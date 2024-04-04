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Россия возьмет еще больше территорий: генсек НАТО о ситуации на Украине
Россия возьмет еще больше территорий: генсек НАТО о ситуации на Украине - РИА Новости Крым, 04.04.2024
Россия возьмет еще больше территорий: генсек НАТО о ситуации на Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил два сценария развития конфликта на Украине, включая негативный для Киева, призвал не допустить поражения Украины и... РИА Новости Крым, 04.04.2024
2024-04-04T19:28
2024-04-04T19:28
2024-04-04T19:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил два сценария развития конфликта на Украине, включая негативный для Киева, призвал не допустить поражения Украины и нарастить военные поставки.Генсек НАТО предположил два сценария развития конфликта на Украине: первый – НАТО сможет нарастить больше поддержки, и Украина, по его мнению, может вернуть больше территорий, и второй – без наращивания поддержки, и тогда, по словам Столтенберга, "Россия возьмет еще больше территорий, и мы (НАТО – ред.) окажемся в еще более опасной позиции".О создании совместной миссии на Украине странами НАТО заявил в четверг министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, создание миссии предусматривает в том числе увеличение количества украинских военных, которые смогут проходить обучение и подготовку на территории Польши.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад разрушает основы безопасности – Герасимов"До критического уровня": в МИД оценили вероятность конфликта с НАТОБлеф Макрона и интриги Прибалтики: эксперт оценил "армию НАТО" на Украине
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йенс столтенберг, нато, украина, россия, в мире
Россия возьмет еще больше территорий: генсек НАТО о ситуации на Украине
Генсек НАТО допустил поражение ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил два сценария развития конфликта на Украине, включая негативный для Киева, призвал не допустить поражения Украины и нарастить военные поставки.
"Ситуация на поле боя сложная, мы видим, как Россия наступает на линии соприкосновения… Это очень серьезно, и есть срочная потребность мобилизовать больше помощи Украине", – цитирует Столтенберга РИА Новости.
Генсек НАТО предположил два сценария развития конфликта на Украине: первый – НАТО сможет нарастить больше поддержки, и Украина, по его мнению, может вернуть больше территорий, и второй – без наращивания поддержки, и тогда, по словам Столтенберга, "Россия возьмет еще больше территорий, и мы (НАТО – ред.) окажемся в еще более опасной позиции".
"Поэтому единственная возможность получить мир на Украине – иметь там сильные вооруженные силы и не дать им (России – ред.) победить", – сказал генсек и добавил, что "верит в то, что это возможно".
О создании совместной миссии на Украине странами НАТО заявил
в четверг министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, создание миссии предусматривает в том числе увеличение количества украинских военных, которые смогут проходить обучение и подготовку на территории Польши.
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