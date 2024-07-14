https://crimea.ria.ru/20240714/oni-bezumny-i-bez-tormozov-chto-dokazalo-pokushenie-na-trampa-1138841994.html
"Они безумны и без тормозов": что доказало покушение на Трампа
"Они безумны и без тормозов": что доказало покушение на Трампа - РИА Новости Крым, 14.07.2024
"Они безумны и без тормозов": что доказало покушение на Трампа
Покушение на Дональда Трампа - это свидетельство того, что язык ненависти и призывов к убийствам в Америке стал нормой жизни благодаря действующей американской... РИА Новости Крым, 14.07.2024
2024-07-14T12:15
2024-07-14T12:15
2024-07-14T12:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Покушение на Дональда Трампа - это свидетельство того, что язык ненависти и призывов к убийствам в Америке стал нормой жизни благодаря действующей американской власти. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко."Выстрел был произведен в максимальной близости от головы. И после этого погиб человек, который стоял за спиной Трампа, а также были раненные. Поэтому, кроме как организованным, реальным покушением, я назвать это не могу", – прокомментировал случившееся Колесниченко.По его мнению, причин ликвидировать Трампа у противников его прихода к власти много, и неважно, был ли нападавший киллером-одиночкой или исполнителем заказчика от блока оппонентов Трампа, считает политолог.Эксперт напомнил, что несколько дней назад действующий президент США Джо Байден "практически открыто, с трибуны заявил, что Трампа пора сделать мишенью". "Какой нормальный человек об этом может говорить в эфире? А это первое лицо государства", – заметил Колесниченко.Но это не просто доказательство неадекватности самого Байдена, а подтверждение безумства всей команды демократов, считает политолог. А значит, попытки ликвидировать Трампа не прекратятся, уверен он."Команда Байдена, команда демократов – это представители золотого миллиарда, той теневой власти, которые за последние десятилетия безумно обогатились и не хотят терять монополию на власть. Поэтому я допускаю, что не будут останавливаться ни перед чем. Они тормозов уже не имеют", – сказал Колесниченко.По его мнению, американское общество расколото, и этот инцидент в Пенсильвании его может сильно встряхнуть, причем Трампу это поможет стать президентом.По словам Колесниченко, все действия руководства США за последние несколько лет доказывают его неадекватность, и события на Украине – прямой результат этого. "Они угрожали России, продвигая натовские базы к нашим границам и осознавая и принимая тот факт, что Россия была поставлена в безвыходное положение защищать себя, они дальше продолжают продвижение баз НАТО и угрожать Российской Федерации. Это хоть и не имеет отношения к покушению на Трампа, говорит об неадекватности тех политиков, которые необоснованно верят в свою богоизбранность", - подчеркнул эксперт."Думаю, уже ни у кого нет сомнений, что Трамп, если доживет, он будет избран. Я надеюсь, что здравые люди, десятки миллионов, после того, как на их глазах произошло покушение, во многих вещах смогут отступить несколько назад", – заключил Колесниченко. Он уверен, что то может даже привести к мобилизации населения Америки вокруг Трампа, даже если они не хотели за него голосовать, и для Америки это все же принесет определенную стабильность.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инцидент с Трампом в Пенсильвании, заявила, что США необходимо "инвентаризировать свою политику по спонсированию терроризма и разжиганию ненависти к политическим оппонентам, странам и народам, отметив, что "колокол звонит уже по Вашингтону".Читайте также на РИА Новости Крым:Покушение на Трампа в Пенсильвании: что известно к этому часу МИД РФ: попытка покушения на Путина готовилась на деньги США Власти США встали на путь международного терроризма – Антонов
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мнения, вадим колесниченко, политика, сша, покушение на дональда трампа, дональд трамп
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Покушение на Дональда Трампа - это свидетельство того, что язык ненависти и призывов к убийствам в Америке стал нормой жизни благодаря действующей американской власти. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
"Выстрел был произведен в максимальной близости от головы. И после этого погиб человек, который стоял за спиной Трампа, а также были раненные. Поэтому, кроме как организованным, реальным покушением, я назвать это не могу", – прокомментировал случившееся Колесниченко.
По его мнению, причин ликвидировать Трампа у противников его прихода к власти много, и неважно, был ли нападавший киллером-одиночкой или исполнителем заказчика от блока оппонентов Трампа, считает политолог.
"Будут многие версии: одиночка, не одиночка. Но факт состоялся. Самое страшное то, что если это одиночка, то это подтверждение того, что в США за последние несколько лет язык ненависти и призывов к убийству стал нормой жизни", – сказал Колесниченко.
Эксперт напомнил, что несколько дней назад действующий президент США Джо Байден "практически открыто, с трибуны заявил, что Трампа пора сделать мишенью".
"Какой нормальный человек об этом может говорить в эфире? А это первое лицо государства", – заметил Колесниченко.
Но это не просто доказательство неадекватности самого Байдена, а подтверждение безумства всей команды демократов, считает политолог. А значит, попытки ликвидировать Трампа не прекратятся, уверен он.
"Команда Байдена, команда демократов – это представители золотого миллиарда, той теневой власти, которые за последние десятилетия безумно обогатились и не хотят терять монополию на власть. Поэтому я допускаю, что не будут останавливаться ни перед чем. Они тормозов уже не имеют", – сказал Колесниченко.
По его мнению, американское общество расколото, и этот инцидент в Пенсильвании его может сильно встряхнуть, причем Трампу это поможет стать президентом.
По словам Колесниченко, все действия руководства США за последние несколько лет доказывают его неадекватность, и события на Украине – прямой результат этого.
"Они угрожали России, продвигая натовские базы к нашим границам и осознавая и принимая тот факт, что Россия была поставлена в безвыходное положение защищать себя, они дальше продолжают продвижение баз НАТО и угрожать Российской Федерации. Это хоть и не имеет отношения к покушению на Трампа, говорит об неадекватности тех политиков, которые необоснованно верят в свою богоизбранность", - подчеркнул эксперт.
"Думаю, уже ни у кого нет сомнений, что Трамп, если доживет, он будет избран. Я надеюсь, что здравые люди, десятки миллионов, после того, как на их глазах произошло покушение, во многих вещах смогут отступить несколько назад", – заключил Колесниченко.
Он уверен, что то может даже привести к мобилизации населения Америки вокруг Трампа, даже если они не хотели за него голосовать, и для Америки это все же принесет определенную стабильность.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инцидент с Трампом в Пенсильвании, заявила
, что США необходимо "инвентаризировать свою политику по спонсированию терроризма и разжиганию ненависти к политическим оппонентам, странам и народам, отметив, что "колокол звонит уже по Вашингтону".
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