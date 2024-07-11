https://crimea.ria.ru/20240711/kakie-strany-napryamuyu-uchastvuyut-v-konflikte-na-ukraine-1138785031.html
Какие страны напрямую участвуют в конфликте на Украине
Какие страны напрямую участвуют в конфликте на Украине - РИА Новости Крым, 11.07.2024
Какие страны напрямую участвуют в конфликте на Украине
В конфликте на Украине напрямую принимают участие четыре страны коллективного Запада во главе с США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости Крым, 11.07.2024
2024-07-11T22:36
2024-07-11T22:36
2024-07-11T22:45
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украина
кремль
новости сво
коллективный запад
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл- РИА Новости Крым. В конфликте на Украине напрямую принимают участие четыре страны коллективного Запада во главе с США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Комментируя планы Америки разместить дальнобойные ракеты в Германии, представитель Кремля подчеркнул, что это ведет к холодной войне.Ранее в Пентагоне заявили, что в 2026 году Америка начнет развертывание гиперзвукового оружия и других своих дальнобойных систем в Германии. Новые вооружения будут иметь "значительно большую дальность действия", чем нынешние наземные средства ведения огня в Европе. В планах Америки – разместить на территории ФРГ SM-6, Tomahawk и гиперзвуковое оружие.В марте секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев сообщал, что около 50 стран принимают участие в вооруженном конфликте на Украине на стороне Киева. Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Крыму и будущее Британии: в чем связь"Сарматы", "Кинжалы" и "Цирконы": Путин оценил обороноспособность РоссииPatriot не поможет Украине – признание Белого дома
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дмитрий песков, россия, украина, кремль, новости сво, коллективный запад, сша, германия, франция, великобритания
Какие страны напрямую участвуют в конфликте на Украине
Напрямую в конфликте на Украине участвуют США, Германия, Франция и Великобритания – Песков
22:36 11.07.2024 (обновлено: 22:45 11.07.2024)