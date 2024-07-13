https://crimea.ria.ru/20240713/evropa-treschit-po-shvam-v-kremle-otsenili-razmeschenie-raket-ssha-v-germanii-1138830865.html

Европа трещит по швам: в Кремле оценили размещение ракет США в Германии

Европа трещит по швам: в Кремле оценили размещение ракет США в Германии - РИА Новости Крым, 13.07.2024

Европа трещит по швам: в Кремле оценили размещение ракет США в Германии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Европа переживает не лучшее время и буквально "трещит по швам". Так он оценил подготовку к... РИА Новости Крым, 13.07.2024

2024-07-13T16:47

2024-07-13T16:47

2024-07-13T16:47

дмитрий песков

европа

россия

коллективный запад

сша

безопасность

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Европа переживает не лучшее время и буквально "трещит по швам". Так он оценил подготовку к размещению на территории Германии американских ракет и сверхзвукового оружия, направленных в сторону нашей страны.Он отметил, что США неоднократно в истории размещали в Европе "разного вида и дальности ракеты, но традиционно направленные на нашу страну"."Наша страна, соответственно, в качестве цели определяла для наших ракет эти европейские точки. Мы уже все это проходили. Уже все это было", - сказал он.На этой неделе в Пентагоне заявили, что в 2026 году Америка начнет развертывание гиперзвукового оружия и других своих дальнобойных систем в Германии. Новые вооружения будут иметь "значительно большую дальность действия", чем нынешние наземные средства ведения огня в Европе. В планах Америки – разместить на территории ФРГ SM-6, Tomahawk и гиперзвуковое оружие.Читайте также на РИА Новости Крым:"Украинский договор" НАТО: что против России готовит Вашингтон и КиевКакие страны напрямую участвуют в конфликте на Украине"Сарматы", "Кинжалы" и "Цирконы": Путин оценил обороноспособность России

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дмитрий песков, европа, россия, коллективный запад, сша, безопасность, политика