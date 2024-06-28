https://crimea.ria.ru/20240628/vosstanovlenie-lnr-idet-bystrymi-tempami---putin-1138441286.html

Восстановление ЛНР идет быстрыми темпами - Путин

Восстановление ЛНР идет быстрыми темпами - Путин - РИА Новости Крым, 28.06.2024

Восстановление ЛНР идет быстрыми темпами - Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что восстановление Луганской Народной Республики идет достаточно быстрыми темпами, несмотря на боевые действия. РИА Новости Крым, 28.06.2024

2024-06-28T18:01

2024-06-28T18:01

2024-06-28T18:22

владимир путин (политик)

луганская народная республика (лнр)

новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что восстановление Луганской Народной Республики идет достаточно быстрыми темпами, несмотря на боевые действия."Там очень хороший промышленный потенциал, развитие уже началось, началось несмотря ни на что, несмотря на проблемы, связанные с безопасностью, развитие идет. Уже предприятия начали… отчислять и налоги даже в местные и федеральные бюджеты. Восстановление идет достаточно быстрыми темпами", - сказал Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс.

https://crimea.ria.ru/20240406/kiev-reshil-pereimenovat-goroda-v-lnr-1136270526.html

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), луганская народная республика (лнр), новости, новые регионы россии