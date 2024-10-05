https://crimea.ria.ru/20241005/pochti-4-tysyachi-krymchan-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii-1140859988.html

Почти 4 тысячи крымчан остались без света из-за аварии

Почти 4 тысячи крымчан остались без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 05.10.2024

Почти 4 тысячи крымчан остались без света из-за аварии

Жители Белогорска и села Александровка в Белогорском районе Крыма в субботу остались без электроэнергии из-за аварии на сетях "Крымэнерго". Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 05.10.2024

2024-10-05T10:23

2024-10-05T10:23

2024-10-05T10:42

крым

белогорский район

белогорск

владимир воронкин

новости крыма

гуп рк "крымэнерго"

энергосистема крыма

отключение электроэнергии в крыму

электричка

электросети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49774/59/497745963_0:25:2881:1646_1920x0_80_0_0_c8cd2aeec622a077a955143b406c8727.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Жители Белогорска и села Александровка в Белогорском районе Крыма в субботу остались без электроэнергии из-за аварии на сетях "Крымэнерго". Об этом сообщил первый замминистра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин. По данным главы республики Сергея Аксенова, в Крыму необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных подстанциях. В текущем году заменили уже 150 подстанций. Всего же до конца года на полуострове заменят 52 трансформаторные подстанции, что позволит наладить надежную работу электросетей. А в первом квартале 2025 года обновят еще 50 трансформаторных подстанций за счет республиканского бюджета.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

белогорский район

белогорск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, белогорский район, белогорск, владимир воронкин, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", энергосистема крыма, отключение электроэнергии в крыму, электричка, электросети, жкх, жкх крыма и севастополя, общество