https://crimea.ria.ru/20240904/v-krymu-dvukh-podrostkov-osudyat-za-torgovlyu-narkotikami-1140106287.html

В Крыму двух подростков осудят за торговлю наркотиками

В Крыму двух подростков осудят за торговлю наркотиками - РИА Новости Крым, 04.09.2024

В Крыму двух подростков осудят за торговлю наркотиками

В Крыму 16-летний подросток и его 19-летний знакомый предстанут перед судом за торговлю наркотиками и попытку сбыть крупную партию через интернет, сообщает... РИА Новости Крым, 04.09.2024

2024-09-04T11:46

2024-09-04T11:46

2024-09-04T11:46

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наркотики

правосудие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Крыму 16-летний подросток и его 19-летний знакомый предстанут перед судом за торговлю наркотиками и попытку сбыть крупную партию через интернет, сообщает Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, в мае этого года 16-летний житель Симферополя получил в мессенджере от неизвестного предложение заработать посредством распространения наркотиков. Подросток согласился, удаленно прошел курс обучения и овладел навыками конспирации и оборудования тайников.Сотрудники полиции задержали злоумышленников. У них изъяли 17 упаковок с наркотическим веществом. Обоих заключили под стражу. Уголовное дело в отношении парней направлено в суд для рассмотрения по существу.Материалы в отношении других членов преступной группы выделены в отдельное производство.Ранее сотрудники УФСБ задержали жителя Евпатории, который пытался наладить торговлю наркотиками среди туристов. У него изъято 250 граммов каннабиса. Крымчанину грозит до 20 лет лишения свободы.Ранее в Алуште на скамье подсудимых оказался местный житель за содержание наркопритона. Он обвиняется в систематическом предоставлении своей жилой комнаты, а также приспособлений для потребления запрещенных веществ наркозависимым лицам.Читайте также на РИА Новости Крым:За организацию наркопритона осужден житель БелогорскаГотовились сбыть большую партию "соли": в Крыму задержаны наркодельцыНаркоцех накрыли в Симферопольском районе: задержаны подозреваемые

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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