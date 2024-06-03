Рейтинг@Mail.ru
Москва предупредила США о фатальных последствиях ударов ВСУ по России - РИА Новости Крым, 03.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240603/moskva-predupredila-ssha-o-fatalnykh-posledstviyakh-udarov-vsu-po-rossii-1137806357.html
Москва предупредила США о фатальных последствиях ударов ВСУ по России
Москва предупредила США о фатальных последствиях ударов ВСУ по России - РИА Новости Крым, 03.06.2024
Москва предупредила США о фатальных последствиях ударов ВСУ по России
Москва предостерегает США от просчетов, которые могут иметь фатальные последствия. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя разрешение Киеву на... РИА Новости Крым, 03.06.2024
2024-06-03T11:29
2024-06-03T11:29
россия
новости
всу (вооруженные силы украины)
поставки западного оружия украине
коллективный запад
министерство иностранных дел рф (мид рф)
сергей рябков
внешняя политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/0a/1121992453_0:165:2950:1824_1920x0_80_0_0_d8d48d31ddd6ab9402b08392ac7b978c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Москва предостерегает США от просчетов, которые могут иметь фатальные последствия. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя разрешение Киеву на атаки западным оружием по территориям России.Он напомнил о заявлениях президента РФ на эту тему и призвал отнестись к ним с максимальной серьезностью, поскольку Москва может асимметрично ответить на поощрение США ударов ВСУ по российским военным объектам. Также он осудил бездействие Вашингтона в вопросе пресечения украинских провокаций."Что касается позиции США в данной связи, то она максимально безответственна. Они выписали индульгенцию Киеву на любые преступления, на любые акции такого рода и не делают ничего для того, чтобы пресечь опасные провокационные шаги своих подопечных. Но для них - для США - это тоже не бесплатно, и последствия они почувствуют", - предупредил Рябков.Он также подчеркнул, что Россия будет пресекать любые поползновения Украины, создающие угрозы для российских систем предупреждения о ракетном нападении.Ранее экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус в интервью CNN заявил, что Вашингтон должен дать Украине разрешение использовать американские системы ПВО для уничтожения целей в российском воздушном пространстве.До этого издание Politico написало, что Байден втайне разрешил киевскому режиму наносить удары американским оружием по территории России, но только в районе границы с Харьковской областью. В отношении ударов далеко вглубь России позиция Белого дома не претерпела изменений.Представители стран НАТО должны осознавать тяжесть вероятных последствий в случае разрешения на применение западного высокоточного оружия большой дальности по территориям РФ, заявил ранее президент России Владимир Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад взбесился: Милорад Додик о передаче Украине дальнобойных ракетУдары по РФ оружием НАТО: зачем Запад обсуждает снятие запретовЛавров: острая фаза противостояния РФ и Запада находится в полном разгаре
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/0a/1121992453_0:0:2722:2041_1920x0_80_0_0_ae16feae4380630d90db03e1b20b9f74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости, всу (вооруженные силы украины), поставки западного оружия украине, коллективный запад, министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей рябков, внешняя политика
Москва предупредила США о фатальных последствиях ударов ВСУ по России

Рябков: разрешение Киеву на удары западным оружием по РФ могут иметь фатальные последствия

11:29 03.06.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБрифинг заместителя Министра иностранных дел РФ С. Рябкова
Брифинг заместителя Министра иностранных дел РФ С. Рябкова - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Москва предостерегает США от просчетов, которые могут иметь фатальные последствия. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя разрешение Киеву на атаки западным оружием по территориям России.
"Хотелось бы предостеречь американских деятелей от просчетов, которые могут иметь фатальные последствия. Они в силу непонятных причин недооценивают серьезность того отпора, который они могут получить", - цитирует Рябкова РИА Новости.
Он напомнил о заявлениях президента РФ на эту тему и призвал отнестись к ним с максимальной серьезностью, поскольку Москва может асимметрично ответить на поощрение США ударов ВСУ по российским военным объектам. Также он осудил бездействие Вашингтона в вопросе пресечения украинских провокаций.
"Что касается позиции США в данной связи, то она максимально безответственна. Они выписали индульгенцию Киеву на любые преступления, на любые акции такого рода и не делают ничего для того, чтобы пресечь опасные провокационные шаги своих подопечных. Но для них - для США - это тоже не бесплатно, и последствия они почувствуют", - предупредил Рябков.
Он также подчеркнул, что Россия будет пресекать любые поползновения Украины, создающие угрозы для российских систем предупреждения о ракетном нападении.
Ранее экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус в интервью CNN заявил, что Вашингтон должен дать Украине разрешение использовать американские системы ПВО для уничтожения целей в российском воздушном пространстве.
До этого издание Politico написало, что Байден втайне разрешил киевскому режиму наносить удары американским оружием по территории России, но только в районе границы с Харьковской областью. В отношении ударов далеко вглубь России позиция Белого дома не претерпела изменений.
Представители стран НАТО должны осознавать тяжесть вероятных последствий в случае разрешения на применение западного высокоточного оружия большой дальности по территориям РФ, заявил ранее президент России Владимир Путин.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Запад взбесился: Милорад Додик о передаче Украине дальнобойных ракет
Удары по РФ оружием НАТО: зачем Запад обсуждает снятие запретов
Лавров: острая фаза противостояния РФ и Запада находится в полном разгаре
 
РоссияНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Поставки западного оружия УкраинеКоллективный ЗападМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Сергей РябковВнешняя политика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:29Российские силы ПВО сбили четыре авиабомбы Hammer и ракету "Нептун"
13:20Группировка "Север" продвинулась в глубину обороны ВСУ
13:15Более тысячи человек пробежали "Зеленый марафон" в Ялте
13:05Малышев вновь возглавил Избирательную комиссию Крыма
12:54ФСБ раскрыла агентурную группу украинских спецслужб в Севастополе
12:52Русский мир нуждается в защите любыми способами - Аксенов
12:41Расследование терактов на "Северных потоках": что требует Генпрокуратура
12:18Фестиваль "Великое русское слово" открылся в Крыму
12:09Десант ВСУ уничтожен при попытке высадки в Херсонской области
12:02Аксенов назначил врио министра здравоохранения Крыма
11:57Жительница Симферополя продала украшения за купюры "Банка приколов"
11:48Где в Крыму самое теплое море
11:29Москва предупредила США о фатальных последствиях ударов ВСУ по России
11:20В Севастополе слышна стрельба: власти назвали причину
11:18Китай отказался от участия в "саммите мира" по Украине
11:12Спикер парламента Грузии подписал закон об иноагентах
10:46Смертельное ДТП на Кубани: две машины столкнулись и загорелись
10:16Севастопольскую фирму оштрафовали за взятку налоговику
10:04Мощные взрывы на Солнце - Землю накроет магнитная буря
09:50Вашингтон и Брюссель пытаются переписать историю – Володин
Лента новостейМолния