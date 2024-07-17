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Германия к 2025 году вдвое сократит военную помощь Украине

Германия к 2025 году вдвое сократит военную помощь Украине - РИА Новости Крым, 17.07.2024

Германия к 2025 году вдвое сократит военную помощь Украине

Правительство Германии в среду рассмотрит законопроект, который вдвое урежет военную помощь Украине. Об этом со ссылкой на проект бюджета страны пишет агентство РИА Новости Крым, 17.07.2024

2024-07-17T13:00

2024-07-17T13:00

2024-07-17T14:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Правительство Германии в среду рассмотрит законопроект, который вдвое урежет военную помощь Украине. Об этом со ссылкой на проект бюджета страны пишет агентство Рейтер.По данным агентства, бюджет депутаты должны согласовать 17 июля.Партии правящей в Германии коалиции — СДПГ канцлера Олафа Шольца, "Зеленые" и "Свободные либералы" министра финансов Кристиана Линднера — пытаются согласовать проект бюджета на следующий год. При этом одним из ключевых разногласий стал вопрос о наращивании расходов.По данным РИА Новости, Линднер выступает против роста долгов и за сохранение ограничивающего новые заимствования правила "долгового тормоза", в то время как СДПГ и "Зеленые" не хотят урезать расходы.На прошлой неделе в Пентагоне заявили, что в 2026 году Америка начнет развертывание гиперзвукового оружия и других своих дальнобойных систем в Германии. Новые вооружения будут иметь "значительно большую дальность действия", чем нынешние наземные средства ведения огня в Европе. В планах Америки – разместить на территории ФРГ SM-6, Tomahawk и гиперзвуковое оружие.Читайте также на РИА Новости Крым:Европа трещит по швам: в Кремле оценили размещение ракет США в ГерманииКакие страны напрямую участвуют в конфликте на УкраинеКапитуляция Киева или войска НАТО на Украине: эксперт оценил планы США

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, в мире, бюджет, украина, западная помощь украине, новости