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Европа трещит по швам: в Кремле оценили размещение ракет США в Германии - РИА Новости Крым, 13.07.2024
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Европа трещит по швам: в Кремле оценили размещение ракет США в Германии
Европа трещит по швам: в Кремле оценили размещение ракет США в Германии - РИА Новости Крым, 13.07.2024
Европа трещит по швам: в Кремле оценили размещение ракет США в Германии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Европа переживает не лучшее время и буквально "трещит по швам". Так он оценил подготовку к... РИА Новости Крым, 13.07.2024
2024-07-13T16:47
2024-07-13T16:47
дмитрий песков
европа
россия
коллективный запад
сша
безопасность
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Европа переживает не лучшее время и буквально "трещит по швам". Так он оценил подготовку к размещению на территории Германии американских ракет и сверхзвукового оружия, направленных в сторону нашей страны.Он отметил, что США неоднократно в истории размещали в Европе "разного вида и дальности ракеты, но традиционно направленные на нашу страну"."Наша страна, соответственно, в качестве цели определяла для наших ракет эти европейские точки. Мы уже все это проходили. Уже все это было", - сказал он.На этой неделе в Пентагоне заявили, что в 2026 году Америка начнет развертывание гиперзвукового оружия и других своих дальнобойных систем в Германии. Новые вооружения будут иметь "значительно большую дальность действия", чем нынешние наземные средства ведения огня в Европе. В планах Америки – разместить на территории ФРГ SM-6, Tomahawk и гиперзвуковое оружие.Читайте также на РИА Новости Крым:"Украинский договор" НАТО: что против России готовит Вашингтон и КиевКакие страны напрямую участвуют в конфликте на Украине"Сарматы", "Кинжалы" и "Цирконы": Путин оценил обороноспособность России
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дмитрий песков, европа, россия, коллективный запад, сша, безопасность, политика
Европа трещит по швам: в Кремле оценили размещение ракет США в Германии

У России хватит потенциала сдерживать ракеты США в Европе, которая трещит по швам - Песков

16:47 13.07.2024
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Европа переживает не лучшее время и буквально "трещит по швам". Так он оценил подготовку к размещению на территории Германии американских ракет и сверхзвукового оружия, направленных в сторону нашей страны.
"Европа сейчас трещит по швам. И вот парадоксальная ситуация. Америка продолжает зарабатывать деньги. Европа находится в прицеле наших ракет. Наша страна в прицеле американских ракет, находящихся в Европе. Но у нас хватает потенциала для того, чтобы сдерживать эти ракеты", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину.
Он отметил, что США неоднократно в истории размещали в Европе "разного вида и дальности ракеты, но традиционно направленные на нашу страну".
"Наша страна, соответственно, в качестве цели определяла для наших ракет эти европейские точки. Мы уже все это проходили. Уже все это было", - сказал он.
На этой неделе в Пентагоне заявили, что в 2026 году Америка начнет развертывание гиперзвукового оружия и других своих дальнобойных систем в Германии. Новые вооружения будут иметь "значительно большую дальность действия", чем нынешние наземные средства ведения огня в Европе. В планах Америки – разместить на территории ФРГ SM-6, Tomahawk и гиперзвуковое оружие.
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