https://crimea.ria.ru/20240528/rossiyskie-pogranichniki-presekli-kontrabandu-na-polmilliarda-rubley-1137644551.html
Российские пограничники пресекли контрабанду на полмиллиарда рублей
Российские пограничники пресекли контрабанду на полмиллиарда рублей - РИА Новости Крым, 28.05.2024
Российские пограничники пресекли контрабанду на полмиллиарда рублей
Российские пограничники за прошлый год пресекли контрабанду важных товаров и ресурсов на сумму свыше 500 миллионов рублей, сказал в интервью РИА Новости первый... РИА Новости Крым, 28.05.2024
2024-05-28T09:09
2024-05-28T09:09
2024-05-28T09:09
контрабанда
владимир кулишов
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
граница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/06/1123149394_0:0:2016:1134_1920x0_80_0_0_ddb2c44f1f73342987661afe6d7703f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Российские пограничники за прошлый год пресекли контрабанду важных товаров и ресурсов на сумму свыше 500 миллионов рублей, сказал в интервью РИА Новости первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.Генерал напомнил, что пресечение контрабанды различных товаров и грузов, в том числе и таких, свободный оборот которых запрещен или ограничен в России, остается одной из главных задач пограничников. На всех участках госграницы это актуально.По словам Кулишова, на северо-западном и западном направлениях пограничники изымали преимущественно товары двойного назначения, оружие, боеприпасы, а также наркотики, психотропные препараты и грузы, подпадающие под действие ответных ограничительных мер Российской Федерации.Также он уточнил, что на Дальневосточном направлении чаще всего пытаются незаконно провозить водные биологические ресурсы (ВБР), дериваты особо ценных диких животных и растений, драгоценные камни и металлы.Читайте также на РИА Новости Крым:На защите рубежей: история и традиции Дня пограничника в РоссииСпецслужбы Украины наращивают активность разведки у границ России – ФСБГлавные заявления директора ФСБ России Бортникова в Бишкеке
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/06/1123149394_0:0:2016:1512_1920x0_80_0_0_6093049c10e52bf1f72dcd1afb6215fa.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
контрабанда, владимир кулишов, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), граница
Российские пограничники пресекли контрабанду на полмиллиарда рублей
Российские пограничники за год пресекли контрабанду товаров на полмиллиарда рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Российские пограничники за прошлый год пресекли контрабанду важных товаров и ресурсов на сумму свыше 500 миллионов рублей, сказал в интервью РИА Новости первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.
"Пресечены попытки контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов на сумму более 500 миллионов рублей, культурных ценностей – около 100 миллионов рублей", – уточнил он.
Генерал напомнил, что пресечение контрабанды различных товаров и грузов, в том числе и таких, свободный оборот которых запрещен или ограничен в России, остается одной из главных задач пограничников. На всех участках госграницы это актуально.
По словам Кулишова, на северо-западном и западном направлениях пограничники изымали преимущественно товары двойного назначения, оружие, боеприпасы, а также наркотики, психотропные препараты и грузы, подпадающие под действие ответных ограничительных мер Российской Федерации.
"На Северном Кавказе отмечаются попытки незаконного перемещения драгоценных металлов, а также оборота оружия и боеприпасов. На казахстанском направлении преобладает контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, подсанкционной и подкарантинной продукции", – рассказал собеседник.
Также он уточнил, что на Дальневосточном направлении чаще всего пытаются незаконно провозить водные биологические ресурсы (ВБР), дериваты особо ценных диких животных и растений, драгоценные камни и металлы.
Читайте также на РИА Новости Крым: