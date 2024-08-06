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Мотоциклист погиб на трассе в Крыму после столкновения с легковушкой
Мотоциклист погиб на трассе в Крыму после столкновения с легковушкой - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Мотоциклист погиб на трассе в Крыму после столкновения с легковушкой
Мотоциклист погиб на месте аварии после столкновения с легковушкой в Крыму. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции. РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T11:28
2024-08-06T11:28
2024-08-06T11:28
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Мотоциклист погиб на месте аварии после столкновения с легковушкой в Крыму. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.По данным правоохранителей, авария произошла ночью 6 августа на автодороге граница с Херсонской областью - Симферополь - Алушта - Ялта возле села Пионерское. Водитель автомобиля ехал в направлении Пионерского, а мотоциклист двигался по трассе в сторону Симферополя. "Водитель 1958 года рождения, управляя транспортным средством "ВАЗ-2107", на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу мотоциклу YAMAHA под управлением водителя 1987 года рождения", - говорится в сообщении. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия. Ранее в Госавтоинспекции сообщили об аварии в селе Мускатное Красногвардейского района. В результате столкновения двух мопедов погиб мужчина и ранен 16-летний юноша. Читайте также на РИА Новости Крым: В Крыму в ДТП с двумя мопедами погиб мужчина и пострадал ребенок Аварий меньше, погибших - больше: почему в Крыму растет смертность в ДТП В Кореизе подросток на мопеде врезался в стену
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дтп в крыму и севастополе
Мотоциклист погиб на трассе в Крыму после столкновения с легковушкой
В Крыму водитель мотоцикла погиб на месте после столкновения с машиной
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Мотоциклист погиб на месте аварии после столкновения с легковушкой в Крыму. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
По данным правоохранителей, авария произошла ночью 6 августа на автодороге граница с Херсонской областью - Симферополь - Алушта - Ялта возле села Пионерское. Водитель автомобиля ехал в направлении Пионерского, а мотоциклист двигался по трассе в сторону Симферополя.
"Водитель 1958 года рождения, управляя транспортным средством "ВАЗ-2107", на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу мотоциклу YAMAHA под управлением водителя 1987 года рождения", - говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм погиб на месте, а водитель "ВАЗ-2107" получил телесные повреждения. Пострадавшего доставили в больницу.
Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.
Ранее в Госавтоинспекции сообщили об аварии в селе Мускатное Красногвардейского района. В результате столкновения двух мопедов погиб мужчина и ранен 16-летний юноша.
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