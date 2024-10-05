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Киеву придется смириться с потерями территорий – Столтенберг - РИА Новости Крым, 05.10.2024
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Киеву придется смириться с потерями территорий – Столтенберг
Киеву придется смириться с потерями территорий – Столтенберг - РИА Новости Крым, 05.10.2024
Киеву придется смириться с потерями территорий – Столтенберг
Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Киеву придется смириться с территориальными потерями по итогам спецоперации, как это довелось сделать в 1939 году... РИА Новости Крым, 05.10.2024
2024-10-05T11:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Киеву придется смириться с территориальными потерями по итогам спецоперации, как это довелось сделать в 1939 году Финляндии по итогам советско-финской войны. Такое мнение он высказал в интервью газете Financial TimesВ конце сентября в Минобороны Финляндии предложили разместить штаб командования сухопутных войск НАТО у российской границы, в городе Миккели, где уже есть штаб Сил обороны Финляндии. Мнение о том, чем это чревато для Финляндии, высказал РИА Новости Крым военный эксперт, завотделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Раздел Украины на "автономные зоны": что значат заявления в лагере ТрампаСложный выбор Запада: к чему США толкают Европу на Украине"Кубышка" пустеет: Запад планирует сократить помощь Украине
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йенс столтенберг, украина, нато, новости сво, в мире, политика, новости
Киеву придется смириться с потерями территорий – Столтенберг

Экс-генсек НАТО призвал Украину признать территориальные реалии по итогам спецоперации

11:20 05.10.2024 (обновлено: 11:21 05.10.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Киеву придется смириться с территориальными потерями по итогам спецоперации, как это довелось сделать в 1939 году Финляндии по итогам советско-финской войны. Такое мнение он высказал в интервью газете Financial Times
"Война закончилась тем, что они (Финляндия – ред.) отказались от десяти процентов своей территории", – привел Столтенберг пример исхода конфликта.
В конце сентября в Минобороны Финляндии предложили разместить штаб командования сухопутных войск НАТО у российской границы, в городе Миккели, где уже есть штаб Сил обороны Финляндии. Мнение о том, чем это чревато для Финляндии, высказал РИА Новости Крым военный эксперт, завотделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.
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