https://crimea.ria.ru/20240907/ranenykh-nesli-na-lezhakakh-kak-spasali-lyudey-posle-ataki-na-sevastopol-1140200749.html

Раненых несли на лежаках: как спасали людей после атаки на Севастополь

Раненых несли на лежаках: как спасали людей после атаки на Севастополь - РИА Новости Крым, 07.09.2024

Раненых несли на лежаках: как спасали людей после атаки на Севастополь

В Севастополе наградили медиков городской больницы №4, которые первыми пришли на помощь пострадавшим от атаки ВСУ 23 июня на пляже в Учкуевке. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 07.09.2024

2024-09-07T17:43

2024-09-07T17:43

2024-09-07T17:43

михаил развожаев

атака всу на севастополь 23 июня 2024 года

новости

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учкуевка

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе наградили медиков городской больницы №4, которые первыми пришли на помощь пострадавшим от атаки ВСУ 23 июня на пляже в Учкуевке. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В день атаки именно в больнице №4 развернули пункт первоначальной помощи, персонал медучреждения мобилизовался для помощи всем, кому это было нужно, напомнил губернатор."После атаки я приехал в больницу, куда везли раненых. Помню, как врачи, медицинские сестры, рентгенлаборанты, санитары слаженно и оперативно справлялись с потоком раненых. В тот день на пляже пострадало более 150 человек. Раненых доставляли не только на каретах скорой помощи, но и на машинах, автобусах, порой носилками служили пляжные лежаки", – поделился воспоминаниями Развожаев.Также губернатор анонсировал капремонт четвертой городской больницы и строительство нового стационара на Северной стороне."Земельный участок есть, очередь за грамотным медико-техническим заданием, быстрым проектированием и выделением средств в дополнение к тем, которые сейчас есть в государственной программе. В свою очередь, существующая больница в перспективе может стать полноценным амбулаторным учреждением. Эти вопросы буду держать на личном контроле", – подытожил руководитель региона.ВСУ нанесли террористически удар по Севастополю в воскресенье, 23 июня, в 12:15 по московскому времени. Город был атакован пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре из них. Уничтоженная в воздухе пятая ракета разорвалась, что привело к жертвам среди мирных жителей. Погибли четыре человека, в том числе двое детей. Ранения получили 153 человека.Читайте также на РИА Новости Крым:"Бабуля, я не умру?": истории раненных при атаке на Учкуевку детей"Крики до сих пор в голове": пострадавший об атаке ВСУ на СевастопольВсе об атаке ВСУ на мирный пляж в Севастополе читайте по ссылке >>

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михаил развожаев, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, новости, память, награды, учкуевка, севастополь