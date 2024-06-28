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Рейтинг инвестиционной привлекательности городов Крыма – кто лидирует - РИА Новости Крым, 28.06.2024
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Рейтинг инвестиционной привлекательности городов Крыма – кто лидирует
Рейтинг инвестиционной привлекательности городов Крыма – кто лидирует - РИА Новости Крым, 28.06.2024
Рейтинг инвестиционной привлекательности городов Крыма – кто лидирует
Симферополь вышел на второе место в рейтинге инвестиционной привлекательности городских округов и муниципальных районов Республики Крым. Столица Крыма уступила... РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T07:53
2024-06-28T07:53
рейтинг
крым
инвестиции
новости крыма
администрация симферополя
симферополь
симферопольский район
судак
феодосия
алушта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Симферополь вышел на второе место в рейтинге инвестиционной привлекательности городских округов и муниципальных районов Республики Крым. Столица Крыма уступила в этом рейтинге Симферопольскому району, который занял первое место. Об этом сообщает Telegram-канал городской администрации.Этот рейтинг в Крыму составляют уже второй год подряд по поручению главы республики Сергея Аксенова. Распределение мест в нем зависит от созданных условий для привлечения инвестиций и комфортной работы бизнеса.В администрации напоминают, что в этом году Крым впервые вошел в пятерку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Это место республика разделила с Санкт-Петербургом и Тульской областью.По данным Крымстата, за первые три месяца этого года на территории Крыма было вложено 38 миллиардов инвестиций. Прирост по сравнению с аналогичным показателем прошлого года составил 2,7%. Чаще всего инвесторы предпочитают вкладывать средства в здания, сооружения, машины, инструменты и оборудование.Читайте также на РИА Новости Крым:Около 18 млрд рублей инвестируют в инфраструктурные проекты КрымаСколько денег в экономику Крыма вложили частные инвесторыКрым вошел в ТОП регионов-лидеров по инвестиционной привлекательности
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рейтинг, крым, инвестиции, новости крыма, администрация симферополя, симферополь, симферопольский район, судак, феодосия, алушта, евпатория
Рейтинг инвестиционной привлекательности городов Крыма – кто лидирует

Симферопольский район обошел Симферополь по условиям для инвестиций

07:53 28.06.2024
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваСимферополь
Симферополь
© Telegram-канал Владимира Константинова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Симферополь вышел на второе место в рейтинге инвестиционной привлекательности городских округов и муниципальных районов Республики Крым. Столица Крыма уступила в этом рейтинге Симферопольскому району, который занял первое место. Об этом сообщает Telegram-канал городской администрации.

"В этом году первое место занял Симферопольский район, второе разделили между собой Симферополь, Судак и Феодосия, на третьем месте − Алушта и Евпатория", – говорится в сообщении.

Этот рейтинг в Крыму составляют уже второй год подряд по поручению главы республики Сергея Аксенова. Распределение мест в нем зависит от созданных условий для привлечения инвестиций и комфортной работы бизнеса.
В администрации напоминают, что в этом году Крым впервые вошел в пятерку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Это место республика разделила с Санкт-Петербургом и Тульской областью.
По данным Крымстата, за первые три месяца этого года на территории Крыма было вложено 38 миллиардов инвестиций. Прирост по сравнению с аналогичным показателем прошлого года составил 2,7%. Чаще всего инвесторы предпочитают вкладывать средства в здания, сооружения, машины, инструменты и оборудование.
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РейтингКрымИнвестицииНовости КрымаАдминистрация СимферополяСимферопольСимферопольский районСудакФеодосияАлуштаЕвпатория
 
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