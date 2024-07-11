Рейтинг@Mail.ru
Какие страны напрямую участвуют в конфликте на Украине - РИА Новости Крым, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240711/kakie-strany-napryamuyu-uchastvuyut-v-konflikte-na-ukraine-1138785031.html
Какие страны напрямую участвуют в конфликте на Украине
Какие страны напрямую участвуют в конфликте на Украине - РИА Новости Крым, 11.07.2024
Какие страны напрямую участвуют в конфликте на Украине
В конфликте на Украине напрямую принимают участие четыре страны коллективного Запада во главе с США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости Крым, 11.07.2024
2024-07-11T22:36
2024-07-11T22:45
дмитрий песков
россия
украина
кремль
новости сво
коллективный запад
сша
германия
франция
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0a/1137990813_0:177:3014:1872_1920x0_80_0_0_b45e96095fd1dfecb9d7c030264fb567.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл- РИА Новости Крым. В конфликте на Украине напрямую принимают участие четыре страны коллективного Запада во главе с США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Комментируя планы Америки разместить дальнобойные ракеты в Германии, представитель Кремля подчеркнул, что это ведет к холодной войне.Ранее в Пентагоне заявили, что в 2026 году Америка начнет развертывание гиперзвукового оружия и других своих дальнобойных систем в Германии. Новые вооружения будут иметь "значительно большую дальность действия", чем нынешние наземные средства ведения огня в Европе. В планах Америки – разместить на территории ФРГ SM-6, Tomahawk и гиперзвуковое оружие.В марте секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев сообщал, что около 50 стран принимают участие в вооруженном конфликте на Украине на стороне Киева. Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Крыму и будущее Британии: в чем связь"Сарматы", "Кинжалы" и "Цирконы": Путин оценил обороноспособность РоссииPatriot не поможет Украине – признание Белого дома
россия
украина
сша
германия
франция
великобритания
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0a/1137990813_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_7f1e6cea02b28aa2cca518fb988dcfcf.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, россия, украина, кремль, новости сво, коллективный запад, сша, германия, франция, великобритания
Какие страны напрямую участвуют в конфликте на Украине

Напрямую в конфликте на Украине участвуют США, Германия, Франция и Великобритания – Песков

22:36 11.07.2024 (обновлено: 22:45 11.07.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВооружение вертолёта Ка-52 в зоне СВО.
Вооружение вертолёта Ка-52 в зоне СВО. - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл- РИА Новости Крым. В конфликте на Украине напрямую принимают участие четыре страны коллективного Запада во главе с США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Германия, США, Франция, Великобритания напрямую участвуют в конфликте вокруг Украины", — сказал Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

Комментируя планы Америки разместить дальнобойные ракеты в Германии, представитель Кремля подчеркнул, что это ведет к холодной войне.
"Идем уверенными шагами к холодной войне. Все это уже было", - сказал он.
Ранее в Пентагоне заявили, что в 2026 году Америка начнет развертывание гиперзвукового оружия и других своих дальнобойных систем в Германии. Новые вооружения будут иметь "значительно большую дальность действия", чем нынешние наземные средства ведения огня в Европе. В планах Америки – разместить на территории ФРГ SM-6, Tomahawk и гиперзвуковое оружие.
В марте секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев сообщал, что около 50 стран принимают участие в вооруженном конфликте на Украине на стороне Киева.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Удары по Крыму и будущее Британии: в чем связь
"Сарматы", "Кинжалы" и "Цирконы": Путин оценил обороноспособность России
Patriot не поможет Украине – признание Белого дома
 
Дмитрий ПесковРоссияУкраинаКремльНовости СВОКоллективный ЗападСШАГерманияФранцияВеликобритания
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 12 июля
23:49Двое сейчас на операционном столе: данные о раненых в Шебекино детях
23:05Главное за день: 11 июля
22:53Питон проглотил женщину в Индонезии
22:36Какие страны напрямую участвуют в конфликте на Украине
22:22На внешнем рейде в Севастополе до полуночи будут стрелять – причина
22:21Главные новости Крыма: 11 июля
22:09Грузовик смял 14 машин в пробке на трассе М-2 "Крым"
21:42В Крыму исчезают краснокнижные насекомые
21:35В Шебекино ВСУ сбросили взрывчатку во двор многоэтажки – ранены 5 детей
21:27Шесть признаков мошеннических операций: ЦБ расширил перечень для банков
21:13Когда в Севастополе завершат строительство КОС "Южные"
21:07Новый пакет помощи Украине: что дадут
20:56РНКБ выдал 5,9 млрд рублей кредитов бизнесу по льготным госпрограммам
20:52Ударили артиллерией: человек погиб и пятеро ранены в ДНР при обстреле ВСУ
20:39Эскалация конфликта на Украине: с чем она связана и когда будет
20:16Смена актеров ничего не меняет: эксперт о планах США заменить Зеленского
20:13Бьют из минометов: ВСУ атаковали жилые дома в Новой Каховке
20:03В горах под Судаком ликвидировали открытое горение
Лента новостейМолния