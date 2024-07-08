https://crimea.ria.ru/20240708/stend-kryma-voshel-v-desyatku-luchshikh-na-vystavke-rossiya-1138676782.html
Стенд Крыма вошел в десятку лучших на выставке "Россия"
Стенд Крыма вошел в десятку лучших на выставке "Россия" - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Стенд Крыма вошел в десятку лучших на выставке "Россия"
Стенд Республики Крым вошел в десятку лучших на Международной выставке-форуме "Россия", которая завершает свод работу. Об этом сообщил глава Крыма Сергей... РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T11:08
2024-07-08T11:08
2024-07-08T11:08
международная выставка-форум «россия»
крым
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Стенд Республики Крым вошел в десятку лучших на Международной выставке-форуме "Россия", которая завершает свод работу. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Глава республики отметил, что на выставке не только был презентован колоссальный потенциал Крыма, укреплен и продвинут его позитивный образ, но и состоялся обмен опытом и налажены новые связи."Уверен, что проведенная работа обязательно принесет свои плоды и поспособствует социально-экономическому развитию республики", - заявил Сергей Аксенов.Работа Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ завершается. Она вошла в топ-10 мест по посещаемости в мире и стала грандиозным событием в жизни страны.Выставку посетили более 18 миллионов гостей. По словам Сергея Аксенова, практически каждый побывал на стенде Республики Крым.Во время выставки-форума были проведены более чем 12 тысяч событийных мероприятий, включая акции, экскурсии, выставки, лотереи, интерактивы, конкурсы, викторины. Состоялись встречи с известными людьми, в числе которых общественные и политические деятели, бизнесмены, спортсмены, артисты."Проведено свыше 350 презентаций инвестиционных проектов в различных сферах. Порядка 22 тысяч писем написано и отправлено нашим воинам в рамках проекта "Письмо на фронт"", - добавил Сергей Аксенов.По словам главы Крыма, выставка "Россия" еще раз наглядно показала всему миру – нам есть чем гордиться.Выставка-форум "Россия" открылась в ноябре 2023 года. Крым представил на своем стенде главные достижения региона за период его нахождения в составе России.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов приехал в Москву на выставку-форум "Россия"Декада туризма Крыма стартовала на выставке-форуме "Россия" в МосквеЗа шампанским из Крыма встают в очередь в Москве
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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международная выставка-форум «россия», крым, сергей аксенов, новости, россия
Стенд Крыма вошел в десятку лучших на выставке "Россия"
Стенд Республики Крым на выставке-форуме "Россия" вошел в десятку лучших
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Стенд Республики Крым вошел в десятку лучших на Международной выставке-форуме "Россия", которая завершает свод работу. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Стенд нашей республики вошел в десятку лучших из более 130 представленных, Крым награжден в числе лучших региональных команд", - написал он в своем Telegram-канале.
Глава республики отметил, что на выставке не только был презентован колоссальный потенциал Крыма, укреплен и продвинут его позитивный образ, но и состоялся обмен опытом и налажены новые связи.
"Уверен, что проведенная работа обязательно принесет свои плоды и поспособствует социально-экономическому развитию республики", - заявил Сергей Аксенов.
Работа Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ завершается. Она вошла в топ-10 мест по посещаемости в мире и стала грандиозным событием в жизни страны.
Выставку посетили более 18 миллионов гостей. По словам Сергея Аксенова, практически каждый побывал на стенде Республики Крым.
"За 248 дней прошло 25 тематических декад и недель, в ходе которых были продемонстрированы главные достижения нашего региона в самых разных отраслях: от промышленности и сельского хозяйства до экологии и культуры", - уточнил глава Крыма.
Во время выставки-форума были проведены более чем 12 тысяч событийных мероприятий, включая акции, экскурсии, выставки, лотереи, интерактивы, конкурсы, викторины. Состоялись встречи с известными людьми, в числе которых общественные и политические деятели, бизнесмены, спортсмены, артисты.
"Проведено свыше 350 презентаций инвестиционных проектов в различных сферах. Порядка 22 тысяч писем написано и отправлено нашим воинам в рамках проекта "Письмо на фронт"", - добавил Сергей Аксенов.
По словам главы Крыма, выставка "Россия" еще раз наглядно показала всему миру – нам есть чем гордиться.
Выставка-форум "Россия" открылась
в ноябре 2023 года. Крым представил
на своем стенде главные достижения региона за период его нахождения в составе России.
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