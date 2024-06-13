https://crimea.ria.ru/20240613/krupnuyu-narkoplantatsiyu-obnaruzhili-v-krymu-1138069703.html

Крупную наркоплантацию обнаружили в Крыму

Крупную наркоплантацию обнаружили в Крыму - РИА Новости Крым, 13.06.2024

Крупную наркоплантацию обнаружили в Крыму

Подозреваемые в выращивании крупной партии конопли задержаны в Крыму. Об этом сообщает МВД России со ссылкой на отдел информации и общественных связей МВД по... РИА Новости Крым, 13.06.2024

2024-06-13T10:02

2024-06-13T10:02

2024-06-13T10:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Подозреваемые в выращивании крупной партии конопли задержаны в Крыму. Об этом сообщает МВД России со ссылкой на отдел информации и общественных связей МВД по РК.По информации полиции, в культивировании наркосодержащих растений подозревают двух местных жителей в возрасте 34 и 47 лет."По предварительным данным, они нашли дикорастущий куст конопли, с которого собрали семена, а после организовали вблизи одной из трасс Советского района наркоплантацию", - уточняют в МВД по Республике Крым.Подельники высадили семена на грядки. Когда ростки взошли, укрыли их пленкой.В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 231 УК РФ. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.В начале июня были задержаны подозреваемые в организации нарколаборатории в Симферопольском районе. Там производили наркотические средства в особо крупном размере.Читайте также на РИА Новости Крым:Полкило наркотиков в салоне BMW: в Керчи осудили наркодилеровЖитель Крыма вырастил 20 кг конопли и получил 12 лет тюрьмыСевастопольцу грозит пожизненное за покушение на торговлю наркотиками

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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