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Пентагон отложил учения с Южной Кореей по ядерному сдерживанию КНДР - РИА Новости Крым, 04.12.2024
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Пентагон отложил учения с Южной Кореей по ядерному сдерживанию КНДР
Пентагон отложил учения с Южной Кореей по ядерному сдерживанию КНДР - РИА Новости Крым, 04.12.2024
Пентагон отложил учения с Южной Кореей по ядерному сдерживанию КНДР
На фоне ситуации с введением и отменой военного положения в Южной Корее США решили отложить проведение с ней учений по ядерному сдерживанию КНДР. Об этом пишет... РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T06:55
2024-12-04T07:07
пентагон
сша
новости
южная корея
кндр (северная корея)
учения
ядерное сдерживание
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. На фоне ситуации с введением и отменой военного положения в Южной Корее США решили отложить проведение с ней учений по ядерному сдерживанию КНДР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Yonhap.Первые командно-штабные учения южнокорейско-американской Консультативной группы по ядерным вопросам должны были пройти 4-5 декабря в Вашингтоне. США должна была представлять помощник заместителя министра обороны по экономическим вопросам Кара Эберкромби, с корейской стороны в них должен был участвовать руководитель управления оборонной политики минобороны Южной Кореи Чо Чхан Нэ, уточнили в агентстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241203/prezident-yuzhnoy-korei-reshil-otozvat-voennoe-polozhenie-1142353067.html
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южная корея
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пентагон, сша, новости, южная корея, кндр (северная корея), учения, ядерное сдерживание
Пентагон отложил учения с Южной Кореей по ядерному сдерживанию КНДР

США отложили проведение с Южной Кореей учений по ядерному сдерживанию КНДР

06:55 04.12.2024 (обновлено: 07:07 04.12.2024)
 
© © AP Photo/ Charles Dharapak, FileПентагон
Пентагон
© © AP Photo/ Charles Dharapak, File
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. На фоне ситуации с введением и отменой военного положения в Южной Корее США решили отложить проведение с ней учений по ядерному сдерживанию КНДР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Yonhap.

"(Учения) откладываются до дополнительного уведомления... У нас сейчас нет информации для определения новых дат", – цитирует агентство заявление официального представителя Пентагона в ответ на соответствующий вопрос.

Первые командно-штабные учения южнокорейско-американской Консультативной группы по ядерным вопросам должны были пройти 4-5 декабря в Вашингтоне. США должна была представлять помощник заместителя министра обороны по экономическим вопросам Кара Эберкромби, с корейской стороны в них должен был участвовать руководитель управления оборонной политики минобороны Южной Кореи Чо Чхан Нэ, уточнили в агентстве.
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ПентагонСШАНовостиЮжная КореяКНДР (Северная Корея)УченияЯдерное сдерживание
 
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