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"Камни" в трусах: на Кубани задержали изобретательную пару с наркотиками - РИА Новости Крым, 05.10.2024
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"Камни" в трусах: на Кубани задержали изобретательную пару с наркотиками
"Камни" в трусах: на Кубани задержали изобретательную пару с наркотиками - РИА Новости Крым, 05.10.2024
"Камни" в трусах: на Кубани задержали изобретательную пару с наркотиками
Сотрудники новороссийского подразделения по контролю за оборотом наркотиков задержали мужчину и женщину, которая перевозила наркотики в нижнем белье. Об этом... РИА Новости Крым, 05.10.2024
2024-10-05T17:43
2024-10-05T17:45
мвд по краснодарскому краю
происшествия
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новости
кубань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники новороссийского подразделения по контролю за оборотом наркотиков задержали мужчину и женщину, которая перевозила наркотики в нижнем белье. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.В поле зрение правоохранителей попались 42-летняя жительница села Мысхако и ее 38-летний знакомый.Выяснилось, что пара приобрела запрещенное вещество через мессенджер в даркнете и хранила его для личного употребления.В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о приобретении, хранении, перевозке и переработке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Им грозит лишения свободы до 10 лет.Ранее в МВД по Севастополю сообщили, что раскрыли наркодилера с двумя миллионами рублей и "синтетикой" в комоде.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жизнь без зависимости: как в Крыму побеждают наркоманию? В лесу под Симферополем поймали закладчиков с 70 свертками наркотиков Более 500 килограммов марихуаны изъяты в приграничье России
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РИА Новости Крым
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мвд по краснодарскому краю, происшествия, наркотики, новости , кубань, краснодарский край, новороссийск
"Камни" в трусах: на Кубани задержали изобретательную пару с наркотиками

В Новороссийске пара замаскировала наркотики под камни и перевозила в нижнем белье

17:43 05.10.2024 (обновлено: 17:45 05.10.2024)
 
© 23 МВДЗлоумышленники замаскировали наркотики под камни
Злоумышленники замаскировали наркотики под камни
© 23 МВД
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники новороссийского подразделения по контролю за оборотом наркотиков задержали мужчину и женщину, которая перевозила наркотики в нижнем белье. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В поле зрение правоохранителей попались 42-летняя жительница села Мысхако и ее 38-летний знакомый.

"При личном досмотре оперативники обнаружили у женщины 30 гипсовых слепков в виде камней с производным N-метилэфедрона, которые она прятала в нижнем белье", – рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что пара приобрела запрещенное вещество через мессенджер в даркнете и хранила его для личного употребления.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о приобретении, хранении, перевозке и переработке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Им грозит лишения свободы до 10 лет.
Ранее в МВД по Севастополю сообщили, что раскрыли наркодилера с двумя миллионами рублей и "синтетикой" в комоде.
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МВД по Краснодарскому краюПроисшествиянаркотикиНовостиКубаньКраснодарский крайНовороссийск
 
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