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За организацию наркопритона осужден житель Белогорска
За организацию наркопритона осужден житель Белогорска - РИА Новости Крым, 13.06.2024
За организацию наркопритона осужден житель Белогорска
За регулярное размещение в своем доме наркоманов житель Белогорска получил один год лишения свободы условно. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК. РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T13:06
2024-06-13T13:06
2024-06-13T13:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. За регулярное размещение в своем доме наркоманов житель Белогорска получил один год лишения свободы условно. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.За организацию наркопритона суд вынес белогорцу приговор: один год лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период, уточнили в прокуратуре.Ранее сообщалось, что подозреваемые в выращивании крупной партии конопли задержаны в Крыму, у них изъяли с оборудованного злоумышленниками огорода свыше тысячи кустов конопли общим весом более 230 кг, что подтверждено экспертизой. В начале июня были задержаны подозреваемые в организации нарколаборатории в Симферопольском районе. Там производили наркотические средства в особо крупном размереЧитайте также на РИА Новости Крым:Наркоцех накрыли в Симферопольском районе: задержаны подозреваемыеРоссийские пограничники пресекли контрабанду на полмиллиарда рублей"Сборная солянка": юрист – о списке запрещенных лекарств для водителей
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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белогорск, новости крыма, происшествия, наркотики, прокуратура республики крым, суд, приговор
За организацию наркопритона осужден житель Белогорска
За организацию притон для наркоманов в Белогорске осужден местный житель
13:06 13.06.2024 (обновлено: 13:07 13.06.2024)