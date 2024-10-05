https://crimea.ria.ru/20241005/biografiya-vasiliya-livanova-1140864752.html

Биография Василия Ливанова

Биография Василия Ливанова - РИА Новости Крым, 05.10.2024

Биография Василия Ливанова

Василий Борисович Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве в семье потомственных актеров. Его дед, Николай Ливанов, был артистом столичного театра, отец,... РИА Новости Крым, 05.10.2024

2024-10-05T16:08

2024-10-05T16:08

2024-10-05T16:15

василий ливанов

биография

культура

кинематограф

кино

искусство

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Василий Борисович Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве в семье потомственных актеров. Его дед, Николай Ливанов, был артистом столичного театра, отец, Борис Ливанов, известным актером театра и кино.Василий Ливанов учился в мужской школе № 170, где получали образование писатель Эдуард Радзинский, композитор Геннадий Гладков, артист Андрей Миронов и другие.В 1950-1954 годах продолжил обучение в Московской средней художественной школе, после выпуска поступил в Театральное училище имени Б.В. Щукина. Его дипломной работой стал спектакль "Три толстяка" Юрия Олеши. Музыку к постановке написал Геннадий Гладков.Дипломной работой Ливанова на Высших режиссерских курсах при Госкино СССР стал мультипликационный фильм по собственному сценарию "Самый-самый-самый".После окончания Щукинского училища Василий Борисович был принят в труппу Театра имени Вахтангова, но через год ушел из театра, не сыграв ни одной роли.В 1960-1964 годах был артистом Театра-студии киноактера в Москве.В 1988-1992 годах руководил московским экспериментальным театром "Детектив".В кино Ливанов дебютировал в 1959 году. Он сыграл эпизодическую роль в фильме "Город на заре". И уже в том же году стал главным героем в фильме кинорежиссера Михаила Калатозова "Неотправленное письмо". Затем последовал ряд ярких киноработ, которые принесли актеру известность, – Петр в "Слепом музыканте" (1960) по одноименной повести Владимира Короленко, народоволец Крыльцов в "Воскресении" (1960-1961) по роману Льва Толстого, Саша Зеленин в "Коллегах" (1962) по повести Василия Аксенова. На международном кинофестивале в Мар-дель-Плата (Аргентина) он был назван "самым популярным актером года".В 2007 году в Москве, на Смоленской набережной, у стен посольства Великобритании, была открыта скульптурная композиция "Шерлок Холмс и доктор Ватсон", прототипом которой послужили Василий Ливанов и Виталий Соломин. В том же году на одной из монет памятных новозеландских долларов был изображен Шерлок Холмс в исполнении Ливанова.Василий Ливанов также играл в фильмах "Мне было девятнадцать" (1967), "Игрок" (1972), "Звезда пленительного счастья" (1975), "Ярославна, королева Франции" (1978), "Лунная радуга" (1983), "Необыкновенные приключения Карика и Вали" (1987), "Дон Кихот возвращается" (1997) и других.В 2000-х годах он снимался в сериалах "Сыщики-3" (2004), "Мастер и Маргарита" (2005), боевиках "Мужской сезон. Бархатная революция" (2005), "Медвежья охота" (2007).Как режиссер он стал популярным после мультфильмов "Синяя птица" (1970), "Фаэтон – сын Солнца" (1972). В 1996 году совместно с Олегом Григоровичем поставил и свою первую полнометражную картину "Дон Кихот возвращается", в которой сыграл главную роль.В 2019 году в рамках Московского международного кинофестиваля состоялся показ исторического фильма Ливанова "Медный всадник России" об истории создания памятника Петру I в Санкт-Петербурге. Василий Ливанов выступил в картине не только как режиссер, но и как сценарист и продюсер.Ливанов написал сценарии мультфильмов "Дед Мороз и лето" (1969), "Паучок Ананси и волшебная палочка" (1973), "Зеркало времени" (1976), "Талант и поклонники" (1978), "Кролик с капустного огорода" (2006) и другим.Всего голосом Василия Ливанова говорят на экране около 300 персонажей.С 1979 года Василий Ливанов – член Союза писателей СССР.Он написал пьесы "Бременские музыканты" (совместно с Юрием Энтиным), "Дон Жуан" (совместно с Гарри Бардиным), "Мой любимый клоун", "Исполнитель" (совместно с Владимиром Валуцким).В 1990 году вышел сборник Ливанова "Агния, дочь Агнии".В 2002 году был издан полный сборник его сказок "Дед Мороз и лето", в 2004 году – книга-сборник "Помни о белой вороне", в 2005 году – трехтомник, в состав которого вошли повести, рассказы, очерки, сказки и пьесы.В 2010 году вышел двухтомник его произведений, куда вошли воспоминания, впечатления, повести, пьесы.В последние годы Ливанов издал книги "Путь из детства. Эхо одного тире", "Неизвестный Шерлок Холмс. Помни о белой вороне", "Мой отец – Борис Ливанов", "Судьба и ремесло. Актерские истории", "Невыдуманный Пастернак. Памятные встречи".Василий Ливанов входит в правление Союза кинематографистов России, в президиум Национальной академии кинематографических искусств и наук России.Лауреат Государственной премии ГДР (1969). Является кавалером ордена Британской империи за театральное и исполнительское искусство (2006).В 2002 году он был удостоен почетной медали "За актерскую доблесть".В 2017 году за выдающийся вклад в историю российского кинематографа Ливанов получил Национальную кинематографическую премию "Золотой орел".В 2018 году именная звезда с отпечатками ладоней и автографами актера была заложена на Площади звезд российского кинематографа в Москве.Среди его общественных наград – орден "Щит Отечества" I степени, орден Ломоносова, а также орден Святого благоверного князя Даниила Московского Русской православной церкви.Супруга Василия Борисовича – Елена Ливанова – художник-мультипликатор, заслуженный художник России. У Ливанова два сына и дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источниковСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. 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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий ливанов, биография, культура, кинематограф, кино, искусство