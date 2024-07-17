https://crimea.ria.ru/20240717/razdel-ukrainy-na-avtonomnye-zony-chto-znachat-zayavleniya-v-lagere-trampa-1138940396.html
Раздел Украины на "автономные зоны": что значат заявления в лагере Трампа
Раздел Украины на "автономные зоны": что значат заявления в лагере Трампа - РИА Новости Крым, 17.07.2024
Раздел Украины на "автономные зоны": что значат заявления в лагере Трампа
Карта раздела Украины на "автономные зоны" была создана США еще в 1950-е годы, и возвращение к этой теме сегодня является лишь подтверждением намерений Америки... РИА Новости Крым, 17.07.2024
2024-07-17T22:16
2024-07-17T22:16
2024-07-17T22:30
радио "спутник в крыму"
александр гусев
украина
сша
политика
россия
мнения
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Карта раздела Украины на "автономные зоны" была создана США еще в 1950-е годы – эксперт
Карта раздела Украины на "автономные зоны" была создана США еще в 1950-е годы – эксперт
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Карта раздела Украины на "автономные зоны" была создана США еще в 1950-е годы, и возвращение к этой теме сегодня является лишь подтверждением намерений Америки оторвать Украину от России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Соратник Трампа Ричард Гренелл предложил создать на Украине "автономные зоны" и не принимать ее в НАТО. Об этом сообщает Bloomberg, отмечая, что идея была высказана на полях съезда Республиканской партии, который стартовал 15 июля в Милуоки.По словам Гусева, прежде чем разбирать суть сказанного Гренеллом, следует учесть, что это за человек и почему он выступает за какие-то "автономные регионы".Учитывая это, в заявлениях Гренелла нет ничего нового не только для него, но и для многих в США, знакомых с разработками спецслужб, отмечает эксперт."Еще в середине 1950-х REND Corporation, крупнейший аналитический центр США, разработал так называемую систему отвлечения Украины от СССР и показал карту. Говорили, что этим не спецслужбы занимались, а сотрудники Джонтаунского университета, но мы-то знаем. Украина была разделена на 12 зон, из которых восемь – абсолютно пророссийских", – рассказал Гусев.В их числе Крым, Донецкая и Луганская (ныне ЛДНР), а также Запорожская и Херсонская области, которые сегодня уже являются субъектами России. Также отмечались Одесская, Сумская, Черниговская, Николаевская и Полтавская области."Потом (упоминалась – ред.) так называемая зона "коренной Украины". Это центр, куда входят Житомирская, Винницкая, Киевская и ряд других областей, где возможны определенные подвижки в части "отрыва". И, наконец, группа, которая должна подлежать "отрыву": области, которые фактически граничат с Польшей, Словакией, Румынией, включая западную Украину, Закарпатскую область. Вот там должны проводиться так называемые операции сил специального реагирования, целый комплекс мероприятий", – рассказал эксперт.По сути, в основу заявлений Гренелла лег именно этот упомянутый доклад ЦРУ "Факторы сопротивления и зоны действия специальных сил. Украина", считает Гусев.Однако этому плану США, по словам Гусева, сбыться не суждено, поскольку часть территорий бывшей Украины являются сейчас и останутся Россией. А любые разговоры о каких-либо иных "автономных зонах" возможны лишь по результатам мирных переговоров, о которых в данный момент речи не идет, подчеркнул он.Читайте также на РИА Новости Крым:Капитуляция Киева или войска НАТО на Украине: эксперт оценил планы СШАКиев готовит план переговоров с РФ: о чем говорят публикации в США Германия к 2025 году вдвое сократит военную помощь Украине
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александр гусев, украина, сша, политика, россия, мнения
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым.
Карта раздела Украины на "автономные зоны" была создана США еще в 1950-е годы, и возвращение к этой теме сегодня является лишь подтверждением намерений Америки оторвать Украину от России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
Соратник Трампа Ричард Гренелл предложил создать на Украине "автономные зоны" и не принимать ее в НАТО. Об этом сообщает Bloomberg, отмечая, что идея была высказана на полях съезда Республиканской партии, который стартовал 15 июля в Милуоки.
По словам Гусева, прежде чем разбирать суть сказанного Гренеллом, следует учесть, что это за человек и почему он выступает за какие-то "автономные регионы".
"Во-первых, это бывший посол США в Германии. Это принципиально важно, то есть он работал в Европе. Во-вторых, он являлся и. о. директора нацразведки США в бытность президентом Дональда Трампа", – сказал эксперт.
Учитывая это, в заявлениях Гренелла нет ничего нового не только для него, но и для многих в США, знакомых с разработками спецслужб, отмечает эксперт.
"Еще в середине 1950-х REND Corporation, крупнейший аналитический центр США, разработал так называемую систему отвлечения Украины от СССР и показал карту. Говорили, что этим не спецслужбы занимались, а сотрудники Джонтаунского университета, но мы-то знаем. Украина была разделена на 12 зон, из которых восемь – абсолютно пророссийских", – рассказал Гусев.
В их числе Крым, Донецкая и Луганская (ныне ЛДНР), а также Запорожская и Херсонская области, которые сегодня уже являются субъектами России. Также отмечались Одесская, Сумская, Черниговская, Николаевская и Полтавская области.
"Потом (упоминалась – ред.) так называемая зона "коренной Украины". Это центр, куда входят Житомирская, Винницкая, Киевская и ряд других областей, где возможны определенные подвижки в части "отрыва". И, наконец, группа, которая должна подлежать "отрыву": области, которые фактически граничат с Польшей, Словакией, Румынией, включая западную Украину, Закарпатскую область. Вот там должны проводиться так называемые операции сил специального реагирования, целый комплекс мероприятий", – рассказал эксперт.
По сути, в основу заявлений Гренелла лег именно этот упомянутый доклад ЦРУ "Факторы сопротивления и зоны действия специальных сил. Украина", считает Гусев.
"Конечно, у него (Гренелла – ред.) этот план был настольной книгой. Он ею и остается. Потом был Гарвардский проект, потом Хьюстонский – уже отрыва (Украины – ред.) от России. И то, что было реализовано в 90-х годах прошлого столетия, когда Украина стала "незалежной", как они говорят, все это укладывается в эти проекты, которые фактически продолжаются", – добавил эксперт.
Однако этому плану США, по словам Гусева, сбыться не суждено, поскольку часть территорий бывшей Украины являются сейчас и останутся Россией. А любые разговоры о каких-либо иных "автономных зонах" возможны лишь по результатам мирных переговоров, о которых в данный момент речи не идет, подчеркнул он.
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