https://crimea.ria.ru/20240723/lishnikh-deneg-net-putin-prizval-strogo-sledit-za-finansovoy-distsiplinoy-1139073941.html

Лишних денег нет: Путин призвал строго следить за финансовой дисциплиной

Лишних денег нет: Путин призвал строго следить за финансовой дисциплиной - РИА Новости Крым, 23.07.2024

Лишних денег нет: Путин призвал строго следить за финансовой дисциплиной

Счетная палата РФ должна внимательно следить за финансовой дисциплиной, поскольку "лишних денег" в бюджете страны нет. Об этом заявил президент России Владимир... РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-23T14:15

2024-07-23T14:15

2024-07-23T14:15

владимир путин (политик)

счетная палата рф

финансы

экономика

борис ковальчук

новости

россия

бюджет

федеральный бюджет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Счетная палата РФ должна внимательно следить за финансовой дисциплиной, поскольку "лишних денег" в бюджете страны нет. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителем Счетной палаты Борисом Ковальчуком.Ковальчук проинформировал президента о результатах работы Счетной палаты. В частности, по его словам, по итогам прошлого года в бюджет удалось вернуть более 26 миллиардов рублей. Из них 12,3 млрд рублей – необоснованное применение пониженной ставки НДС, 7,7 млрд – довзыскание не включенных в таможенную стоимость товаров лицензионных платежей, 2,9 млрд – результаты проверок в сфере закупок и соглашений о разделе продукции.Он добавил, что среди приоритетных направлений работы Счетной палаты – выполнение национальных целей развития страны, вопросы, связанные со специальной военной операцией, технологический суверенитет, информационные технологии, контроль за государственными инвестициями.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин анонсировал полномасштабное внедрение цифрового рубляРФ лидирует в мире по производству никеля, алюминия и стали - ПутинРасходы федерального бюджета увеличены на 522 миллиарда рублей – закон

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2024

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владимир путин (политик), счетная палата рф, финансы, экономика, борис ковальчук, новости, россия, бюджет, федеральный бюджет