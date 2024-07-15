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Капитуляция Киева или войска НАТО на Украине: эксперт оценил планы США - РИА Новости Крым, 15.07.2024
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Капитуляция Киева или войска НАТО на Украине: эксперт оценил планы США
Капитуляция Киева или войска НАТО на Украине: эксперт оценил планы США - РИА Новости Крым, 15.07.2024
Капитуляция Киева или войска НАТО на Украине: эксперт оценил планы США
В администрации Владимира Зеленского спешно ищут виновного в отсутствии обещанных этим летом успехов ВСУ, и козлом отпущения намерены сделать главкома... РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T11:15
2024-07-15T11:19
радио "спутник в крыму"
мнения
юрий светов
нато
украина
новости сво
политика
александр сырский
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В администрации Владимира Зеленского спешно ищут виновного в отсутствии обещанных этим летом успехов ВСУ, и козлом отпущения намерены сделать главкома Александра Сырского. Но США и Великобритания вынашивают планы, не связанные с капитуляцией Киева. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов.Кто и зачем подставляет СырскогоНакануне депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский согласен на прекращение огня и даже капитуляцию украинских войск, поскольку не верит в победу Киева. По мнению Светова, Безуглая сообщает то, о чем думают и говорят в администрации главы киевского режима."Я думаю, что она говорящая голова администрации Зеленского. Она так атаковала Залужного, критиковала. Потом взялась за Сырского. Делает постоянные выпады в адрес министра обороны Умерова и так далее", – отметил Светов.Недовольство Сырским киевской власти связано с тем, что украинская армия не демонстрирует ожидаемых результатов, добавил Светов. "А они ждут успехов. Анонсировали, что летом будут давать отпор, продвигаться. И надо теперь кого-то делать козлом отпущения, виноватым", – отметил он."Поэтому, да, это внутреннее напряжение. Это стремление на кого-то свалить вину. И это тот страх, который связан с возможной победой Трампа", – делает вывод политолог.При этом, по мнению Светова, победа Трампа на президентских выборах в США не изменит политики Штатов по Украине в целом: поддержка Киева продолжится, считает он. "Но какую-то ревизию этой поддержки он произведет, и это, прежде всего, может ударить по карманам людей из нынешней власти", – объясняет политолог истерию в Киеве, связанную с ростом рейтинга Трампа.Что, если не капитуляцияЧто действительно может измениться, так это состав войск, противостоящих России в зоне конфликта на Украине, считает Светов. Так, по его мнению, военные подразделения стран НАТО – а прежде всего Польши – зайдут в зону СВО, если успехи Вооруженных сил РФ продолжатся и "станут очень большими, в частности, на Харьковском направлении"."Я совершенно не исключаю того, что Польше разрешат это сделать. Мы за 2,5 года специальной военной операции видели и слышали (от НАТО – ред.): "Нет, никогда". И что начала поставлять Германия, когда началась СВО? Нелетальное оружие, амуницию. А что сейчас? Все что угодно", – аргументировал свою позицию эксперт.А потому недавнее заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс якобы не будет вовлекаться в конфликт напрямую, следует понимать с оговоркой.Ранее военный эксперт, политолог Сергей Горбачев высказал мнение, что НАТО готовит против России воздушно-космическую операцию. Читайте также на РИА Новости Крым:"Кнут США": какие задачи поставлены перед новым генсеком НАТО Рютте 75-й саммит НАТО: каковы истинные цели альянса Критическая стадия: почему НАТО не победить Россию – аналитик из США
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мнения, юрий светов, нато, украина, новости сво, политика, александр сырский, владимир зеленский
Капитуляция Киева или войска НАТО на Украине: эксперт оценил планы США

Запад не позволит Украине капитулировать – мнение

11:15 15.07.2024 (обновлено: 11:19 15.07.2024)
 
© РИА НовостиУчения НАТО во Львове
Учения НАТО во Львове - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В администрации Владимира Зеленского спешно ищут виновного в отсутствии обещанных этим летом успехов ВСУ, и козлом отпущения намерены сделать главкома Александра Сырского. Но США и Великобритания вынашивают планы, не связанные с капитуляцией Киева. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов.

Кто и зачем подставляет Сырского

Накануне депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский согласен на прекращение огня и даже капитуляцию украинских войск, поскольку не верит в победу Киева.
По мнению Светова, Безуглая сообщает то, о чем думают и говорят в администрации главы киевского режима.
"Я думаю, что она говорящая голова администрации Зеленского. Она так атаковала Залужного, критиковала. Потом взялась за Сырского. Делает постоянные выпады в адрес министра обороны Умерова и так далее", – отметил Светов.
Недовольство Сырским киевской власти связано с тем, что украинская армия не демонстрирует ожидаемых результатов, добавил Светов.
"А они ждут успехов. Анонсировали, что летом будут давать отпор, продвигаться. И надо теперь кого-то делать козлом отпущения, виноватым", – отметил он.
Однако Сырский не уполномочен принимать решение о капитуляции – подписать такой документ может лишь политическое руководство страны, подчеркнул Светов. К тому же не стоит забывать о роли на Украине английских спецслужб, "которые осуществляют и охрану Зеленского, и присутствуют в высшем командовании", добавил он. И капитулировать из-за опасений Сырского, пускай и оправданных, они не позволят, уверен эксперт.
"Поэтому, да, это внутреннее напряжение. Это стремление на кого-то свалить вину. И это тот страх, который связан с возможной победой Трампа", – делает вывод политолог.
При этом, по мнению Светова, победа Трампа на президентских выборах в США не изменит политики Штатов по Украине в целом: поддержка Киева продолжится, считает он. "Но какую-то ревизию этой поддержки он произведет, и это, прежде всего, может ударить по карманам людей из нынешней власти", – объясняет политолог истерию в Киеве, связанную с ростом рейтинга Трампа.

Что, если не капитуляция

Что действительно может измениться, так это состав войск, противостоящих России в зоне конфликта на Украине, считает Светов. Так, по его мнению, военные подразделения стран НАТО – а прежде всего Польши – зайдут в зону СВО, если успехи Вооруженных сил РФ продолжатся и "станут очень большими, в частности, на Харьковском направлении".
"Я совершенно не исключаю того, что Польше разрешат это сделать. Мы за 2,5 года специальной военной операции видели и слышали (от НАТО – ред.): "Нет, никогда". И что начала поставлять Германия, когда началась СВО? Нелетальное оружие, амуницию. А что сейчас? Все что угодно", – аргументировал свою позицию эксперт.
А потому недавнее заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс якобы не будет вовлекаться в конфликт напрямую, следует понимать с оговоркой.
"Я бы к речи Столтенберга добавил слово "пока". НАТО пока не будет участвовать. Это первое. А второе, это говорит Столтенберг, которого в скором времени не будет, – будет другой генеральный секретарь, к которому пойдут другие команды от военных и политического руководства США, и вполне это может случиться", – заключил эксперт.
Ранее военный эксперт, политолог Сергей Горбачев высказал мнение, что НАТО готовит против России воздушно-космическую операцию.
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Радио "Спутник в Крыму"МненияЮрий СветовНАТОУкраинаНовости СВОПолитикаАлександр СырскийВладимир Зеленский
 
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