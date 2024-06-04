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В НАТО разрабатывают план переброски американских войск ближе к России

В НАТО разрабатывают план переброски американских войск ближе к России - РИА Новости Крым, 04.06.2024

В НАТО разрабатывают план переброски американских войск ближе к России

В НАТО разрабатывают маршруты переброски войск из США в Европу на случай войны с Россией. Об этом со ссылкой на источники в официальных кругах пишет британская... РИА Новости Крым, 04.06.2024

2024-06-04T14:13

2024-06-04T14:13

2024-06-04T14:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В НАТО разрабатывают маршруты переброски войск из США в Европу на случай войны с Россией. Об этом со ссылкой на источники в официальных кругах пишет британская газета The Telegraph.Прорабатывать логистику в странах альянса начали после саммита 2023 года в Вильнюсе. Там была достигнута договоренность о подготовке 300 000 военнослужащих, которые будут находиться в состоянии повышенной готовности, информирует издание.Предполагается, что американцы должны высадиться в голландских портах, а затем на поездах переправиться через Германию и Польшу.Это делается для того, чтобы избежать большого скопления войск и вооружения в одном месте. Боевые действия на Украине показали, что Россия очень эффективно наносит удары по таким базам, заявил The Telegraph начальник командования материально-технического обеспечения военного комитета альянса генерал-лейтенант Александр Соллфранк.“Украина очень сильно страдает от этих российских ракетных ударов дальнего радиуса действия по логистическим системам”, - сказал он.Утверждается, что в качестве альтернативных маршрутов западные стратеги рассматривают порты Италии, Греции и Турции. Из итальянских портов американские войска могут быть переброшены по суше через Словению и Хорватию в Венгрию, которая граничит с Украиной. С территории Турции и Греции маршрут прокладывается через Болгарию и Румынию. Возможно также использование портов на Балканах, а также в Норвегии, Швеции и Финляндии.Подобные стратегии разрабатываются на фоне предупреждений высшего руководства Североатлантического альянса о том, что западные правительства должны подготовиться к конфликту с Россией в ближайшие два десятилетия, пишет газета.При этом глава Российской Федерации Владимир Путин в нашумевшем интервью американскому журналисту Карлсону Такеру заявил, что Россия не имеет планов затевать глобальный военный конфликт. Однако лидеры западных стран регулярно позволяют себе агрессивные выпады в сторону РФ, запугивая свою аудиторию и нагнетая истерию. Россия всегда была готова к мирному урегулированию конфликта, подчеркнул глава государства.Читайте также на РИА Новости Крым:Москва предупредила США о фатальных последствиях ударов ВСУ по РоссииЗеленский обрушился на США из-за разрешения на ракетные удары по РоссииКазус белли онлайн: в НАТО признали кибератаку поводом для войны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, сша, россия, безопасность, в мире, новости