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23 миллиарда за год: Крым вошел в пятерку лидеров РФ по инвестициям - РИА Новости Крым, 02.10.2024
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23 миллиарда за год: Крым вошел в пятерку лидеров РФ по инвестициям
23 миллиарда за год: Крым вошел в пятерку лидеров РФ по инвестициям - РИА Новости Крым, 02.10.2024
23 миллиарда за год: Крым вошел в пятерку лидеров РФ по инвестициям
Крым вошел в пятерку инвестиционно привлекательных регионов России, заключив в текущем году инветсоглашения на сумму более 23 миллиардов рублей. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 02.10.2024
2024-10-02T14:17
2024-10-02T14:17
юрий гоцанюк
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крым
инвестиции
совет министров рк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Крым вошел в пятерку инвестиционно привлекательных регионов России, заключив в текущем году инветсоглашения на сумму более 23 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.С начала года в экономику Крыма вложено 97,5 миллиарда рублей инвестиций, заключено 28 новых инвестиционных соглашений на сумму более 23 миллиардов, подчеркнул председатель Совмина РК.По его данным, в этом году зарегистрированы 60 новых участников свободной экономической зоны, которыми создано более 5 тысяч рабочих мест, в основном в санаторно-курортной, производственно-торговой и производственно-логистической сферах.Заход инвесторов связан со снижением административных барьеров, государственной поддержкой и созданием благоприятных условий для бизнеса, убежден глава республиканского Сомина.Крым за десять лет получил более 1,7 трлн инвестиционных вливаний, при этом большая их часть – частные вложения, сообщал ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рейтинг инвестиционной привлекательности городов Крыма – кто лидируетКрым вошел в ТОП регионов-лидеров по инвестиционной привлекательностиОколо 18 млрд рублей инвестируют в инфраструктурные проекты Крыма
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юрий гоцанюк, новости крыма, крым, инвестиции, совет министров рк
23 миллиарда за год: Крым вошел в пятерку лидеров РФ по инвестициям

Инвестиционные соглашения на 23 миллиарда рублей заключил Крым с начала года

14:17 02.10.2024
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваРоссийский Крым — инвестиционно привлекательный регион
Российский Крым — инвестиционно привлекательный регион
© Telegram-канал Владимира Константинова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Крым вошел в пятерку инвестиционно привлекательных регионов России, заключив в текущем году инветсоглашения на сумму более 23 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

"Если в 2016 году республика занимала одно из последних мест (84-е) в Национальном рейтинге инвестиционного климата, то сейчас – пятое", – написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.

С начала года в экономику Крыма вложено 97,5 миллиарда рублей инвестиций, заключено 28 новых инвестиционных соглашений на сумму более 23 миллиардов, подчеркнул председатель Совмина РК.
По его данным, в этом году зарегистрированы 60 новых участников свободной экономической зоны, которыми создано более 5 тысяч рабочих мест, в основном в санаторно-курортной, производственно-торговой и производственно-логистической сферах.
Заход инвесторов связан со снижением административных барьеров, государственной поддержкой и созданием благоприятных условий для бизнеса, убежден глава республиканского Сомина.
Крым за десять лет получил более 1,7 трлн инвестиционных вливаний, при этом большая их часть – частные вложения, сообщал ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Юрий ГоцанюкНовости КрымаКрымИнвестицииСовет министров РК
 
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