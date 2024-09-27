Чем грозит Финляндии размещение базы НАТО у границ с Россией
Эксперт назвал последствия размещения военных баз НАТО в Финляндии
© AP Photo Mindaugas KulbisСолдаты НАТО
© AP Photo Mindaugas Kulbis
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Власти Финляндии должны понимать, к каким последствиям может привести размещение базы НАТО у границы с Россией, поскольку РФ предпримет все необходимые шаги для обеспечения собственной безопасности. Об этом заявил военный эксперт, завотделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в комментарии РИА Новости Крым.
В пятницу стало известно, что минобороны Финляндии предложило разместить штаб сухопутных войск НАТО в городе Миккели, который находится в 300 километрах от Санкт-Петербурга. Это, подчеркнул Евсеев, для Финляндии обернется ответными мерами со стороны России.
"Финляндия – член НАТО, и она может размещать военные объекты там, где считает нужным. Другой вопрос, что финнам надо понимать ответственность за размещение такого рода объектов: пункт управления НАТО будет рассматриваться как цель для первоочередного поражения", - сказал Евсеев.
Он пояснил, что Хельсинки помогает США, а это ядерная держава. По этой причине возможный конфликт с Финляндией будет рассматриваться как конфликт с ядерным государством.
В связи с этим при гипотетическом конфликте с Финляндией, особенно с учетом предложенных президентом Владимиром Путиным изменений в ядерную доктрину России, российская сторона имеет право нанести ядерный удар и по Финляндии, по штабу НАТО, если он будет там размещен.
"И здесь финны должны понимать, что в свете изменений ядерной доктрины РФ любой конфликт - а конфликт Финляндии с Россией не может быть без участия США, поскольку американцы стоят за финнами - ядерный ответ может получить и Финляндия, и США", - считает Евсеев.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу внутренним делом этих стран, предупредив, что расстановка на их территории военных объектов НАТО создаст угрозу для РФ и ответ Москвы будет зеркальным.
В мае финский журналист, общественный деятель и геополитический аналитик Янус Путконен, выступая в эфире радио "Спутник в Крыму", назвал вступление Финляндии в НАТО государственным переворотом, поскольку это случилось без проведения референдума в нарушение действующей конституции страны.
По мнению военного политолога Андрея Кошкина, втягивание Швеции и Финляндии в НАТО обусловлено исключительно стремлением США и их союзников отвоевать у России Арктику, имеющую богатые залежи углеводородов и других полезных ископаемых.
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