https://crimea.ria.ru/20240715/kapitulyatsiya-kieva-ili-voyska-nato-na-ukraine-ekspert-otsenil-plany-ssha-1138863305.html

Капитуляция Киева или войска НАТО на Украине: эксперт оценил планы США

Капитуляция Киева или войска НАТО на Украине: эксперт оценил планы США - РИА Новости Крым, 15.07.2024

Капитуляция Киева или войска НАТО на Украине: эксперт оценил планы США

В администрации Владимира Зеленского спешно ищут виновного в отсутствии обещанных этим летом успехов ВСУ, и козлом отпущения намерены сделать главкома... РИА Новости Крым, 15.07.2024

2024-07-15T11:15

2024-07-15T11:15

2024-07-15T11:19

радио "спутник в крыму"

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В администрации Владимира Зеленского спешно ищут виновного в отсутствии обещанных этим летом успехов ВСУ, и козлом отпущения намерены сделать главкома Александра Сырского. Но США и Великобритания вынашивают планы, не связанные с капитуляцией Киева. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов.Кто и зачем подставляет СырскогоНакануне депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский согласен на прекращение огня и даже капитуляцию украинских войск, поскольку не верит в победу Киева. По мнению Светова, Безуглая сообщает то, о чем думают и говорят в администрации главы киевского режима."Я думаю, что она говорящая голова администрации Зеленского. Она так атаковала Залужного, критиковала. Потом взялась за Сырского. Делает постоянные выпады в адрес министра обороны Умерова и так далее", – отметил Светов.Недовольство Сырским киевской власти связано с тем, что украинская армия не демонстрирует ожидаемых результатов, добавил Светов. "А они ждут успехов. Анонсировали, что летом будут давать отпор, продвигаться. И надо теперь кого-то делать козлом отпущения, виноватым", – отметил он."Поэтому, да, это внутреннее напряжение. Это стремление на кого-то свалить вину. И это тот страх, который связан с возможной победой Трампа", – делает вывод политолог.При этом, по мнению Светова, победа Трампа на президентских выборах в США не изменит политики Штатов по Украине в целом: поддержка Киева продолжится, считает он. "Но какую-то ревизию этой поддержки он произведет, и это, прежде всего, может ударить по карманам людей из нынешней власти", – объясняет политолог истерию в Киеве, связанную с ростом рейтинга Трампа.Что, если не капитуляцияЧто действительно может измениться, так это состав войск, противостоящих России в зоне конфликта на Украине, считает Светов. Так, по его мнению, военные подразделения стран НАТО – а прежде всего Польши – зайдут в зону СВО, если успехи Вооруженных сил РФ продолжатся и "станут очень большими, в частности, на Харьковском направлении"."Я совершенно не исключаю того, что Польше разрешат это сделать. Мы за 2,5 года специальной военной операции видели и слышали (от НАТО – ред.): "Нет, никогда". И что начала поставлять Германия, когда началась СВО? Нелетальное оружие, амуницию. А что сейчас? Все что угодно", – аргументировал свою позицию эксперт.А потому недавнее заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс якобы не будет вовлекаться в конфликт напрямую, следует понимать с оговоркой.Ранее военный эксперт, политолог Сергей Горбачев высказал мнение, что НАТО готовит против России воздушно-космическую операцию. Читайте также на РИА Новости Крым:"Кнут США": какие задачи поставлены перед новым генсеком НАТО Рютте 75-й саммит НАТО: каковы истинные цели альянса Критическая стадия: почему НАТО не победить Россию – аналитик из США

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, юрий светов, нато, украина, новости сво, политика, александр сырский, владимир зеленский