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Безработица в России на рекордно низком уровне – Путин - РИА Новости Крым, 10.07.2024
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Безработица в России на рекордно низком уровне – Путин
Безработица в России на рекордно низком уровне – Путин - РИА Новости Крым, 10.07.2024
Безработица в России на рекордно низком уровне – Путин
Безработица в России сейчас находится на рекордно низком уровне. Об этом на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции заявил президент... РИА Новости Крым, 10.07.2024
2024-07-10T17:32
2024-07-10T17:32
владимир путин (политик)
безработица
новости
россия
работа
рынок труда
трудоустройство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Безработица в России сейчас находится на рекордно низком уровне. Об этом на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции заявил президент России Владимир Путин.Министр труда и социальной защиты Антон Котяков подтвердил, что отмечается динамика роста числа занятых граждан. По итогам мая эта цифра увеличилась на 100 тысяч человек – 84,1 миллиона работающих граждан."Но спрос по профессиям растет неравномерно. Наиболее востребованы квалифицированные рабочие, инженеры для промышленности, представители добывающей отрасли, строительства", - добавил Антон Котяков.Он также отметил, что по поручению президента идет формирование пятилетнего прогноза кадровой потребности. В разработке документа участвуют ключевые ведомства, в том числе Росстат, Минэкономразвития, экспертные организации и работодатели.Сейчас совместно с работодателями проводится оценка потребности в трудовых ресурсах. К этой работе подключилось более 140 тысяч компаний. Результатом станет детализированная картина, которая покажет, сколько специалистов и какой квалификации необходимо в конкретном регионе через год, через три и пять лет.В июне глава государства также говорил о рекордном уровне безработицы, в частности значительно снизилась молодежная безработица и безработица в тех регионах и населенных пунктах, где она была исторически высокой.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин оценил ситуацию с зарплатами и занятостью в РоссииВ Крыму снизился уровень безработицыРоссиян будут бесплатно обучать для трудоустройства в оборонной сфере
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владимир путин (политик), безработица, новости, россия, работа, рынок труда, трудоустройство
Безработица в России на рекордно низком уровне – Путин

Владимир Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России

17:32 10.07.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Безработица в России сейчас находится на рекордно низком уровне. Об этом на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции заявил президент России Владимир Путин.
"У нас в прошлом году было 73,4 миллиона работающих, в этом году – уже 74,1 миллиона работающих. Открыто более 2 миллионов вакансий. Безработица на рекордно низком уровне – 2,6 процента", - сказал глава государства.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков подтвердил, что отмечается динамика роста числа занятых граждан. По итогам мая эта цифра увеличилась на 100 тысяч человек – 84,1 миллиона работающих граждан.
"Но спрос по профессиям растет неравномерно. Наиболее востребованы квалифицированные рабочие, инженеры для промышленности, представители добывающей отрасли, строительства", - добавил Антон Котяков.
Он также отметил, что по поручению президента идет формирование пятилетнего прогноза кадровой потребности. В разработке документа участвуют ключевые ведомства, в том числе Росстат, Минэкономразвития, экспертные организации и работодатели.
Сейчас совместно с работодателями проводится оценка потребности в трудовых ресурсах. К этой работе подключилось более 140 тысяч компаний. Результатом станет детализированная картина, которая покажет, сколько специалистов и какой квалификации необходимо в конкретном регионе через год, через три и пять лет.
В июне глава государства также говорил о рекордном уровне безработицы, в частности значительно снизилась молодежная безработица и безработица в тех регионах и населенных пунктах, где она была исторически высокой.
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