https://crimea.ria.ru/20241002/23-milliarda-za-god-krym-voshel-v-pyaterku-liderov-rf-po-investitsiyam-1140798556.html

23 миллиарда за год: Крым вошел в пятерку лидеров РФ по инвестициям

23 миллиарда за год: Крым вошел в пятерку лидеров РФ по инвестициям - РИА Новости Крым, 02.10.2024

23 миллиарда за год: Крым вошел в пятерку лидеров РФ по инвестициям

Крым вошел в пятерку инвестиционно привлекательных регионов России, заключив в текущем году инветсоглашения на сумму более 23 миллиардов рублей. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 02.10.2024

2024-10-02T14:17

2024-10-02T14:17

2024-10-02T14:17

юрий гоцанюк

новости крыма

крым

инвестиции

совет министров рк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Крым вошел в пятерку инвестиционно привлекательных регионов России, заключив в текущем году инветсоглашения на сумму более 23 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.С начала года в экономику Крыма вложено 97,5 миллиарда рублей инвестиций, заключено 28 новых инвестиционных соглашений на сумму более 23 миллиардов, подчеркнул председатель Совмина РК.По его данным, в этом году зарегистрированы 60 новых участников свободной экономической зоны, которыми создано более 5 тысяч рабочих мест, в основном в санаторно-курортной, производственно-торговой и производственно-логистической сферах.Заход инвесторов связан со снижением административных барьеров, государственной поддержкой и созданием благоприятных условий для бизнеса, убежден глава республиканского Сомина.Крым за десять лет получил более 1,7 трлн инвестиционных вливаний, при этом большая их часть – частные вложения, сообщал ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рейтинг инвестиционной привлекательности городов Крыма – кто лидируетКрым вошел в ТОП регионов-лидеров по инвестиционной привлекательностиОколо 18 млрд рублей инвестируют в инфраструктурные проекты Крыма

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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