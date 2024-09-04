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В Крыму двух подростков осудят за торговлю наркотиками
В Крыму двух подростков осудят за торговлю наркотиками - РИА Новости Крым, 04.09.2024
В Крыму двух подростков осудят за торговлю наркотиками
В Крыму 16-летний подросток и его 19-летний знакомый предстанут перед судом за торговлю наркотиками и попытку сбыть крупную партию через интернет, сообщает... РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T11:46
2024-09-04T11:46
2024-09-04T11:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Крыму 16-летний подросток и его 19-летний знакомый предстанут перед судом за торговлю наркотиками и попытку сбыть крупную партию через интернет, сообщает Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, в мае этого года 16-летний житель Симферополя получил в мессенджере от неизвестного предложение заработать посредством распространения наркотиков. Подросток согласился, удаленно прошел курс обучения и овладел навыками конспирации и оборудования тайников.Сотрудники полиции задержали злоумышленников. У них изъяли 17 упаковок с наркотическим веществом. Обоих заключили под стражу. Уголовное дело в отношении парней направлено в суд для рассмотрения по существу.Материалы в отношении других членов преступной группы выделены в отдельное производство.Ранее сотрудники УФСБ задержали жителя Евпатории, который пытался наладить торговлю наркотиками среди туристов. У него изъято 250 граммов каннабиса. Крымчанину грозит до 20 лет лишения свободы.Ранее в Алуште на скамье подсудимых оказался местный житель за содержание наркопритона. Он обвиняется в систематическом предоставлении своей жилой комнаты, а также приспособлений для потребления запрещенных веществ наркозависимым лицам.Читайте также на РИА Новости Крым:За организацию наркопритона осужден житель БелогорскаГотовились сбыть большую партию "соли": в Крыму задержаны наркодельцыНаркоцех накрыли в Симферопольском районе: задержаны подозреваемые
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крым, симферополь, гсу ск россии по крыму и севастополю, происшествия, наркотики, правосудие, новости крыма
В Крыму двух подростков осудят за торговлю наркотиками
Двух крымчан 16 и 19 лет осудят за торговлю наркотиками в крупном размере - Следком
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Крыму 16-летний подросток и его 19-летний знакомый предстанут перед судом за торговлю наркотиками и попытку сбыть крупную партию через интернет, сообщает Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, в мае этого года 16-летний житель Симферополя получил в мессенджере от неизвестного предложение заработать посредством распространения наркотиков. Подросток согласился, удаленно прошел курс обучения и овладел навыками конспирации и оборудования тайников.
"Получая от куратора информацию о местах закладок наркотических веществ, юноша извлекал их для распространения посредством организации уже более мелких закладок. На открытый несовершеннолетнему банковский счет перечислялось вознаграждение. Для конспирации подросток привлек 19-летнего знакомого, который следил за окружающей обстановкой во время оборудования тайников", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции задержали злоумышленников. У них изъяли 17 упаковок с наркотическим веществом. Обоих заключили под стражу. Уголовное дело в отношении парней направлено в суд для рассмотрения по существу.
Материалы в отношении других членов преступной группы выделены в отдельное производство.
Ранее сотрудники УФСБ задержали жителя Евпатории
, который пытался наладить торговлю наркотиками среди туристов. У него изъято 250 граммов каннабиса. Крымчанину грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее в Алуште на скамье подсудимых оказался местный житель за содержание наркопритона
. Он обвиняется в систематическом предоставлении своей жилой комнаты, а также приспособлений для потребления запрещенных веществ наркозависимым лицам.
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