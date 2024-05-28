https://crimea.ria.ru/20240528/rossiyskie-pogranichniki-presekli-kontrabandu-na-polmilliarda-rubley-1137644551.html

Российские пограничники пресекли контрабанду на полмиллиарда рублей

Российские пограничники пресекли контрабанду на полмиллиарда рублей - РИА Новости Крым, 28.05.2024

Российские пограничники пресекли контрабанду на полмиллиарда рублей

Российские пограничники за прошлый год пресекли контрабанду важных товаров и ресурсов на сумму свыше 500 миллионов рублей, сказал в интервью РИА Новости первый... РИА Новости Крым, 28.05.2024

2024-05-28T09:09

2024-05-28T09:09

2024-05-28T09:09

контрабанда

владимир кулишов

новости

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

граница

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/06/1123149394_0:0:2016:1134_1920x0_80_0_0_ddb2c44f1f73342987661afe6d7703f4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Российские пограничники за прошлый год пресекли контрабанду важных товаров и ресурсов на сумму свыше 500 миллионов рублей, сказал в интервью РИА Новости первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.Генерал напомнил, что пресечение контрабанды различных товаров и грузов, в том числе и таких, свободный оборот которых запрещен или ограничен в России, остается одной из главных задач пограничников. На всех участках госграницы это актуально.По словам Кулишова, на северо-западном и западном направлениях пограничники изымали преимущественно товары двойного назначения, оружие, боеприпасы, а также наркотики, психотропные препараты и грузы, подпадающие под действие ответных ограничительных мер Российской Федерации.Также он уточнил, что на Дальневосточном направлении чаще всего пытаются незаконно провозить водные биологические ресурсы (ВБР), дериваты особо ценных диких животных и растений, драгоценные камни и металлы.Читайте также на РИА Новости Крым:На защите рубежей: история и традиции Дня пограничника в РоссииСпецслужбы Украины наращивают активность разведки у границ России – ФСБГлавные заявления директора ФСБ России Бортникова в Бишкеке

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

контрабанда, владимир кулишов, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), граница