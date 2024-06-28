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Восстановление ЛНР идет быстрыми темпами - Путин
Восстановление ЛНР идет быстрыми темпами - Путин - РИА Новости Крым, 28.06.2024
Восстановление ЛНР идет быстрыми темпами - Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что восстановление Луганской Народной Республики идет достаточно быстрыми темпами, несмотря на боевые действия. РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T18:01
2024-06-28T18:01
2024-06-28T18:22
владимир путин (политик)
луганская народная республика (лнр)
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новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что восстановление Луганской Народной Республики идет достаточно быстрыми темпами, несмотря на боевые действия."Там очень хороший промышленный потенциал, развитие уже началось, началось несмотря ни на что, несмотря на проблемы, связанные с безопасностью, развитие идет. Уже предприятия начали… отчислять и налоги даже в местные и федеральные бюджеты. Восстановление идет достаточно быстрыми темпами", - сказал Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс.
https://crimea.ria.ru/20240406/kiev-reshil-pereimenovat-goroda-v-lnr-1136270526.html
луганская народная республика (лнр)
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владимир путин (политик), луганская народная республика (лнр), новости, новые регионы россии
Восстановление ЛНР идет быстрыми темпами - Путин
Восстановление ЛНР идет достаточно быстрыми темпами - Путин
18:01 28.06.2024 (обновлено: 18:22 28.06.2024)