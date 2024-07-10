https://crimea.ria.ru/20240710/bezrabotitsa-v-rossii-na-rekordno-nizkom-urovne--putin-1138750677.html

Безработица в России на рекордно низком уровне – Путин

Безработица в России на рекордно низком уровне – Путин - РИА Новости Крым, 10.07.2024

Безработица в России на рекордно низком уровне – Путин

Безработица в России сейчас находится на рекордно низком уровне. Об этом на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции заявил президент... РИА Новости Крым, 10.07.2024

2024-07-10T17:32

2024-07-10T17:32

2024-07-10T17:32

владимир путин (политик)

безработица

новости

россия

работа

рынок труда

трудоустройство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/07/1137942129_0:22:3173:1807_1920x0_80_0_0_24aa9a7ef689b113887d885b7dc19c22.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Безработица в России сейчас находится на рекордно низком уровне. Об этом на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции заявил президент России Владимир Путин.Министр труда и социальной защиты Антон Котяков подтвердил, что отмечается динамика роста числа занятых граждан. По итогам мая эта цифра увеличилась на 100 тысяч человек – 84,1 миллиона работающих граждан."Но спрос по профессиям растет неравномерно. Наиболее востребованы квалифицированные рабочие, инженеры для промышленности, представители добывающей отрасли, строительства", - добавил Антон Котяков.Он также отметил, что по поручению президента идет формирование пятилетнего прогноза кадровой потребности. В разработке документа участвуют ключевые ведомства, в том числе Росстат, Минэкономразвития, экспертные организации и работодатели.Сейчас совместно с работодателями проводится оценка потребности в трудовых ресурсах. К этой работе подключилось более 140 тысяч компаний. Результатом станет детализированная картина, которая покажет, сколько специалистов и какой квалификации необходимо в конкретном регионе через год, через три и пять лет.В июне глава государства также говорил о рекордном уровне безработицы, в частности значительно снизилась молодежная безработица и безработица в тех регионах и населенных пунктах, где она была исторически высокой.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин оценил ситуацию с зарплатами и занятостью в РоссииВ Крыму снизился уровень безработицыРоссиян будут бесплатно обучать для трудоустройства в оборонной сфере

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), безработица, новости, россия, работа, рынок труда, трудоустройство