Рейтинг@Mail.ru
Россия возьмет еще больше территорий: генсек НАТО о ситуации на Украине - РИА Новости Крым, 04.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240404/rossiya-vozmet-esche-bolshe-territoriy-gensek-nato-o-situatsii-na-ukraine-1136292210.html
Россия возьмет еще больше территорий: генсек НАТО о ситуации на Украине
Россия возьмет еще больше территорий: генсек НАТО о ситуации на Украине - РИА Новости Крым, 04.04.2024
Россия возьмет еще больше территорий: генсек НАТО о ситуации на Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил два сценария развития конфликта на Украине, включая негативный для Киева, призвал не допустить поражения Украины и... РИА Новости Крым, 04.04.2024
2024-04-04T19:28
2024-04-04T19:05
йенс столтенберг
нато
украина
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0c/1134890347_0:4:2923:1648_1920x0_80_0_0_3aaf48e02062f4c8b27027dcabe76fb1.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил два сценария развития конфликта на Украине, включая негативный для Киева, призвал не допустить поражения Украины и нарастить военные поставки.Генсек НАТО предположил два сценария развития конфликта на Украине: первый – НАТО сможет нарастить больше поддержки, и Украина, по его мнению, может вернуть больше территорий, и второй – без наращивания поддержки, и тогда, по словам Столтенберга, "Россия возьмет еще больше территорий, и мы (НАТО – ред.) окажемся в еще более опасной позиции".О создании совместной миссии на Украине странами НАТО заявил в четверг министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, создание миссии предусматривает в том числе увеличение количества украинских военных, которые смогут проходить обучение и подготовку на территории Польши.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад разрушает основы безопасности – Герасимов"До критического уровня": в МИД оценили вероятность конфликта с НАТОБлеф Макрона и интриги Прибалтики: эксперт оценил "армию НАТО" на Украине
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0c/1134890347_286:0:2923:1978_1920x0_80_0_0_8dbee6d1404da43977595246a7bd960a.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
йенс столтенберг, нато, украина, россия, в мире
Россия возьмет еще больше территорий: генсек НАТО о ситуации на Украине

Генсек НАТО допустил поражение ВСУ

19:28 04.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЙенс Столтенберг
Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил два сценария развития конфликта на Украине, включая негативный для Киева, призвал не допустить поражения Украины и нарастить военные поставки.

"Ситуация на поле боя сложная, мы видим, как Россия наступает на линии соприкосновения… Это очень серьезно, и есть срочная потребность мобилизовать больше помощи Украине", – цитирует Столтенберга РИА Новости.

Генсек НАТО предположил два сценария развития конфликта на Украине: первый – НАТО сможет нарастить больше поддержки, и Украина, по его мнению, может вернуть больше территорий, и второй – без наращивания поддержки, и тогда, по словам Столтенберга, "Россия возьмет еще больше территорий, и мы (НАТО – ред.) окажемся в еще более опасной позиции".

"Поэтому единственная возможность получить мир на Украине – иметь там сильные вооруженные силы и не дать им (России – ред.) победить", – сказал генсек и добавил, что "верит в то, что это возможно".

О создании совместной миссии на Украине странами НАТО заявил в четверг министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, создание миссии предусматривает в том числе увеличение количества украинских военных, которые смогут проходить обучение и подготовку на территории Польши.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Запад разрушает основы безопасности – Герасимов
"До критического уровня": в МИД оценили вероятность конфликта с НАТО
Блеф Макрона и интриги Прибалтики: эксперт оценил "армию НАТО" на Украине
 
Йенс СтолтенбергНАТОУкраинаРоссияВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:47На два месяца арестован водитель из-за смертельного ДТП на Кубани
20:20Путин похвалил регионы РФ цитатой из "Кавказской пленницы"
19:52Инфраструктурный объект поражен в Днепропетровской области
19:28Россия возьмет еще больше территорий: генсек НАТО о ситуации на Украине
19:10Защита телесная и духовная: из Крыма в окопы едут плащи и иконы
18:43Ребенок сильно пострадал в ДТП под Симферополем
18:35Более 80% молодежи верят в возможности самореализации в России – Голикова
18:29Члены НАТО создали совместную миссию на Украине
18:07Еще троих задержанных за терроризм арестовали в Дагестане
17:43Двое погибших и девять раненых: результаты обстрелов Донецка за сутки
17:32Сакральное место: Путин пообещал посетить Севастополь
17:27Мобилизация в России: достаточно ли армии боевых ресурсов
17:17Прожиточный минимум в России вырос на 36,7%
17:07На Крымском мосту растет очередь
16:52В Харькове обесточена ядерная установка "Источник нейтронов"
16:29ВСУ атаковали ремонтную бригаду и медиков в Новой Каховке – двое погибли
16:12В Крыму охотника будут судить за убийство туриста на Ай-Петри в 1999 году
15:35Задержаны еще трое причастных к теракту в "Крокусе" - ФСБ
15:28Путин указал на новый уровень социальной ответственности власти и бизнеса
15:01В России безработица упала до рекордно низкого уровня – Путин
Лента новостейМолния