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Крупную наркоплантацию обнаружили в Крыму - РИА Новости Крым, 13.06.2024
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Крупную наркоплантацию обнаружили в Крыму
Крупную наркоплантацию обнаружили в Крыму - РИА Новости Крым, 13.06.2024
Крупную наркоплантацию обнаружили в Крыму
Подозреваемые в выращивании крупной партии конопли задержаны в Крыму. Об этом сообщает МВД России со ссылкой на отдел информации и общественных связей МВД по... РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T10:02
2024-06-13T10:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Подозреваемые в выращивании крупной партии конопли задержаны в Крыму. Об этом сообщает МВД России со ссылкой на отдел информации и общественных связей МВД по РК.По информации полиции, в культивировании наркосодержащих растений подозревают двух местных жителей в возрасте 34 и 47 лет."По предварительным данным, они нашли дикорастущий куст конопли, с которого собрали семена, а после организовали вблизи одной из трасс Советского района наркоплантацию", - уточняют в МВД по Республике Крым.Подельники высадили семена на грядки. Когда ростки взошли, укрыли их пленкой.В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 231 УК РФ. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.В начале июня были задержаны подозреваемые в организации нарколаборатории в Симферопольском районе. Там производили наркотические средства в особо крупном размере.Читайте также на РИА Новости Крым:Полкило наркотиков в салоне BMW: в Керчи осудили наркодилеровЖитель Крыма вырастил 20 кг конопли и получил 12 лет тюрьмыСевастопольцу грозит пожизненное за покушение на торговлю наркотиками
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наркотики, крым, новости крыма, мвд по республике крым, закон и право, советский район
Крупную наркоплантацию обнаружили в Крыму

В Крыму задержали подозреваемых в организации наркоплантации из тысячи кустов конопли

10:02 13.06.2024
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Подозреваемые в выращивании крупной партии конопли задержаны в Крыму. Об этом сообщает МВД России со ссылкой на отдел информации и общественных связей МВД по РК.
"В ходе обследования стражи правопорядка изъяли с оборудованного злоумышленниками огорода свыше тысячи кустов конопли общим весом более 230 кг, что подтверждено экспертизой", - говорится в сообщении.
По информации полиции, в культивировании наркосодержащих растений подозревают двух местных жителей в возрасте 34 и 47 лет.
"По предварительным данным, они нашли дикорастущий куст конопли, с которого собрали семена, а после организовали вблизи одной из трасс Советского района наркоплантацию", - уточняют в МВД по Республике Крым.
Подельники высадили семена на грядки. Когда ростки взошли, укрыли их пленкой.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 231 УК РФ. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.
В начале июня были задержаны подозреваемые в организации нарколаборатории в Симферопольском районе. Там производили наркотические средства в особо крупном размере.
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