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В лесу под Симферополем поймали закладчиков с 70 свертками наркотиков
В лесу под Симферополем поймали закладчиков с 70 свертками наркотиков - РИА Новости Крым, 26.09.2024
В лесу под Симферополем поймали закладчиков с 70 свертками наркотиков
Троих мужчин с 70 свертками наркотиков задержали в лесополосе Симферопольского района. Об этом сообщает МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 26.09.2024
2024-09-26T10:25
2024-09-26T10:25
2024-09-26T10:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Троих мужчин с 70 свертками наркотиков задержали в лесополосе Симферопольского района. Об этом сообщает МВД по Республике Крым.У задержанных изъяли более 70 свертков. По результатам исследования в них оказался мефедрон общим весом 66,2 грамма. Позже выяснилось, что один из мужчин был владельцем интернет-магазина по продаже запрещенных веществ."Один из фигурантов на протяжении года является владельцем интернет-магазина по продаже наркотиков, а наркотические средства для их реализации получал от своих преступных связей с материковой части Российской Федерации, которые фасовались и прятались в специальных лесных тайниках", - отметили в МВД.В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, а также незаконные сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.Подозреваемым грозит до 20 лет заключения. На данный момент все трое находятся под стражей. Устанавливаются обстоятельства преступления, а также иные участники криминальной схемы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 22 кг марихуаны нашли у жителя Бахчисарайского районаВ Крыму двух подростков осудят за торговлю наркотикамиХотел наладить наркотрафик для туристов: ФСБ задержала крымчанина
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крым, симферополь, симферопольский район, происшествия, наркотики, мвд по республике крым, новости крыма
В лесу под Симферополем поймали закладчиков с 70 свертками наркотиков
В лесополосе Симферопольского района Крыма задержали закладчиков с 70 свертками наркотиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Троих мужчин с 70 свертками наркотиков задержали в лесополосе Симферопольского района. Об этом сообщает МВД по Республике Крым.
"Трое мужчин возрастом от 28 до 29 лет прятали закладки наркотических средств. Увидев сотрудников полиции, жители Симферополя предприняли попытку скрыться, на ходу выбрасывая свертки. Однако избежать наказания мужчинам не удалось – они были задержаны оперативными сотрудниками", - говорится в сообщении.
У задержанных изъяли более 70 свертков. По результатам исследования в них оказался мефедрон общим весом 66,2 грамма.
Позже выяснилось, что один из мужчин был владельцем интернет-магазина по продаже запрещенных веществ.
"Один из фигурантов на протяжении года является владельцем интернет-магазина по продаже наркотиков, а наркотические средства для их реализации получал от своих преступных связей с материковой части Российской Федерации, которые фасовались и прятались в специальных лесных тайниках", - отметили в МВД.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, а также незаконные сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.
Подозреваемым грозит до 20 лет заключения. На данный момент все трое находятся под стражей. Устанавливаются обстоятельства преступления, а также иные участники криминальной схемы.
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