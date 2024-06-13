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За организацию наркопритона осужден житель Белогорска - РИА Новости Крым, 13.06.2024
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За организацию наркопритона осужден житель Белогорска
За организацию наркопритона осужден житель Белогорска - РИА Новости Крым, 13.06.2024
За организацию наркопритона осужден житель Белогорска
За регулярное размещение в своем доме наркоманов житель Белогорска получил один год лишения свободы условно. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК. РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T13:06
2024-06-13T13:07
белогорск
новости крыма
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. За регулярное размещение в своем доме наркоманов житель Белогорска получил один год лишения свободы условно. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.За организацию наркопритона суд вынес белогорцу приговор: один год лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период, уточнили в прокуратуре.Ранее сообщалось, что подозреваемые в выращивании крупной партии конопли задержаны в Крыму, у них изъяли с оборудованного злоумышленниками огорода свыше тысячи кустов конопли общим весом более 230 кг, что подтверждено экспертизой. В начале июня были задержаны подозреваемые в организации нарколаборатории в Симферопольском районе. Там производили наркотические средства в особо крупном размереЧитайте также на РИА Новости Крым:Наркоцех накрыли в Симферопольском районе: задержаны подозреваемыеРоссийские пограничники пресекли контрабанду на полмиллиарда рублей"Сборная солянка": юрист – о списке запрещенных лекарств для водителей
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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белогорск, новости крыма, происшествия, наркотики, прокуратура республики крым, суд, приговор
За организацию наркопритона осужден житель Белогорска

За организацию притон для наркоманов в Белогорске осужден местный житель

13:06 13.06.2024 (обновлено: 13:07 13.06.2024)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. За регулярное размещение в своем доме наркоманов житель Белогорска получил один год лишения свободы условно. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.
"Установлено, что мужчина систематически предоставлял свой дом наркозависимым лицам для употребления наркотических средств. Его противоправная деятельность была пресечена сотрудниками органов внутренних дел", – говорится в сообщении.
За организацию наркопритона суд вынес белогорцу приговор: один год лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период, уточнили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что подозреваемые в выращивании крупной партии конопли задержаны в Крыму, у них изъяли с оборудованного злоумышленниками огорода свыше тысячи кустов конопли общим весом более 230 кг, что подтверждено экспертизой. В начале июня были задержаны подозреваемые в организации нарколаборатории в Симферопольском районе. Там производили наркотические средства в особо крупном размере
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БелогорскНовости КрымаПроисшествиянаркотикиПрокуратура Республики КрымСудПриговор
 
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