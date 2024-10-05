https://crimea.ria.ru/20241005/kamni-v-trusakh-na-kubani-zaderzhali-izobretatelnuyu-paru-s-narkotikami-1140865655.html

"Камни" в трусах: на Кубани задержали изобретательную пару с наркотиками

"Камни" в трусах: на Кубани задержали изобретательную пару с наркотиками - РИА Новости Крым, 05.10.2024

"Камни" в трусах: на Кубани задержали изобретательную пару с наркотиками

Сотрудники новороссийского подразделения по контролю за оборотом наркотиков задержали мужчину и женщину, которая перевозила наркотики в нижнем белье. Об этом... РИА Новости Крым, 05.10.2024

2024-10-05T17:43

2024-10-05T17:43

2024-10-05T17:45

мвд по краснодарскому краю

происшествия

наркотики

новости

кубань

краснодарский край

новороссийск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники новороссийского подразделения по контролю за оборотом наркотиков задержали мужчину и женщину, которая перевозила наркотики в нижнем белье. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.В поле зрение правоохранителей попались 42-летняя жительница села Мысхако и ее 38-летний знакомый.Выяснилось, что пара приобрела запрещенное вещество через мессенджер в даркнете и хранила его для личного употребления.В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о приобретении, хранении, перевозке и переработке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Им грозит лишения свободы до 10 лет.Ранее в МВД по Севастополю сообщили, что раскрыли наркодилера с двумя миллионами рублей и "синтетикой" в комоде.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жизнь без зависимости: как в Крыму побеждают наркоманию? В лесу под Симферополем поймали закладчиков с 70 свертками наркотиков Более 500 килограммов марихуаны изъяты в приграничье России

кубань

краснодарский край

новороссийск

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд по краснодарскому краю, происшествия, наркотики, новости , кубань, краснодарский край, новороссийск