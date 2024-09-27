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Чем грозит Финляндии размещение базы НАТО у границ с Россией - РИА Новости Крым, 27.09.2024
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https://crimea.ria.ru/20240927/chem-grozit-finlyandii-razmeschenie-bazy-nato-u-granits-s-rossiey-1140684720.html
Чем грозит Финляндии размещение базы НАТО у границ с Россией
Чем грозит Финляндии размещение базы НАТО у границ с Россией - РИА Новости Крым, 27.09.2024
Чем грозит Финляндии размещение базы НАТО у границ с Россией
Власти Финляндии должны понимать, к каким последствиям может привести размещение базы НАТО у границы с Россией, поскольку РФ предпримет все необходимые шаги для РИА Новости Крым, 27.09.2024
2024-09-27T16:52
2024-09-27T16:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Власти Финляндии должны понимать, к каким последствиям может привести размещение базы НАТО у границы с Россией, поскольку РФ предпримет все необходимые шаги для обеспечения собственной безопасности. Об этом заявил военный эксперт, завотделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в комментарии РИА Новости Крым. В пятницу стало известно, что минобороны Финляндии предложило разместить штаб сухопутных войск НАТО в городе Миккели, который находится в 300 километрах от Санкт-Петербурга. Это, подчеркнул Евсеев, для Финляндии обернется ответными мерами со стороны России.Он пояснил, что Хельсинки помогает США, а это ядерная держава. По этой причине возможный конфликт с Финляндией будет рассматриваться как конфликт с ядерным государством. В связи с этим при гипотетическом конфликте с Финляндией, особенно с учетом предложенных президентом Владимиром Путиным изменений в ядерную доктрину России, российская сторона имеет право нанести ядерный удар и по Финляндии, по штабу НАТО, если он будет там размещен.Ранее президент РФ Владимир Путин назвал присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу внутренним делом этих стран, предупредив, что расстановка на их территории военных объектов НАТО создаст угрозу для РФ и ответ Москвы будет зеркальным.В мае финский журналист, общественный деятель и геополитический аналитик Янус Путконен, выступая в эфире радио "Спутник в Крыму", назвал вступление Финляндии в НАТО государственным переворотом, поскольку это случилось без проведения референдума в нарушение действующей конституции страны.По мнению военного политолога Андрея Кошкина, втягивание Швеции и Финляндии в НАТО обусловлено исключительно стремлением США и их союзников отвоевать у России Арктику, имеющую богатые залежи углеводородов и других полезных ископаемых.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В НАТО разрабатывают план переброски американских войск ближе к РоссииЗачем Запад пытается втянуть глобальный Юг в борьбу с РоссиейЭто не Байден: кто толкает Америку и НАТО к войне с Россией
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финляндия, россия, нато, расширение нато, контингент нато, безопасность, мнения, сша, политика, владимир евсеев
Чем грозит Финляндии размещение базы НАТО у границ с Россией

Эксперт назвал последствия размещения военных баз НАТО в Финляндии

16:52 27.09.2024
 
© AP Photo Mindaugas KulbisСолдаты НАТО
Солдаты НАТО - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo Mindaugas Kulbis
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Власти Финляндии должны понимать, к каким последствиям может привести размещение базы НАТО у границы с Россией, поскольку РФ предпримет все необходимые шаги для обеспечения собственной безопасности. Об этом заявил военный эксперт, завотделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в комментарии РИА Новости Крым.
В пятницу стало известно, что минобороны Финляндии предложило разместить штаб сухопутных войск НАТО в городе Миккели, который находится в 300 километрах от Санкт-Петербурга. Это, подчеркнул Евсеев, для Финляндии обернется ответными мерами со стороны России.

"Финляндия – член НАТО, и она может размещать военные объекты там, где считает нужным. Другой вопрос, что финнам надо понимать ответственность за размещение такого рода объектов: пункт управления НАТО будет рассматриваться как цель для первоочередного поражения", - сказал Евсеев.

Он пояснил, что Хельсинки помогает США, а это ядерная держава. По этой причине возможный конфликт с Финляндией будет рассматриваться как конфликт с ядерным государством.
В связи с этим при гипотетическом конфликте с Финляндией, особенно с учетом предложенных президентом Владимиром Путиным изменений в ядерную доктрину России, российская сторона имеет право нанести ядерный удар и по Финляндии, по штабу НАТО, если он будет там размещен.

"И здесь финны должны понимать, что в свете изменений ядерной доктрины РФ любой конфликт - а конфликт Финляндии с Россией не может быть без участия США, поскольку американцы стоят за финнами - ядерный ответ может получить и Финляндия, и США", - считает Евсеев.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу внутренним делом этих стран, предупредив, что расстановка на их территории военных объектов НАТО создаст угрозу для РФ и ответ Москвы будет зеркальным.
В мае финский журналист, общественный деятель и геополитический аналитик Янус Путконен, выступая в эфире радио "Спутник в Крыму", назвал вступление Финляндии в НАТО государственным переворотом, поскольку это случилось без проведения референдума в нарушение действующей конституции страны.
По мнению военного политолога Андрея Кошкина, втягивание Швеции и Финляндии в НАТО обусловлено исключительно стремлением США и их союзников отвоевать у России Арктику, имеющую богатые залежи углеводородов и других полезных ископаемых.
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