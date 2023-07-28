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Крым и Ямал будут развивать торговое сотрудничество - Аксенов - РИА Новости Крым, 28.07.2023
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Крым и Ямал будут развивать торговое сотрудничество - Аксенов
Крым и Ямал будут развивать торговое сотрудничество - Аксенов - РИА Новости Крым, 28.07.2023
Крым и Ямал будут развивать торговое сотрудничество - Аксенов
Крым и Ямал расширят сотрудничество в торгово-экономической, социальной и культурной сферах. Об это глава республики заявил по итогам встречи с губернатором... РИА Новости Крым, 28.07.2023
2023-07-28T10:27
2023-07-28T10:27
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Крым и Ямал расширят сотрудничество в торгово-экономической, социальной и культурной сферах. Об это глава республики заявил по итогам встречи с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым. По его словам, к этому времени между Крымом и Ямалом сложилось успешное взаимодействие в торгово-экономической, социальной и культурной сферах, регионы обмениваются опытом, установлены контакты на различных уровнях.Ранее сообщалось о планах по расширению торгового сотрудничества между Крымом и Белоруссией. В частности, Крым готов поставлять в Беларусь овощи и фрукты. Читайте также на РИА Новости Крым:У Крыма нет конкурентов в продовольственной отрасли – минсельхозЭкономисты предрекли Крыму увеличение инвестпотоков в ближайшие годыЯМЭФ-2023 снова перенесли
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сергей аксенов, ямал, экономика, торговля, крым, новости крыма, новости
Крым и Ямал будут развивать торговое сотрудничество - Аксенов

Аксенов анонсировал расширение сотрудничества между Крымом и Ямалом

10:27 28.07.2023
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСергей Аксенов
Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Крым и Ямал расширят сотрудничество в торгово-экономической, социальной и культурной сферах. Об это глава республики заявил по итогам встречи с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым.
"Наши регионы сохранят сложившиеся деловые и дружеские взаимоотношения и продолжат наращивать совместную деятельность по всем перспективным направлениям", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, к этому времени между Крымом и Ямалом сложилось успешное взаимодействие в торгово-экономической, социальной и культурной сферах, регионы обмениваются опытом, установлены контакты на различных уровнях.
Ранее сообщалось о планах по расширению торгового сотрудничества между Крымом и Белоруссией. В частности, Крым готов поставлять в Беларусь овощи и фрукты.
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Сергей АксеновЯмалЭкономикаТорговляКрымНовости КрымаНовости
 
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