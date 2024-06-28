https://crimea.ria.ru/20240628/reyting-investitsionnoy-privlekatelnosti-gorodov-kryma--kto-lidiruet-1138411118.html

Рейтинг инвестиционной привлекательности городов Крыма – кто лидирует

Рейтинг инвестиционной привлекательности городов Крыма – кто лидирует - РИА Новости Крым, 28.06.2024

Рейтинг инвестиционной привлекательности городов Крыма – кто лидирует

Симферополь вышел на второе место в рейтинге инвестиционной привлекательности городских округов и муниципальных районов Республики Крым. Столица Крыма уступила... РИА Новости Крым, 28.06.2024

2024-06-28T07:53

2024-06-28T07:53

2024-06-28T07:53

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судак

феодосия

алушта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Симферополь вышел на второе место в рейтинге инвестиционной привлекательности городских округов и муниципальных районов Республики Крым. Столица Крыма уступила в этом рейтинге Симферопольскому району, который занял первое место. Об этом сообщает Telegram-канал городской администрации.Этот рейтинг в Крыму составляют уже второй год подряд по поручению главы республики Сергея Аксенова. Распределение мест в нем зависит от созданных условий для привлечения инвестиций и комфортной работы бизнеса.В администрации напоминают, что в этом году Крым впервые вошел в пятерку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Это место республика разделила с Санкт-Петербургом и Тульской областью.По данным Крымстата, за первые три месяца этого года на территории Крыма было вложено 38 миллиардов инвестиций. Прирост по сравнению с аналогичным показателем прошлого года составил 2,7%. Чаще всего инвесторы предпочитают вкладывать средства в здания, сооружения, машины, инструменты и оборудование.Читайте также на РИА Новости Крым:Около 18 млрд рублей инвестируют в инфраструктурные проекты КрымаСколько денег в экономику Крыма вложили частные инвесторыКрым вошел в ТОП регионов-лидеров по инвестиционной привлекательности

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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