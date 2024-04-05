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Зачем Запад пытается втянуть глобальный Юг в борьбу с Россией

Зачем Запад пытается втянуть глобальный Юг в борьбу с Россией - РИА Новости Крым, 05.04.2024

Зачем Запад пытается втянуть глобальный Юг в борьбу с Россией

Коллективный Запад всячески пытается втянуть в антироссийскую коалицию страны так называемого глобального Юга, поскольку только они способны обеспечить... РИА Новости Крым, 05.04.2024

2024-04-05T13:03

2024-04-05T13:03

2024-04-05T13:03

мнения

радио "спутник в крыму"

андрей никифоров

политика

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россия

нато

европа

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Коллективный Запад всячески пытается втянуть в антироссийскую коалицию страны так называемого глобального Юга, поскольку только они способны обеспечить материальное перевооружение Европы и поддержку Украины для противостояния с РФ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.По словам эксперта, страны Запада в период глобализации на протяжении десятилетий выводили за пределы своих территорий трудоемкие производства, превращаясь из индустриальных держав в постиндустриальные, "кто-то в большей степени, кто-то в меньшей".Именно поэтому страны коллективного Запада сейчас всячески пытаются втянуть их в антироссийскую коалицию, пояснил он."Потому что, помимо всего прочего, только они могут обеспечить материально и перевооружение германской армии, и снабжение боеприпасами и боевой техникой украинской армии, и так далее", – заявил Никифоров.Однако европейские страны уже так привыкли жить под "зонтиком НАТО" и так расслабились, что это стало "не просто заметно, а начало угрожать их существованию", отметил политолог. С этим и связаны стремительные реформы, новые стратегии перевооружения и модернизации ВПК, в частности объявленные в Германии, сказал он."Они пытаются вернуть некий внутренний импульс. Но вряд ли этого хватит для борьбы с Россией. Скорее настолько, чтобы просто как-то продолжать существовать", – считает эксперт.Он добавил, что НАТО – это, по сути, "условие присутствия США в Европе". И если альянс без Европы проживет, то Европа нет. И если к власти в США по итогам выборов придет Дональд Трамп, заявлявший о намерении вывести Америку из НАТО, то этому в Европе будут "решительно сопротивляться".Накануне министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил, что вооруженные силы Германии в рамках структурной реформы получат четвертый вид вооруженных сил, который займется деятельностью в информационной сфере и киберпространстве, а также новое оперативное командование. В целом, по словам Писториуса, реформа организационной структуры бундесвера имеет цель обеспечить готовность ВС Германии к чрезвычайным ситуациям, включая войну.В марте министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что коллективный Запад, предлагая странам глобального Юга поддержать "формулу мира" украинского президента Владимира Зеленского, тем самым "приглашает" их к геноциду мирного населения Крыма и Новороссии. Читайте также на РИА Новости Крым:Члены НАТО создали совместную миссию на Украине Эксперт назвал главную цель втягивания в НАТО Швеции и Финляндии Россия возьмет еще больше территорий: генсек НАТО о ситуации на Украине

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мнения, андрей никифоров, политика, в мире, россия, нато, европа, сша