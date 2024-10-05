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Ялтинский международный экономический форум пройдет в Уфе - РИА Новости Крым, 05.10.2024
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Ялтинский международный экономический форум пройдет в Уфе
Ялтинский международный экономический форум пройдет в Уфе - РИА Новости Крым, 05.10.2024
Ялтинский международный экономический форум пройдет в Уфе
Шестой Ялтинский международный экономический форум в этом году состоится в Уфе. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова опубликовано на сайте... РИА Новости Крым, 05.10.2024
2024-10-05T14:06
2024-10-05T14:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Шестой Ялтинский международный экономический форум в этом году состоится в Уфе. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова опубликовано на сайте правительства региона.Контроль за выполнением распоряжения возложен на заместителя председателя Совета министров Республики Крым – министра финансов РК Ирину Кивико.Ялтинский международный экономический форум – ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Традиционно на нем обсуждаются инвестиционные стратегии регионов, крымские приоритеты развития, международное партнерство, технологии и новые финансовые инструменты, а также вызовы и пути их преодоления.Шестой по счету ЯМЭФ должен был пройти в апреле 2022 года, затем даты сдвинули на конец года из-за нестабильной международной ситуации. Впоследствии ЯМЭФ был перенесен на 2023 год. Как ранее сообщал глава республики, мероприятие планировалось провести в сентябре этого года в Москве, приурочив его к годовщине вхождения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России.I Ялтинский международный экономический форум прошел 17-18 апреля 2015 года. В нем приняли участие более 600 человек из 13 стран мира. Организаторы форума оценили приток инвестиций в экономику региона по итогам мероприятия в 500 миллионов долларов.II ЯМЭФ состоялся 14-16 апреля 2016 года. Его участниками стали 1100 человек из 26 стран мира, в том числе Австралии, Бельгии, Белоруссии, Великобритании, Германии, Греции, Израиля, Италии, Китая, Малайзии, Молдавии, Польши, США, Турции, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Японии. На полях форума были подписаны соглашения на более чем 70 миллиардов рублей, в том числе о строительстве нового аэровокзального комплекса а аэропорта Симферополь. Всего в работе форума приняли участие 26 представителей официальных делегаций и более 40 представителей бизнеса.III ЯМЭФ состоялся 20-22 апреля 2017 года. Количество участников составило 2200 человек из 46 стран мира, в том числе Катара, Польши, Сербии, США, Палестины, Туниса, Турции, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Бразилии. По итогам ЯМЭФ-2017 подписаны договоры и соглашения более чем на 100 млрд рублей.IV ЯМЭФ проходил 19-21 апреля 2018 года. Было подписано 70 соглашений на 162 млрд рублей. В форуме приняли участие более 3 тысяч человек из 71 страны мира.V ЯМЭФ проходил в период с 17 по 20 апреля 2019 года. Число участников форума превысило 4,5 тысячи человек из около 100 стран мира. По итогам форума было заключено более 102 соглашений на 215 млрд рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Ямал будут развивать торговое сотрудничество - Аксенов23 миллиарда за год: Крым вошел в пятерку лидеров РФ по инвестициямЛишних денег нет: Путин призвал строго следить за финансовой дисциплиной
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ямэф, крым, экономика, башкортостан, новости, новости крыма
Ялтинский международный экономический форум пройдет в Уфе

Шестой Ялтинский международный экономический форум пройдет в Уфе со 2 по 5 декабря

14:06 05.10.2024 (обновлено: 14:11 05.10.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЯлтинский международный экономический форум в Крыму. День первый
Ялтинский международный экономический форум в Крыму. День первый - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Шестой Ялтинский международный экономический форум в этом году состоится в Уфе. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова опубликовано на сайте правительства региона.

"Провести с 2 по 5 декабря 2024 года в городе Уфе Республики Башкортостан шестой Ялтинский международный экономический форум в рамках Международной недели бизнеса - 2024", - сказано в тексте документа.

Контроль за выполнением распоряжения возложен на заместителя председателя Совета министров Республики Крым – министра финансов РК Ирину Кивико.
Ялтинский международный экономический форум – ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Традиционно на нем обсуждаются инвестиционные стратегии регионов, крымские приоритеты развития, международное партнерство, технологии и новые финансовые инструменты, а также вызовы и пути их преодоления.
Шестой по счету ЯМЭФ должен был пройти в апреле 2022 года, затем даты сдвинули на конец года из-за нестабильной международной ситуации. Впоследствии ЯМЭФ был перенесен на 2023 год. Как ранее сообщал глава республики, мероприятие планировалось провести в сентябре этого года в Москве, приурочив его к годовщине вхождения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России.
I Ялтинский международный экономический форум прошел 17-18 апреля 2015 года. В нем приняли участие более 600 человек из 13 стран мира. Организаторы форума оценили приток инвестиций в экономику региона по итогам мероприятия в 500 миллионов долларов.
II ЯМЭФ состоялся 14-16 апреля 2016 года. Его участниками стали 1100 человек из 26 стран мира, в том числе Австралии, Бельгии, Белоруссии, Великобритании, Германии, Греции, Израиля, Италии, Китая, Малайзии, Молдавии, Польши, США, Турции, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Японии. На полях форума были подписаны соглашения на более чем 70 миллиардов рублей, в том числе о строительстве нового аэровокзального комплекса а аэропорта Симферополь. Всего в работе форума приняли участие 26 представителей официальных делегаций и более 40 представителей бизнеса.
III ЯМЭФ состоялся 20-22 апреля 2017 года. Количество участников составило 2200 человек из 46 стран мира, в том числе Катара, Польши, Сербии, США, Палестины, Туниса, Турции, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Бразилии. По итогам ЯМЭФ-2017 подписаны договоры и соглашения более чем на 100 млрд рублей.
IV ЯМЭФ проходил 19-21 апреля 2018 года. Было подписано 70 соглашений на 162 млрд рублей. В форуме приняли участие более 3 тысяч человек из 71 страны мира.
V ЯМЭФ проходил в период с 17 по 20 апреля 2019 года. Число участников форума превысило 4,5 тысячи человек из около 100 стран мира. По итогам форума было заключено более 102 соглашений на 215 млрд рублей.
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