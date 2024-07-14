https://crimea.ria.ru/20240714/kriticheskaya-stadiya-pochemu-nato-ne-pobedit-rossiyu--analitik-iz-ssha-1138851965.html

Критическая стадия: почему НАТО не победить Россию – аналитик из США

Критическая стадия: почему НАТО не победить Россию – аналитик из США - РИА Новости Крым, 14.07.2024

Критическая стадия: почему НАТО не победить Россию – аналитик из США

Конфликт НАТО с Россией на Украине вошел в критическую стадию, из которой альянсу не выйти победителем. Такое мнение высказал старший аналитик Лондонского... РИА Новости Крым, 14.07.2024

2024-07-14T21:43

2024-07-14T21:43

2024-07-14T21:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Конфликт НАТО с Россией на Украине вошел в критическую стадию, из которой альянсу не выйти победителем. Такое мнение высказал старший аналитик Лондонского центра исследований политики в Нью-Йорке Александр Марковский. Аргументы в пользу своей позиции аналитик изложил в статье для портала American Thinker.2,5 года назад лидеры НАТО спровоцировали Россию начать СВО, отмечает Марковский.Он отметил, что альянс никогда не собирался предоставлять Украине членство в НАТО."Даже самые ярые сторонники НАТО не могут отрицать, что именно преднамеренная провокация НАТО спровоцировала конфликт", – заключил он.Теперь же страны НАТО лихорадочно нагнетают ситуацию, хотя это чревато катастрофой, считает эксперт."Сейчас конфликт достиг критической стадии, когда отчаявшиеся люди совершают отчаянные поступки… Поскольку ситуация в пользу России, у НАТО заканчиваются варианты. Очевидно, что при любом анализе положение США и союзников в военном и геополитическом плане лишь продолжит обостряться", – считает эксперт.Марковский подчеркнул, что западные лидеры уже отметились рискованными заявлениями относительно дальнейших действий Киева и его союзников, в частности, выступили за эскалацию с помощью ударов по территории РФ западным оружием.И теперь, когда ситуация развивается откровенно не в пользу НАТО, страны альянса под эгидой США безрассудно играют с огнем, не имея никаких шансов на победу в борьбе с ядерной державой, считает эксперт.Он также отметил, что НАТО лучше развязывает войны, чем знает, как их закончить.Ранее политолог Вадим Колесниченко, комментируя итоги 75-го саммита НАТО, предположил, что в ближайшие два месяца можно ожидать эскалации в зоне конфликта на Украине. А его коллега Александр Шатилов высказал мнение, что США хотят принудить своих европейских союзников к вступлению в прямой конфликт с Россией на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:"Они безумны и без тормозов": что доказало покушение на Трампа "Украинский договор" НАТО: что против России готовит Вашингтон и Киев Европа трещит по швам: в Кремле оценили размещение ракет США в Германии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, россия, политика, украина, сша