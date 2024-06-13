https://crimea.ria.ru/20240613/za-organizatsiyu-narkopritona-osuzhden-zhitel-belogorska-1138078815.html

За организацию наркопритона осужден житель Белогорска

За организацию наркопритона осужден житель Белогорска - РИА Новости Крым, 13.06.2024

За организацию наркопритона осужден житель Белогорска

За регулярное размещение в своем доме наркоманов житель Белогорска получил один год лишения свободы условно. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК. РИА Новости Крым, 13.06.2024

2024-06-13T13:06

2024-06-13T13:06

2024-06-13T13:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. За регулярное размещение в своем доме наркоманов житель Белогорска получил один год лишения свободы условно. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.За организацию наркопритона суд вынес белогорцу приговор: один год лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период, уточнили в прокуратуре.Ранее сообщалось, что подозреваемые в выращивании крупной партии конопли задержаны в Крыму, у них изъяли с оборудованного злоумышленниками огорода свыше тысячи кустов конопли общим весом более 230 кг, что подтверждено экспертизой. В начале июня были задержаны подозреваемые в организации нарколаборатории в Симферопольском районе. Там производили наркотические средства в особо крупном размереЧитайте также на РИА Новости Крым:Наркоцех накрыли в Симферопольском районе: задержаны подозреваемыеРоссийские пограничники пресекли контрабанду на полмиллиарда рублей"Сборная солянка": юрист – о списке запрещенных лекарств для водителей

белогорск

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белогорск, новости крыма, происшествия, наркотики, прокуратура республики крым, суд, приговор