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Москва предупредила США о фатальных последствиях ударов ВСУ по России

Москва предупредила США о фатальных последствиях ударов ВСУ по России - РИА Новости Крым, 03.06.2024

Москва предупредила США о фатальных последствиях ударов ВСУ по России

Москва предостерегает США от просчетов, которые могут иметь фатальные последствия. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя разрешение Киеву на... РИА Новости Крым, 03.06.2024

2024-06-03T11:29

2024-06-03T11:29

2024-06-03T11:29

россия

новости

всу (вооруженные силы украины)

поставки западного оружия украине

коллективный запад

министерство иностранных дел рф (мид рф)

сергей рябков

внешняя политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Москва предостерегает США от просчетов, которые могут иметь фатальные последствия. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя разрешение Киеву на атаки западным оружием по территориям России.Он напомнил о заявлениях президента РФ на эту тему и призвал отнестись к ним с максимальной серьезностью, поскольку Москва может асимметрично ответить на поощрение США ударов ВСУ по российским военным объектам. Также он осудил бездействие Вашингтона в вопросе пресечения украинских провокаций."Что касается позиции США в данной связи, то она максимально безответственна. Они выписали индульгенцию Киеву на любые преступления, на любые акции такого рода и не делают ничего для того, чтобы пресечь опасные провокационные шаги своих подопечных. Но для них - для США - это тоже не бесплатно, и последствия они почувствуют", - предупредил Рябков.Он также подчеркнул, что Россия будет пресекать любые поползновения Украины, создающие угрозы для российских систем предупреждения о ракетном нападении.Ранее экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус в интервью CNN заявил, что Вашингтон должен дать Украине разрешение использовать американские системы ПВО для уничтожения целей в российском воздушном пространстве.До этого издание Politico написало, что Байден втайне разрешил киевскому режиму наносить удары американским оружием по территории России, но только в районе границы с Харьковской областью. В отношении ударов далеко вглубь России позиция Белого дома не претерпела изменений.Представители стран НАТО должны осознавать тяжесть вероятных последствий в случае разрешения на применение западного высокоточного оружия большой дальности по территориям РФ, заявил ранее президент России Владимир Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад взбесился: Милорад Додик о передаче Украине дальнобойных ракетУдары по РФ оружием НАТО: зачем Запад обсуждает снятие запретовЛавров: острая фаза противостояния РФ и Запада находится в полном разгаре

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россия, новости, всу (вооруженные силы украины), поставки западного оружия украине, коллективный запад, министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей рябков, внешняя политика