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РФ лидирует в мире по производству никеля, алюминия и стали - Путин

РФ лидирует в мире по производству никеля, алюминия и стали - Путин - РИА Новости Крым, 15.07.2024

РФ лидирует в мире по производству никеля, алюминия и стали - Путин

В 2023 году Россия стала мировым лидером по производству высокосортного никеля, алюминия, титановой продукции и по выплавке стали. Об этом в понедельник заявил... РИА Новости Крым, 15.07.2024

2024-07-15T15:49

2024-07-15T15:49

2024-07-15T15:49

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В 2023 году Россия стала мировым лидером по производству высокосортного никеля, алюминия, титановой продукции и по выплавке стали. Об этом в понедельник заявил президент РФ Владимир Путин на мероприятии ко Дню металлурга.По его мнению, рост производства стали - один из ключевых показателей успешного развития металлургической отрасли в стране. По итогам 2023 года, по сравнению с объемом 2022-го, объемы сталеварения увеличились на 6,3% или на 4,5 млн тонн и составили 76 млн тонн. При этом российские металлурги активно внедряют передовые инженерные и производственные решения, разрабатывают уникальные сплавы, позволяющие создавать материалы с особыми свойствами, подчеркнул Путин."Все это открывает новые и самые широкие возможности в разных сферах - от авиации и космонавтики до электроники и медицины", - резюмировал президент.В рамках празднования Дня металлурга Владимир Путин по видеосвязи принял участие в запуске новой доменной печи на Енакиевском металлургическом заводе на территории Донецкой Народной Республики. Предприятие полностью восстановлено и запущенно после капремонта. Печь позволит выплавлять более 1 млн тонн стали в год.По итогам прошлого года объем промышленного производства в России прибавил 3,5 процента. При этом обрабатывающие отрасли выросли на 7,5 %. К 2030 году инвестиции в российские проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции должны составить не менее 10 триллионов рублей, заявлял ранее российский президент.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил не затягивать с производством критически важной продукцииПредприятия российского ОПК увеличили производство в десятки раз – ПутинКрым заключил договоры с предприятиями Донбасса и Новороссии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), промышленность россии, россия, экономика, донецкая народная республика (днр), производство, новости