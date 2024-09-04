Рейтинг@Mail.ru
В Крыму двух подростков осудят за торговлю наркотиками - РИА Новости Крым, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240904/v-krymu-dvukh-podrostkov-osudyat-za-torgovlyu-narkotikami-1140106287.html
В Крыму двух подростков осудят за торговлю наркотиками
В Крыму двух подростков осудят за торговлю наркотиками - РИА Новости Крым, 04.09.2024
В Крыму двух подростков осудят за торговлю наркотиками
В Крыму 16-летний подросток и его 19-летний знакомый предстанут перед судом за торговлю наркотиками и попытку сбыть крупную партию через интернет, сообщает... РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T11:46
2024-09-04T11:46
крым
симферополь
гсу ск россии по крыму и севастополю
происшествия
наркотики
правосудие
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262056_0:104:1620:1015_1920x0_80_0_0_9dc4b590648dee3e9f4b87c1703f3037.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Крыму 16-летний подросток и его 19-летний знакомый предстанут перед судом за торговлю наркотиками и попытку сбыть крупную партию через интернет, сообщает Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, в мае этого года 16-летний житель Симферополя получил в мессенджере от неизвестного предложение заработать посредством распространения наркотиков. Подросток согласился, удаленно прошел курс обучения и овладел навыками конспирации и оборудования тайников.Сотрудники полиции задержали злоумышленников. У них изъяли 17 упаковок с наркотическим веществом. Обоих заключили под стражу. Уголовное дело в отношении парней направлено в суд для рассмотрения по существу.Материалы в отношении других членов преступной группы выделены в отдельное производство.Ранее сотрудники УФСБ задержали жителя Евпатории, который пытался наладить торговлю наркотиками среди туристов. У него изъято 250 граммов каннабиса. Крымчанину грозит до 20 лет лишения свободы.Ранее в Алуште на скамье подсудимых оказался местный житель за содержание наркопритона. Он обвиняется в систематическом предоставлении своей жилой комнаты, а также приспособлений для потребления запрещенных веществ наркозависимым лицам.Читайте также на РИА Новости Крым:За организацию наркопритона осужден житель БелогорскаГотовились сбыть большую партию "соли": в Крыму задержаны наркодельцыНаркоцех накрыли в Симферопольском районе: задержаны подозреваемые
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262056_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_0c7422ea499eb88bcb3ac5f92ce0a0ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, гсу ск россии по крыму и севастополю, происшествия, наркотики, правосудие, новости крыма
В Крыму двух подростков осудят за торговлю наркотиками

Двух крымчан 16 и 19 лет осудят за торговлю наркотиками в крупном размере - Следком

11:46 04.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники в руках
Наручники в руках - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Крыму 16-летний подросток и его 19-летний знакомый предстанут перед судом за торговлю наркотиками и попытку сбыть крупную партию через интернет, сообщает Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, в мае этого года 16-летний житель Симферополя получил в мессенджере от неизвестного предложение заработать посредством распространения наркотиков. Подросток согласился, удаленно прошел курс обучения и овладел навыками конспирации и оборудования тайников.
"Получая от куратора информацию о местах закладок наркотических веществ, юноша извлекал их для распространения посредством организации уже более мелких закладок. На открытый несовершеннолетнему банковский счет перечислялось вознаграждение. Для конспирации подросток привлек 19-летнего знакомого, который следил за окружающей обстановкой во время оборудования тайников", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции задержали злоумышленников. У них изъяли 17 упаковок с наркотическим веществом. Обоих заключили под стражу. Уголовное дело в отношении парней направлено в суд для рассмотрения по существу.
Материалы в отношении других членов преступной группы выделены в отдельное производство.
Ранее сотрудники УФСБ задержали жителя Евпатории, который пытался наладить торговлю наркотиками среди туристов. У него изъято 250 граммов каннабиса. Крымчанину грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее в Алуште на скамье подсудимых оказался местный житель за содержание наркопритона. Он обвиняется в систематическом предоставлении своей жилой комнаты, а также приспособлений для потребления запрещенных веществ наркозависимым лицам.
Читайте также на РИА Новости Крым:
За организацию наркопритона осужден житель Белогорска
Готовились сбыть большую партию "соли": в Крыму задержаны наркодельцы
Наркоцех накрыли в Симферопольском районе: задержаны подозреваемые
 
КрымСимферопольГСУ СК России по Крыму и СевастополюПроисшествиянаркотикиПравосудиеНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:48Ввод войск НАТО на Украину приведет к новой мировой войне – Джонсон
13:43Три человека погибли при атаке на рынок в Донецке
13:25Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС
13:22В Курской области найдены более 500 пропавших при эвакуации жителей
13:14Работы идут по графику: театр кукол в Симферополе готов на 60%
13:01Москва будет считать провокации в Приднестровье атакой на Россию - МИД
12:52Сербия никогда не станет частью антироссийской истерики – вице-премьер
12:43Лукашенко помиловал 30 осужденных за протесты в Белоруссии
12:3511 безуспешных контратак: ВСУ потеряли более 1900 боевиков
12:28В Донбассе освобождены еще два населенных пункта
12:24В Госдуме отреагировали на призыв Джонсона уничтожить Крымский мост
12:17Отношения между Россией и Китаем достигли очень высокого уровня – Путин
12:07Групповой удар "Кинжалами" – во Львове поражена оборонка
12:02Уничтожение морских дронов ВСУ в Черном море – видео
11:46В Крыму двух подростков осудят за торговлю наркотиками
11:31Две западные установки РСЗО уничтожены ударом ракеты на Сумщине - видео
11:17Два района Крыма остались без света из-за аварии
11:08Когда завершат ремонт здания меджлиса* в Симферополе и что там будет
11:00Новый план беды: Захарова об опасных действиях Киева в Курской области
10:47Джонсон сделал откровенное признание о позиции Зеленского по Крыму
Лента новостейМолния