https://crimea.ria.ru/20241005/u-krymskogo-mosta-nachala-rasti-ochered-1140860438.html

У Крымского моста начала расти очередь

У Крымского моста начала расти очередь - РИА Новости Крым, 05.10.2024

У Крымского моста начала расти очередь

Перед досмотровыми пунктам у Крымского моста в субботу стала скапливаться очередь со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации... РИА Новости Крым, 05.10.2024

2024-10-05T11:08

2024-10-05T11:08

2024-10-05T11:08

ситуация на дорогах крыма

крым

транспорт

логистика

керчь

тамань

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктам у Крымского моста в субботу стала скапливаться очередь со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.При этом въезд на полуостров свободен – со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. Крымский мост – стратегический объект. Досмотр на нем обязателен и проводится в целях безопасности, поскольку на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Движение транспорта по транспортному переходу через Керченский пролив разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма