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В лесу под Симферополем поймали закладчиков с 70 свертками наркотиков

В лесу под Симферополем поймали закладчиков с 70 свертками наркотиков - РИА Новости Крым, 26.09.2024

В лесу под Симферополем поймали закладчиков с 70 свертками наркотиков

Троих мужчин с 70 свертками наркотиков задержали в лесополосе Симферопольского района. Об этом сообщает МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 26.09.2024

2024-09-26T10:25

2024-09-26T10:25

2024-09-26T10:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Троих мужчин с 70 свертками наркотиков задержали в лесополосе Симферопольского района. Об этом сообщает МВД по Республике Крым.У задержанных изъяли более 70 свертков. По результатам исследования в них оказался мефедрон общим весом 66,2 грамма. Позже выяснилось, что один из мужчин был владельцем интернет-магазина по продаже запрещенных веществ."Один из фигурантов на протяжении года является владельцем интернет-магазина по продаже наркотиков, а наркотические средства для их реализации получал от своих преступных связей с материковой части Российской Федерации, которые фасовались и прятались в специальных лесных тайниках", - отметили в МВД.В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, а также незаконные сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.Подозреваемым грозит до 20 лет заключения. На данный момент все трое находятся под стражей. Устанавливаются обстоятельства преступления, а также иные участники криминальной схемы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 22 кг марихуаны нашли у жителя Бахчисарайского районаВ Крыму двух подростков осудят за торговлю наркотикамиХотел наладить наркотрафик для туристов: ФСБ задержала крымчанина

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2024

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