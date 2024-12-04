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ВВП России увеличился на 4,1 процента

ВВП России увеличился на 4,1 процента - РИА Новости Крым, 04.12.2024

ВВП России увеличился на 4,1 процента

С января по октябрь 2024 года валовый внутренний продукт России вырос более чем на четыре процента. Об этом в ходе пленарного заседания инвестиционного форума... РИА Новости Крым, 04.12.2024

2024-12-04T15:48

2024-12-04T15:48

2024-12-04T16:10

владимир путин (политик)

ввп (валовый внутренний продукт)

экономика

россия

новости

бюджет

федеральный бюджет

промышленность россии

производство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. С января по октябрь 2024 года валовый внутренний продукт России вырос более чем на четыре процента. Об этом в ходе пленарного заседания инвестиционного форума "Россия зовет!" заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что за 10 месяцев обрабатывающая промышленность России прибавила более 8 процентов. Опережающие темпы демонстрируют также автопром и машиностроение. Высокие темпы развития промышленность РФ демонстрирует вопреки санкциям, которые Запад регулярно расширяет с 2022 года, акцентировал российский лидер."Западными странами была поставлена задача нанести России стратегическое поражение, в том числе и на экономическом и технологическом направлении, кардинально ослабить промышленность, финансы, сферу услуг нашей страны, создать на нашем рынке непреодолимый дефицит товаров, дестабилизировать рынок труда, снизить уровень жизни наших граждан. Очевидно, что эти планы потерпели крах", - отметил президент.Более того, отметил Путин, после сложного периода российская экономика не просто полностью восстановилась, но и обеспечивает качественные структурные изменения.Накануне глава государства утвердил бюджет страны на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов. Согласно главному финансовому документу государства, доходы бюджета в 2025 году составят 40,296 триллиона рублей, расходы — 41,469 триллиона.Одной из ключевых статей расходов бюджета России в 2025 году останется оборона, при этом социальное направление также остается в приоритете, а финансирование регионов, в том числе Крыма, сохраняется на прежнем уровне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На финансирование науки в России будет направляться 2% ВВП – ПутинПутин утвердил федеральный бюджет на 2025-2027 годыПутин продлил особый порядок выбора подрядчика при госзакупках в Крыму

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), ввп (валовый внутренний продукт), экономика, россия, новости, бюджет, федеральный бюджет, промышленность россии, производство