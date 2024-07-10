https://crimea.ria.ru/20240710/75-y-sammit-nato-kakovy-istinnye-tseli-alyansa-1138750445.html

75-й саммит НАТО: каковы истинные цели альянса

75-й саммит НАТО: каковы истинные цели альянса - РИА Новости Крым, 10.07.2024

75-й саммит НАТО: каковы истинные цели альянса

США хотят переложить ответственность за события на Украине с НАТО на Европу, столкнув ее с Россией, и сосредоточиться на продвижении альянса в... РИА Новости Крым, 10.07.2024

2024-07-10T18:12

2024-07-10T18:12

2024-07-10T18:12

нато

марк рютте

йенс столтенберг

сша

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евгений семибратов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. США хотят переложить ответственность за события на Украине с НАТО на Европу, столкнув ее с Россией, и сосредоточиться на продвижении альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где у Америки и Штатов интересы также расходятся. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил заместитель директора института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Евгений Семибратов, комментируя стартовавший в Вашингтоне 75-й саммит НАТО.По мнению Семибратова, на саммите американцы продолжат "максимально филигранно и дипломатично списывать на европейцев" заботу о том, что происходит на территории Украины. В числе основных же стратегических задач будут обсуждаться действия стран альянса, направленные на расширение влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе."Накануне саммита наши оппоненты заявили, что ключевым для альянса является 2014 год, когда они начали перестраивать альянс и формулировать новые подходы. Этот тезис мне показался притянутым за уши. Ключевым годом я считаю 2010-й, когда они в своей стратегической концепции прописали, что НАТО носит глобальный характер. Да и сейчас они говорят, что НАТО должно прийти в Азиатско-Тихоокеанский регион", – сказал Семибратов.Преследуя эти цели, Соединенные Штаты будут заняты, среди прочего, расширением нового альянса AUKUS, в который вошли США, Великобритания и Австралия и на пороге которого стоит Япония и Южная Корея. У России в Азиатско-Тихоокеанском регионе свои интересы. "У многих стран региона с Китаем непростые отношения. И отрадно, что на нашей стороне здесь страны, который могут смотреть на нас как на некий гарант и противовес в их отношениях с Китаем, это, например, Вьетнам, Индия", – сказал эксперт. При этом США вступает в новую стадию американо-китайского конфликта, в частности, торговой войны."И американцы могут сделать акцент на Юго-Восточную Азию, а Украину оставить на откуп европейским политикам", – предположил Семибратов.Исходя из нынешних интересов Америки, для США даже выгодно, чтобы появились так называемые Вооруженные силы Европейского союза, о которых много говорилось в последнее время, считает он.В таком случае, если у Москвы появятся вопросы о невмешательстве третьих стран в конфликт на Украине, американцы смогут сказать: "Это не НАТО – это ЕС, с ними и разбирайтесь".При этом Европа не обладает достаточным потенциалом ВПК, а значит, в вопросах закупки необходимых вооружений опять попадает в зависимость от США, которые будут получают выгоду по различным направлениям, оставаясь "не при делах", заметил Семибратов.Учитывая, что из ЕС вышла Великобритания – ядерная держава, и осталась только Франция, "у которой не такой уж большой ядерный боезапас", американцами, по сути, создается ситуация, когда прямое столкновение может быть у России с Европой, делает вывод эксперт."В существующей военной доктрине РФ прямым текстом не написано, но мы понимаем, что условие для применения стратегического ядерного оружия – это прямое столкновение со США. И если заговорили о ее пересмотре, то этот сценарий не только моя гипотеза", – сказал Семибратов.На развал НАТО никто не пойдет даже со сменой власти в США, уверен он. Речи кандидата в президенты Дональда Трампа на этот счет " не больше чем политическая риторика", уверен Семибратов.Ничего в целях и задачах НАТО, поставленных еще 14 лет назад, не изменится ни в ходе саммита, ни после него, ни со сменой генсека, считает эксперт. "Реальной властью и полномочиями по контролю над группировкой НАТО, которая находится в Европе, обладают именно американцы. Американские генералы стоят во главе этих вооруженных сил", – пояснил он.Новоизбранный генсек НАТО, бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, с 2014 года очень последовательно отстаивает интересы Украины и продолжит работать в данном направлении.Тем не менее в НАТО Украине не быть, уверен эксперт:"Мы уже слышали столько дипломатических аллегорий о том, что Украина должна вступить в НАТО, но как они не содержали никакой конкретики, так и не содержат. Мы видели "путь в НАТО", сейчас вот "мост". Какое архитектурное сооружение они используют в следующем году, чтобы продемонстрировать в очередной раз морковку перед носом осла с членством Украины в НАТО?... Туда Украине путь заказан". Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте был официально избран генеральным секретарем НАТО в конце июня и приступит к исполнению обязанностей 1 октября, сменив на посту Йенса Столтенберга, который возглавляет Североатлантический союз с 2014 года.Читайте также на РИА Новости Крым:На саммите НАТО Байден пообещал Киеву стратегические системы ПВО Истерика перед саммитом НАТО - в Минобороны опровергли заявления Киева Америка попросила Россию допустить Украину на Совбез ООН

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нато, марк рютте, йенс столтенберг, сша, китай, европейский союз (ес), россия, политика, мнения, евгений семибратов