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Российские пограничники пресекли контрабанду на полмиллиарда рублей - РИА Новости Крым, 28.05.2024
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Российские пограничники пресекли контрабанду на полмиллиарда рублей
Российские пограничники пресекли контрабанду на полмиллиарда рублей - РИА Новости Крым, 28.05.2024
Российские пограничники пресекли контрабанду на полмиллиарда рублей
Российские пограничники за прошлый год пресекли контрабанду важных товаров и ресурсов на сумму свыше 500 миллионов рублей, сказал в интервью РИА Новости первый... РИА Новости Крым, 28.05.2024
2024-05-28T09:09
2024-05-28T09:09
контрабанда
владимир кулишов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Российские пограничники за прошлый год пресекли контрабанду важных товаров и ресурсов на сумму свыше 500 миллионов рублей, сказал в интервью РИА Новости первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.Генерал напомнил, что пресечение контрабанды различных товаров и грузов, в том числе и таких, свободный оборот которых запрещен или ограничен в России, остается одной из главных задач пограничников. На всех участках госграницы это актуально.По словам Кулишова, на северо-западном и западном направлениях пограничники изымали преимущественно товары двойного назначения, оружие, боеприпасы, а также наркотики, психотропные препараты и грузы, подпадающие под действие ответных ограничительных мер Российской Федерации.Также он уточнил, что на Дальневосточном направлении чаще всего пытаются незаконно провозить водные биологические ресурсы (ВБР), дериваты особо ценных диких животных и растений, драгоценные камни и металлы.Читайте также на РИА Новости Крым:На защите рубежей: история и традиции Дня пограничника в РоссииСпецслужбы Украины наращивают активность разведки у границ России – ФСБГлавные заявления директора ФСБ России Бортникова в Бишкеке
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контрабанда, владимир кулишов, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), граница
Российские пограничники пресекли контрабанду на полмиллиарда рублей

Российские пограничники за год пресекли контрабанду товаров на полмиллиарда рублей

09:09 28.05.2024
 
© Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым Работа кинологов на пограничном пункте пропуска в Крыму
Работа кинологов на пограничном пункте пропуска в Крыму
© Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Российские пограничники за прошлый год пресекли контрабанду важных товаров и ресурсов на сумму свыше 500 миллионов рублей, сказал в интервью РИА Новости первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

"Пресечены попытки контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов на сумму более 500 миллионов рублей, культурных ценностей – около 100 миллионов рублей", – уточнил он.

Генерал напомнил, что пресечение контрабанды различных товаров и грузов, в том числе и таких, свободный оборот которых запрещен или ограничен в России, остается одной из главных задач пограничников. На всех участках госграницы это актуально.
По словам Кулишова, на северо-западном и западном направлениях пограничники изымали преимущественно товары двойного назначения, оружие, боеприпасы, а также наркотики, психотропные препараты и грузы, подпадающие под действие ответных ограничительных мер Российской Федерации.

"На Северном Кавказе отмечаются попытки незаконного перемещения драгоценных металлов, а также оборота оружия и боеприпасов. На казахстанском направлении преобладает контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, подсанкционной и подкарантинной продукции", – рассказал собеседник.

Также он уточнил, что на Дальневосточном направлении чаще всего пытаются незаконно провозить водные биологические ресурсы (ВБР), дериваты особо ценных диких животных и растений, драгоценные камни и металлы.
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