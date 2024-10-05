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НАТО хочет создать еще 49 боеспособных бригад – СМИ - РИА Новости Крым, 05.10.2024
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НАТО хочет создать еще 49 боеспособных бригад – СМИ
НАТО хочет создать еще 49 боеспособных бригад – СМИ - РИА Новости Крым, 05.10.2024
НАТО хочет создать еще 49 боеспособных бригад – СМИ
НАТО планирует создать еще 49 боеспособных бригад по пять тысяч солдат в каждой, и нарастить число подразделений ПВО в пять раз. Такие данные представили... РИА Новости Крым, 05.10.2024
2024-10-05T15:12
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нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. НАТО планирует создать еще 49 боеспособных бригад по пять тысяч солдат в каждой, и нарастить число подразделений ПВО в пять раз. Такие данные представили американский генерал Кристофер Каволи и французский адмирал Пьер Вандье в так называемых "минимальных требованиях к возможностям". Об этом со ссылкой на еще не опубликованные документы альянса сообщают немецкие СМИ.По данным изданий, в документах отмечается, что если в 2021 году считалось достаточным иметь 82 боеспособные бригады, то в будущем их число должно быть доведено до 131.При этом число боевых корпусов для управления и поддержания этих войск должно быть увеличено с 6 до 15. А штаб-квартир дивизий станет 38 вместо 24.Кроме того, планируется нарастить число подразделений ПВО в пять раз – с 293 до 1467.СМИ пишут, что необходимость наращивания военной мощи в НАТО объясняется угрозой, которая якобы исходит от России.В последние годы в России отмечают беспрецедентную активность Североатлантического альянса у западных границ страны. НАТО расширяет инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". При этом в Кремле уже не раз отмечали, что Россия никому не угрожает, однако не оставит без внимания потенциально опасные для ее интересов действия. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад стремится расширить зону боев на Белоруссию и Молдавию – ФСБРоссия ответит на ядерные испытания США зеркальноВ Крыму рассекретили план Запада о поставках дальнобойных ракет Украине
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нато, расширение нато, контингент нато, в мире, безопасность, новости
НАТО хочет создать еще 49 боеспособных бригад – СМИ

НАТО хочет дополнительно создать 49 боеспособных бригад по 5 тысяч военнослужащих - СМИ

15:12 05.10.2024 (обновлено: 15:13 05.10.2024)
 
© AP Photo Vadim GhirdaВоеннослужащие воздушно-десантной дивизии США
Военнослужащие воздушно-десантной дивизии США - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© AP Photo Vadim Ghirda
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. НАТО планирует создать еще 49 боеспособных бригад по пять тысяч солдат в каждой, и нарастить число подразделений ПВО в пять раз. Такие данные представили американский генерал Кристофер Каволи и французский адмирал Пьер Вандье в так называемых "минимальных требованиях к возможностям". Об этом со ссылкой на еще не опубликованные документы альянса сообщают немецкие СМИ.
По данным изданий, в документах отмечается, что если в 2021 году считалось достаточным иметь 82 боеспособные бригады, то в будущем их число должно быть доведено до 131.
"Это означает создание дополнительно 49 крупных соединений, которые в бундесвере (вооруженные силы ФРГ – ред.) насчитывают примерно по 5 тысяч военнослужащих", – уточняется в "требованиях".
При этом число боевых корпусов для управления и поддержания этих войск должно быть увеличено с 6 до 15. А штаб-квартир дивизий станет 38 вместо 24.
Кроме того, планируется нарастить число подразделений ПВО в пять раз – с 293 до 1467.
СМИ пишут, что необходимость наращивания военной мощи в НАТО объясняется угрозой, которая якобы исходит от России.
В последние годы в России отмечают беспрецедентную активность Североатлантического альянса у западных границ страны. НАТО расширяет инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". При этом в Кремле уже не раз отмечали, что Россия никому не угрожает, однако не оставит без внимания потенциально опасные для ее интересов действия.
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