крым: В Крыму в ДТП с двумя мопедами погиб мужчина и пострадал ребенок Аварий меньше, погибших - больше: почему в Крыму растет смертность в ДТП В Кореизе подросток на мопеде врезался в стену

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп в крыму и севастополе