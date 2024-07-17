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Германия к 2025 году вдвое сократит военную помощь Украине
Германия к 2025 году вдвое сократит военную помощь Украине - РИА Новости Крым, 17.07.2024
Германия к 2025 году вдвое сократит военную помощь Украине
Правительство Германии в среду рассмотрит законопроект, который вдвое урежет военную помощь Украине. Об этом со ссылкой на проект бюджета страны пишет агентство РИА Новости Крым, 17.07.2024
2024-07-17T13:00
2024-07-17T13:00
2024-07-17T14:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Правительство Германии в среду рассмотрит законопроект, который вдвое урежет военную помощь Украине. Об этом со ссылкой на проект бюджета страны пишет агентство Рейтер.По данным агентства, бюджет депутаты должны согласовать 17 июля.Партии правящей в Германии коалиции — СДПГ канцлера Олафа Шольца, "Зеленые" и "Свободные либералы" министра финансов Кристиана Линднера — пытаются согласовать проект бюджета на следующий год. При этом одним из ключевых разногласий стал вопрос о наращивании расходов.По данным РИА Новости, Линднер выступает против роста долгов и за сохранение ограничивающего новые заимствования правила "долгового тормоза", в то время как СДПГ и "Зеленые" не хотят урезать расходы.На прошлой неделе в Пентагоне заявили, что в 2026 году Америка начнет развертывание гиперзвукового оружия и других своих дальнобойных систем в Германии. Новые вооружения будут иметь "значительно большую дальность действия", чем нынешние наземные средства ведения огня в Европе. В планах Америки – разместить на территории ФРГ SM-6, Tomahawk и гиперзвуковое оружие.Читайте также на РИА Новости Крым:Европа трещит по швам: в Кремле оценили размещение ракет США в ГерманииКакие страны напрямую участвуют в конфликте на УкраинеКапитуляция Киева или войска НАТО на Украине: эксперт оценил планы США
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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германия, в мире, бюджет, украина, западная помощь украине, новости
Германия к 2025 году вдвое сократит военную помощь Украине
Германия к 2025 году планирует вдвое снизить военную помощь Украине – СМИ
13:00 17.07.2024 (обновлено: 14:33 17.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Правительство Германии в среду рассмотрит законопроект, который вдвое урежет военную помощь Украине. Об этом со ссылкой на проект бюджета страны пишет агентство Рейтер.
"Бюджет на следующий год будет менее щедрым для Украины, правительство сократит военную поддержку для страны до четырех миллиардов евро, вместо примерно восьми миллиардов в 2024 году", — говорится в материале.
По данным агентства, бюджет депутаты должны согласовать 17 июля.
Партии правящей в Германии коалиции — СДПГ канцлера Олафа Шольца, "Зеленые" и "Свободные либералы" министра финансов Кристиана Линднера — пытаются согласовать проект бюджета на следующий год. При этом одним из ключевых разногласий стал вопрос о наращивании расходов.
По данным РИА Новости, Линднер выступает против роста долгов и за сохранение ограничивающего новые заимствования правила "долгового тормоза", в то время как СДПГ и "Зеленые" не хотят урезать расходы.
На прошлой неделе в Пентагоне заявили, что в 2026 году Америка начнет развертывание
гиперзвукового оружия и других своих дальнобойных систем в Германии. Новые вооружения будут иметь "значительно большую дальность действия", чем нынешние наземные средства ведения огня в Европе. В планах Америки – разместить на территории ФРГ SM-6, Tomahawk и гиперзвуковое оружие.
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