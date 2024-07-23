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Лишних денег нет: Путин призвал строго следить за финансовой дисциплиной - РИА Новости Крым, 23.07.2024
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Лишних денег нет: Путин призвал строго следить за финансовой дисциплиной
Лишних денег нет: Путин призвал строго следить за финансовой дисциплиной - РИА Новости Крым, 23.07.2024
Лишних денег нет: Путин призвал строго следить за финансовой дисциплиной
Счетная палата РФ должна внимательно следить за финансовой дисциплиной, поскольку "лишних денег" в бюджете страны нет. Об этом заявил президент России Владимир... РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T14:15
2024-07-23T14:15
владимир путин (политик)
счетная палата рф
финансы
экономика
борис ковальчук
новости
россия
бюджет
федеральный бюджет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Счетная палата РФ должна внимательно следить за финансовой дисциплиной, поскольку "лишних денег" в бюджете страны нет. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителем Счетной палаты Борисом Ковальчуком.Ковальчук проинформировал президента о результатах работы Счетной палаты. В частности, по его словам, по итогам прошлого года в бюджет удалось вернуть более 26 миллиардов рублей. Из них 12,3 млрд рублей – необоснованное применение пониженной ставки НДС, 7,7 млрд – довзыскание не включенных в таможенную стоимость товаров лицензионных платежей, 2,9 млрд – результаты проверок в сфере закупок и соглашений о разделе продукции.Он добавил, что среди приоритетных направлений работы Счетной палаты – выполнение национальных целей развития страны, вопросы, связанные со специальной военной операцией, технологический суверенитет, информационные технологии, контроль за государственными инвестициями.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин анонсировал полномасштабное внедрение цифрового рубляРФ лидирует в мире по производству никеля, алюминия и стали - ПутинРасходы федерального бюджета увеличены на 522 миллиарда рублей – закон
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владимир путин (политик), счетная палата рф, финансы, экономика, борис ковальчук, новости, россия, бюджет, федеральный бюджет
Лишних денег нет: Путин призвал строго следить за финансовой дисциплиной

Путин призвал Счетную палату РФ строго следить за дисциплиной в финансовой сфере

14:15 23.07.2024
 
© Пресс-служба КремляВстреча Владимир Путина с председателем Счётной палаты Борисом Ковальчуком.
Встреча Владимир Путина с председателем Счётной палаты Борисом Ковальчуком.
© Пресс-служба Кремля
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Счетная палата РФ должна внимательно следить за финансовой дисциплиной, поскольку "лишних денег" в бюджете страны нет. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителем Счетной палаты Борисом Ковальчуком.
"Доход бюджета возрастает, и дефицит минимальный. Ненефтегазовые доходы хорошо себя показывают, нефтегазовые сейчас подрастают, но лишних денег нет. Поэтому очень рассчитываю на то, что вы самым внимательным образом будете следить за финансовой дисциплиной", – сказал глава государства.
Ковальчук проинформировал президента о результатах работы Счетной палаты. В частности, по его словам, по итогам прошлого года в бюджет удалось вернуть более 26 миллиардов рублей. Из них 12,3 млрд рублей – необоснованное применение пониженной ставки НДС, 7,7 млрд – довзыскание не включенных в таможенную стоимость товаров лицензионных платежей, 2,9 млрд – результаты проверок в сфере закупок и соглашений о разделе продукции.
Он добавил, что среди приоритетных направлений работы Счетной палаты – выполнение национальных целей развития страны, вопросы, связанные со специальной военной операцией, технологический суверенитет, информационные технологии, контроль за государственными инвестициями.
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Владимир Путин (политик)Счетная палата РФФинансыЭкономикаБорис КовальчукНовостиРоссияБюджетФедеральный бюджет
 
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