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Критическая стадия: почему НАТО не победить Россию – аналитик из США
Критическая стадия: почему НАТО не победить Россию – аналитик из США - РИА Новости Крым, 14.07.2024
Критическая стадия: почему НАТО не победить Россию – аналитик из США
Конфликт НАТО с Россией на Украине вошел в критическую стадию, из которой альянсу не выйти победителем. Такое мнение высказал старший аналитик Лондонского... РИА Новости Крым, 14.07.2024
2024-07-14T21:43
2024-07-14T21:43
2024-07-14T21:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Конфликт НАТО с Россией на Украине вошел в критическую стадию, из которой альянсу не выйти победителем. Такое мнение высказал старший аналитик Лондонского центра исследований политики в Нью-Йорке Александр Марковский. Аргументы в пользу своей позиции аналитик изложил в статье для портала American Thinker.2,5 года назад лидеры НАТО спровоцировали Россию начать СВО, отмечает Марковский.Он отметил, что альянс никогда не собирался предоставлять Украине членство в НАТО."Даже самые ярые сторонники НАТО не могут отрицать, что именно преднамеренная провокация НАТО спровоцировала конфликт", – заключил он.Теперь же страны НАТО лихорадочно нагнетают ситуацию, хотя это чревато катастрофой, считает эксперт."Сейчас конфликт достиг критической стадии, когда отчаявшиеся люди совершают отчаянные поступки… Поскольку ситуация в пользу России, у НАТО заканчиваются варианты. Очевидно, что при любом анализе положение США и союзников в военном и геополитическом плане лишь продолжит обостряться", – считает эксперт.Марковский подчеркнул, что западные лидеры уже отметились рискованными заявлениями относительно дальнейших действий Киева и его союзников, в частности, выступили за эскалацию с помощью ударов по территории РФ западным оружием.И теперь, когда ситуация развивается откровенно не в пользу НАТО, страны альянса под эгидой США безрассудно играют с огнем, не имея никаких шансов на победу в борьбе с ядерной державой, считает эксперт.Он также отметил, что НАТО лучше развязывает войны, чем знает, как их закончить.Ранее политолог Вадим Колесниченко, комментируя итоги 75-го саммита НАТО, предположил, что в ближайшие два месяца можно ожидать эскалации в зоне конфликта на Украине. А его коллега Александр Шатилов высказал мнение, что США хотят принудить своих европейских союзников к вступлению в прямой конфликт с Россией на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:"Они безумны и без тормозов": что доказало покушение на Трампа "Украинский договор" НАТО: что против России готовит Вашингтон и Киев Европа трещит по швам: в Кремле оценили размещение ракет США в Германии
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мнения, россия, политика, украина, сша
Критическая стадия: почему НАТО не победить Россию – аналитик из США
Перспективы НАТО в борьбе с Россией на Украине оценил аналитик из США
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым.
Конфликт НАТО с Россией на Украине вошел в критическую стадию, из которой альянсу не выйти победителем. Такое мнение высказал старший аналитик Лондонского центра исследований политики в Нью-Йорке Александр Марковский. Аргументы в пользу своей позиции аналитик изложил в статье
для портала American Thinker.
2,5 года назад лидеры НАТО спровоцировали Россию начать СВО, отмечает Марковский.
"Столтенберг и руководство НАТО полностью осознавали, что Россия в конечном итоге будет вынуждена действовать в соответствии со своими императивами безопасности, чтобы уменьшить угрозу НАТО на ее границах", – рассуждает аналитик.
Он отметил, что альянс никогда не собирался предоставлять Украине членство в НАТО.
"Даже самые ярые сторонники НАТО не могут отрицать, что именно преднамеренная провокация НАТО спровоцировала конфликт", – заключил он.
Теперь же страны НАТО лихорадочно нагнетают ситуацию, хотя это чревато катастрофой, считает эксперт.
"Сейчас конфликт достиг критической стадии, когда отчаявшиеся люди совершают отчаянные поступки… Поскольку ситуация в пользу России, у НАТО заканчиваются варианты. Очевидно, что при любом анализе положение США и союзников в военном и геополитическом плане лишь продолжит обостряться", – считает эксперт.
Марковский подчеркнул, что западные лидеры уже отметились рискованными заявлениями относительно дальнейших действий Киева и его союзников, в частности, выступили за эскалацию с помощью ударов по территории РФ западным оружием.
И теперь, когда ситуация развивается откровенно не в пользу НАТО, страны альянса под эгидой США безрассудно играют с огнем, не имея никаких шансов на победу в борьбе с ядерной державой, считает эксперт.
"Теперь, чтобы подтвердить свою невменяемость, они лихорадочно нагнетают конфликт, который может привести к катастрофе. Непреложным фактом является то, что государство, обладающее ядерным оружием, невозможно победить", – делает вывод эксперт.
Он также отметил, что НАТО лучше развязывает войны, чем знает, как их закончить.
Ранее политолог Вадим Колесниченко, комментируя итоги 75-го саммита НАТО, предположил
, что в ближайшие два месяца можно ожидать эскалации в зоне конфликта на Украине. А его коллега Александр Шатилов высказал мнение
, что США хотят принудить своих европейских союзников к вступлению в прямой конфликт с Россией на Украине.
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