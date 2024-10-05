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Почти 4 тысячи крымчан остались без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 05.10.2024
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Почти 4 тысячи крымчан остались без света из-за аварии
Почти 4 тысячи крымчан остались без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 05.10.2024
Почти 4 тысячи крымчан остались без света из-за аварии
Жители Белогорска и села Александровка в Белогорском районе Крыма в субботу остались без электроэнергии из-за аварии на сетях "Крымэнерго". Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 05.10.2024
2024-10-05T10:23
2024-10-05T10:42
крым
белогорский район
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владимир воронкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Жители Белогорска и села Александровка в Белогорском районе Крыма в субботу остались без электроэнергии из-за аварии на сетях "Крымэнерго". Об этом сообщил первый замминистра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин. По данным главы республики Сергея Аксенова, в Крыму необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных подстанциях. В текущем году заменили уже 150 подстанций. Всего же до конца года на полуострове заменят 52 трансформаторные подстанции, что позволит наладить надежную работу электросетей. А в первом квартале 2025 года обновят еще 50 трансформаторных подстанций за счет республиканского бюджета.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Почти 4 тысячи крымчан остались без света из-за аварии

Почти 4 тысячи жителей Белогорского района обесточены из-за аварии на электросетях

10:23 05.10.2024 (обновлено: 10:42 05.10.2024)
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМонтажник проводит плановый ремонт на линии электропередач
Монтажник проводит плановый ремонт на линии электропередач - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости . Кирилл Брага
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Жители Белогорска и села Александровка в Белогорском районе Крыма в субботу остались без электроэнергии из-за аварии на сетях "Крымэнерго". Об этом сообщил первый замминистра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.
"Обесточено 42 трансформаторных подстанции, 1680 точек поставок. Без света остаются 3882 жителей. Аварийные бригады приступили к восстановительным работам", - написал он в Telegram.
По данным главы республики Сергея Аксенова, в Крыму необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных подстанциях. В текущем году заменили уже 150 подстанций. Всего же до конца года на полуострове заменят 52 трансформаторные подстанции, что позволит наладить надежную работу электросетей. А в первом квартале 2025 года обновят еще 50 трансформаторных подстанций за счет республиканского бюджета.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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