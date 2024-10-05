https://crimea.ria.ru/20241005/u-krymskogo-mosta-nachala-rasti-ochered-1140860438.html
У Крымского моста начала расти очередь
У Крымского моста начала расти очередь - РИА Новости Крым, 05.10.2024
У Крымского моста начала расти очередь
Перед досмотровыми пунктам у Крымского моста в субботу стала скапливаться очередь со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации... РИА Новости Крым, 05.10.2024
2024-10-05T11:08
2024-10-05T11:08
2024-10-05T11:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктам у Крымского моста в субботу стала скапливаться очередь со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.При этом въезд на полуостров свободен – со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. Крымский мост – стратегический объект. Досмотр на нем обязателен и проводится в целях безопасности, поскольку на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Движение транспорта по транспортному переходу через Керченский пролив разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма
У Крымского моста начала расти очередь
У Крымского моста выросла очередь со стороны Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктам у Крымского моста в субботу стала скапливаться очередь со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"К 11:00 в очереди со стороны Керчи находится 50 транспортных средств", - сказано в сообщении.
При этом въезд на полуостров свободен – со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.
Крымский мост – стратегический объект. Досмотр на нем обязателен и проводится в целях безопасности, поскольку на полуострове действует желтый уровень террористической опасности
.
Движение транспорта по транспортному переходу через Керченский пролив разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.
Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.