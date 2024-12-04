https://crimea.ria.ru/20241204/pentagon-otlozhil-ucheniya-s-yuzhnoy-koreey-po-yadernomu-sderzhivaniyu-kndr-1142354965.html

Пентагон отложил учения с Южной Кореей по ядерному сдерживанию КНДР

Пентагон отложил учения с Южной Кореей по ядерному сдерживанию КНДР - РИА Новости Крым, 04.12.2024

Пентагон отложил учения с Южной Кореей по ядерному сдерживанию КНДР

На фоне ситуации с введением и отменой военного положения в Южной Корее США решили отложить проведение с ней учений по ядерному сдерживанию КНДР. Об этом пишет... РИА Новости Крым, 04.12.2024

2024-12-04T06:55

2024-12-04T06:55

2024-12-04T07:07

пентагон

сша

новости

южная корея

кндр (северная корея)

учения

ядерное сдерживание

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. На фоне ситуации с введением и отменой военного положения в Южной Корее США решили отложить проведение с ней учений по ядерному сдерживанию КНДР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Yonhap.Первые командно-штабные учения южнокорейско-американской Консультативной группы по ядерным вопросам должны были пройти 4-5 декабря в Вашингтоне. США должна была представлять помощник заместителя министра обороны по экономическим вопросам Кара Эберкромби, с корейской стороны в них должен был участвовать руководитель управления оборонной политики минобороны Южной Кореи Чо Чхан Нэ, уточнили в агентстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241203/prezident-yuzhnoy-korei-reshil-otozvat-voennoe-polozhenie-1142353067.html

сша

южная корея

кндр (северная корея)

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пентагон, сша, новости, южная корея, кндр (северная корея), учения, ядерное сдерживание