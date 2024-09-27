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Чем грозит Финляндии размещение базы НАТО у границ с Россией

Чем грозит Финляндии размещение базы НАТО у границ с Россией - РИА Новости Крым, 27.09.2024

Чем грозит Финляндии размещение базы НАТО у границ с Россией

Власти Финляндии должны понимать, к каким последствиям может привести размещение базы НАТО у границы с Россией, поскольку РФ предпримет все необходимые шаги для РИА Новости Крым, 27.09.2024

2024-09-27T16:52

2024-09-27T16:52

2024-09-27T16:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Власти Финляндии должны понимать, к каким последствиям может привести размещение базы НАТО у границы с Россией, поскольку РФ предпримет все необходимые шаги для обеспечения собственной безопасности. Об этом заявил военный эксперт, завотделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в комментарии РИА Новости Крым. В пятницу стало известно, что минобороны Финляндии предложило разместить штаб сухопутных войск НАТО в городе Миккели, который находится в 300 километрах от Санкт-Петербурга. Это, подчеркнул Евсеев, для Финляндии обернется ответными мерами со стороны России.Он пояснил, что Хельсинки помогает США, а это ядерная держава. По этой причине возможный конфликт с Финляндией будет рассматриваться как конфликт с ядерным государством. В связи с этим при гипотетическом конфликте с Финляндией, особенно с учетом предложенных президентом Владимиром Путиным изменений в ядерную доктрину России, российская сторона имеет право нанести ядерный удар и по Финляндии, по штабу НАТО, если он будет там размещен.Ранее президент РФ Владимир Путин назвал присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу внутренним делом этих стран, предупредив, что расстановка на их территории военных объектов НАТО создаст угрозу для РФ и ответ Москвы будет зеркальным.В мае финский журналист, общественный деятель и геополитический аналитик Янус Путконен, выступая в эфире радио "Спутник в Крыму", назвал вступление Финляндии в НАТО государственным переворотом, поскольку это случилось без проведения референдума в нарушение действующей конституции страны.По мнению военного политолога Андрея Кошкина, втягивание Швеции и Финляндии в НАТО обусловлено исключительно стремлением США и их союзников отвоевать у России Арктику, имеющую богатые залежи углеводородов и других полезных ископаемых.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В НАТО разрабатывают план переброски американских войск ближе к РоссииЗачем Запад пытается втянуть глобальный Юг в борьбу с РоссиейЭто не Байден: кто толкает Америку и НАТО к войне с Россией

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

финляндия, россия, нато, расширение нато, контингент нато, безопасность, мнения, сша, политика, владимир евсеев