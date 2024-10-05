https://crimea.ria.ru/20241005/izrailskaya-radiolokatsionnaya-stantsiya-unichtozhena-v-zone-svo-1140862897.html

Израильская радиолокационная станция уничтожена в зоне СВО

Израильская радиолокационная станция уничтожена в зоне СВО - РИА Новости Крым, 05.10.2024

Израильская радиолокационная станция уничтожена в зоне СВО

Армия России лишила ВСУ еще одной радиолокационной станции для обнаружения воздушных, наземных и морских целей, которые Украине поставил Израиль. А также... РИА Новости Крым, 05.10.2024

2024-10-05T14:39

2024-10-05T14:39

2024-10-05T14:39

новости сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Армия России лишила ВСУ еще одной радиолокационной станции для обнаружения воздушных, наземных и морских целей, которые Украине поставил Израиль. А также вооружений из США, Англии, Франции и Польши. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В частности, в ДНР в течение суток бойцы подразделения "Южной" группировки войск уничтожили 155-мм гаубицу FH70 производства Великобритании, американские гаубицы 155-мм М198, 155-мм М777 и два 105-мм орудия М119. А военнослужащие группировки "Центр" лишили ВСУ боевой машины пехоты Bradley и боевой бронированной машины HMMWV производства США.Подразделениями группировки войск "Запад" в ДНР и Харьковской области, помимо украинского вооружения и техники, уничтожены самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши, а также американский бронетранспортер М113, 155-мм гаубица М198, три 105-мм орудия М119 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США."Уничтожены шесть полевых складов боеприпасов", – уточнили в Минобороны России.Артиллерийская установка Caesar производства Франции и еще одна 155-мм гаубица М777 производства США были потеряны ВСУ при наступлении подразделений группировки войск "Восток" в Запорожской области и ДНР.Также на одну станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США у украинской армии стало меньше по итогам суток в результате успешных боевых действий подразделений группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Желанное Второе перешло под контроль РоссииВСУ за сутки лишились почти 2000 боевиков в ходе наступления армии РоссииВСУ превратили его в крепость – российские бойцы об освобождении Угледара

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , поставки западного оружия украине