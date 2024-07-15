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РФ лидирует в мире по производству никеля, алюминия и стали - Путин - РИА Новости Крым, 15.07.2024
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РФ лидирует в мире по производству никеля, алюминия и стали - Путин
РФ лидирует в мире по производству никеля, алюминия и стали - Путин - РИА Новости Крым, 15.07.2024
РФ лидирует в мире по производству никеля, алюминия и стали - Путин
В 2023 году Россия стала мировым лидером по производству высокосортного никеля, алюминия, титановой продукции и по выплавке стали. Об этом в понедельник заявил... РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T15:49
2024-07-15T15:49
владимир путин (политик)
промышленность россии
россия
экономика
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производство
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В 2023 году Россия стала мировым лидером по производству высокосортного никеля, алюминия, титановой продукции и по выплавке стали. Об этом в понедельник заявил президент РФ Владимир Путин на мероприятии ко Дню металлурга.По его мнению, рост производства стали - один из ключевых показателей успешного развития металлургической отрасли в стране. По итогам 2023 года, по сравнению с объемом 2022-го, объемы сталеварения увеличились на 6,3% или на 4,5 млн тонн и составили 76 млн тонн. При этом российские металлурги активно внедряют передовые инженерные и производственные решения, разрабатывают уникальные сплавы, позволяющие создавать материалы с особыми свойствами, подчеркнул Путин."Все это открывает новые и самые широкие возможности в разных сферах - от авиации и космонавтики до электроники и медицины", - резюмировал президент.В рамках празднования Дня металлурга Владимир Путин по видеосвязи принял участие в запуске новой доменной печи на Енакиевском металлургическом заводе на территории Донецкой Народной Республики. Предприятие полностью восстановлено и запущенно после капремонта. Печь позволит выплавлять более 1 млн тонн стали в год.По итогам прошлого года объем промышленного производства в России прибавил 3,5 процента. При этом обрабатывающие отрасли выросли на 7,5 %. К 2030 году инвестиции в российские проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции должны составить не менее 10 триллионов рублей, заявлял ранее российский президент.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил не затягивать с производством критически важной продукцииПредприятия российского ОПК увеличили производство в десятки раз – ПутинКрым заключил договоры с предприятиями Донбасса и Новороссии
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), промышленность россии, россия, экономика, донецкая народная республика (днр), производство, новости
РФ лидирует в мире по производству никеля, алюминия и стали - Путин

Путин: Россия стала мировым лидером по производству высокосортного никеля

15:49 15.07.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в запуске ряда объектов металлургической промышленности
Президент Владимир Путин принял участие в запуске ряда объектов металлургической промышленности
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В 2023 году Россия стала мировым лидером по производству высокосортного никеля, алюминия, титановой продукции и по выплавке стали. Об этом в понедельник заявил президент РФ Владимир Путин на мероприятии ко Дню металлурга.
"Горно-металлургический комплекс продолжает уверенно развиваться. Так, по оценкам экспертов, в прошлом году Россия заняла первое место в мире по производству высокосортного никеля, второе место по выпуску алюминия, третье - по производству титановой продукции, пятое - по объемам выплавки стали", - сказал российский лидер.
По его мнению, рост производства стали - один из ключевых показателей успешного развития металлургической отрасли в стране. По итогам 2023 года, по сравнению с объемом 2022-го, объемы сталеварения увеличились на 6,3% или на 4,5 млн тонн и составили 76 млн тонн. При этом российские металлурги активно внедряют передовые инженерные и производственные решения, разрабатывают уникальные сплавы, позволяющие создавать материалы с особыми свойствами, подчеркнул Путин.
"Все это открывает новые и самые широкие возможности в разных сферах - от авиации и космонавтики до электроники и медицины", - резюмировал президент.
В рамках празднования Дня металлурга Владимир Путин по видеосвязи принял участие в запуске новой доменной печи на Енакиевском металлургическом заводе на территории Донецкой Народной Республики. Предприятие полностью восстановлено и запущенно после капремонта. Печь позволит выплавлять более 1 млн тонн стали в год.
По итогам прошлого года объем промышленного производства в России прибавил 3,5 процента. При этом обрабатывающие отрасли выросли на 7,5 %. К 2030 году инвестиции в российские проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции должны составить не менее 10 триллионов рублей, заявлял ранее российский президент.
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