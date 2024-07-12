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Крым заключил договоры с предприятиями Донбасса и Новороссии
Крым заключил договоры с предприятиями Донбасса и Новороссии - РИА Новости Крым, 12.07.2024
Крым заключил договоры с предприятиями Донбасса и Новороссии
Семь крымских промышленных предприятий заключили договоры с партнерами на территории Донбасса и Новороссии. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T12:13
2024-07-12T12:13
2024-07-12T12:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Семь крымских промышленных предприятий заключили договоры с партнерами на территории Донбасса и Новороссии. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Семь промышленных предприятий Крыма заключили договоры с партнерами на территории Донбасса и Новороссии в части поставок сварочного оборудования, электроинструмента, запасных частей, комплектующих к электроинструменту, эмалированной стальной посуды, соды пищевой и кальцинированной", - написал он в своем Telegram-канале.По словам Аксенова, работа по налаживанию делового сотрудничества между крымскими промышленными предприятиями и заводами, которые находятся на территории новых российских субъектов, продолжается. Такое деловое сотрудничество способствует повышению эффективности производства и увеличению доли отечественной продукции на внутреннем рынке, отметил он.В конце июня президент России Владимир Путин заявил, что восстановление Луганской Народной Республики идет достаточно быстрыми темпами, несмотря на боевые действия.Читайте также на РИА Новости Крым:Стенд Крыма вошел в десятку лучших на выставке "РоссияДва судостроительных завода модернизированы в Крыму – АксеновБезработица в России на рекордно низком уровне – Путин
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крым, промышленность в крыму, промышленность россии, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), новости крыма, сергей аксенов, новые регионы россии
Крым заключил договоры с предприятиями Донбасса и Новороссии
Крымские промышленники наладили деловое сотрудничество с Донбассом и Новороссией
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Семь крымских промышленных предприятий заключили договоры с партнерами на территории Донбасса и Новороссии. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Семь промышленных предприятий Крыма заключили договоры с партнерами на территории Донбасса и Новороссии в части поставок сварочного оборудования, электроинструмента, запасных частей, комплектующих к электроинструменту, эмалированной стальной посуды, соды пищевой и кальцинированной", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Аксенова, работа по налаживанию делового сотрудничества между крымскими промышленными предприятиями и заводами, которые находятся на территории новых российских субъектов, продолжается. Такое деловое сотрудничество способствует повышению эффективности производства и увеличению доли отечественной продукции на внутреннем рынке, отметил он.
В конце июня президент России Владимир Путин заявил
, что восстановление Луганской Народной Республики идет достаточно быстрыми темпами, несмотря на боевые действия.
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