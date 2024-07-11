https://crimea.ria.ru/20240711/kakie-strany-napryamuyu-uchastvuyut-v-konflikte-na-ukraine-1138785031.html

Какие страны напрямую участвуют в конфликте на Украине

Какие страны напрямую участвуют в конфликте на Украине - РИА Новости Крым, 11.07.2024

Какие страны напрямую участвуют в конфликте на Украине

В конфликте на Украине напрямую принимают участие четыре страны коллективного Запада во главе с США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости Крым, 11.07.2024

2024-07-11T22:36

2024-07-11T22:36

2024-07-11T22:45

дмитрий песков

россия

украина

кремль

новости сво

коллективный запад

сша

германия

франция

великобритания

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл- РИА Новости Крым. В конфликте на Украине напрямую принимают участие четыре страны коллективного Запада во главе с США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Комментируя планы Америки разместить дальнобойные ракеты в Германии, представитель Кремля подчеркнул, что это ведет к холодной войне.Ранее в Пентагоне заявили, что в 2026 году Америка начнет развертывание гиперзвукового оружия и других своих дальнобойных систем в Германии. Новые вооружения будут иметь "значительно большую дальность действия", чем нынешние наземные средства ведения огня в Европе. В планах Америки – разместить на территории ФРГ SM-6, Tomahawk и гиперзвуковое оружие.В марте секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев сообщал, что около 50 стран принимают участие в вооруженном конфликте на Украине на стороне Киева. Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Крыму и будущее Британии: в чем связь"Сарматы", "Кинжалы" и "Цирконы": Путин оценил обороноспособность РоссииPatriot не поможет Украине – признание Белого дома

россия

украина

сша

германия

франция

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2024

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дмитрий песков, россия, украина, кремль, новости сво, коллективный запад, сша, германия, франция, великобритания