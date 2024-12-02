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Бюджет РФ-2025: сколько потратят на оборону и сколько получит Крым - РИА Новости Крым, 02.12.2024
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Бюджет РФ-2025: сколько потратят на оборону и сколько получит Крым
Бюджет РФ-2025: сколько потратят на оборону и сколько получит Крым - РИА Новости Крым, 02.12.2024
Бюджет РФ-2025: сколько потратят на оборону и сколько получит Крым
Одной из ключевых статей расходов бюджета России в 2025 году останется оборона, при этом социальное направление также остается в приоритете, а финансирование... РИА Новости Крым, 02.12.2024
2024-12-02T20:33
2024-12-02T20:33
константин бахарев
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Одной из ключевых статей расходов бюджета России в 2025 году останется оборона, при этом социальное направление также остается в приоритете, а финансирование регионов, в том числе Крыма, сохраняется на прежнем уровне. Подробнее об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя парламентского комитета по финансовому рынку Константин Бахарев.Оборонные расходы"Из 40 триллионов рублей, более 13 триллионов – а это каждый третий рубль – у нас пойдет на решение задач, связанных с проведением специальной военной операции. Нужна абсолютная концентрация всех ресурсов государства, прежде всего финансовых", – сказал Бахарев.По его словам, речь идет и о денежном довольствии военнослужащих, и о программах вооружения и поддержки предприятий оборонного комплекса, и о других расходах, необходимых для проведения спецоперации и в целом для обеспечения безопасности страны. При этом годовые расходы по статьям Минобороны с начала спецоперации выросли более чем в 3,5 раза – 2022 году они составляли около 4 триллионов рублей.Другие приоритетыПри этом, по словам депутата, в бюджете следующего года на три триллиона увеличены расходы на социальную поддержку граждан, что связано в ростом МРОТ, средних страховых пенсий, индексацией материнского капитала и других социальных выплат. Также вырос раздел поддержки экономики, что особенно необходимо в санкционных условиях – в частности, речь о программах, направленных на достижение технологического суверенитета и импортонезависимости.Деньги для Крыма"Крымский кусок в бюджетном пироге сохраняется: финансирование Крыму не урезано и те планы, которые формировались в отношении различных госпрограмм с федеральной поддержкой за счет ресурса федерального бюджета остаются в силе", – продолжил глава думского комитета.В частности, Крым и Севастополь в полном объеме получат средства на реализацию программы социально-экономического развития. В следующем году на эти цели в бюджете страны предусмотрено около 110 миллиардов рублей, в 2026 году – 105 миллиардов, в 2027-ом планируется небольшое снижение – запланированы 85 миллиардов, но эта цифра еще может меняться.Президент России Владимир Путин накануне подписал закон, утверждающий федеральный бюджет России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Доходы бюджета в 2025 году составят 40,296 триллиона рублей, расходы — 41,469 триллиона. Дефицит бюджета в 2025 году составит 0,5% ВВП. Основным источником финансирования дефицита бюджета станут внутренние госзаимствования. Ключевыми приоритетами федерального бюджета в этот трехлетний период остаются выполнение государством всех социальных обязательств перед гражданами, обеспечение безопасности и обороны страны, достижение технологического суверенитета и развитие инфраструктуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Доходы Крыма после воссоединения с Россией выросли более чем в пять разВ Крыму утвердили бюджет на 2025 год с дефицитом 4 млрд рублейБюджет Севастополя вырос в два раза за счет собственных доходов
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константин бахарев, государственная дума рф, новости, бюджет, россия, крым, новости крыма
Бюджет РФ-2025: сколько потратят на оборону и сколько получит Крым

Одним из приоритетных расходов России в 2025 году останется безопасность – депутат Бахарев

20:33 02.12.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Одной из ключевых статей расходов бюджета России в 2025 году останется оборона, при этом социальное направление также остается в приоритете, а финансирование регионов, в том числе Крыма, сохраняется на прежнем уровне. Подробнее об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя парламентского комитета по финансовому рынку Константин Бахарев.

Оборонные расходы

"Из 40 триллионов рублей, более 13 триллионов – а это каждый третий рубль – у нас пойдет на решение задач, связанных с проведением специальной военной операции. Нужна абсолютная концентрация всех ресурсов государства, прежде всего финансовых", – сказал Бахарев.
По его словам, речь идет и о денежном довольствии военнослужащих, и о программах вооружения и поддержки предприятий оборонного комплекса, и о других расходах, необходимых для проведения спецоперации и в целом для обеспечения безопасности страны. При этом годовые расходы по статьям Минобороны с начала спецоперации выросли более чем в 3,5 раза – 2022 году они составляли около 4 триллионов рублей.

"Конечно, дефицит бюджета в этой ситуации объясним. Но мы на 100% удовлетворили запрос Минобороны, и это главный приоритет бюджета", – констатировал парламентарий.

Другие приоритеты

При этом, по словам депутата, в бюджете следующего года на три триллиона увеличены расходы на социальную поддержку граждан, что связано в ростом МРОТ, средних страховых пенсий, индексацией материнского капитала и других социальных выплат. Также вырос раздел поддержки экономики, что особенно необходимо в санкционных условиях – в частности, речь о программах, направленных на достижение технологического суверенитета и импортонезависимости.

"Поэтому не сворачиваются программы льготного кредитования, поддержки инвестпроектов – вся эта поддержка будет. Она будет наращиваться, но будет проведена определенная приоритезация", – добавил Бахарев.

Деньги для Крыма

"Крымский кусок в бюджетном пироге сохраняется: финансирование Крыму не урезано и те планы, которые формировались в отношении различных госпрограмм с федеральной поддержкой за счет ресурса федерального бюджета остаются в силе", – продолжил глава думского комитета.
В частности, Крым и Севастополь в полном объеме получат средства на реализацию программы социально-экономического развития. В следующем году на эти цели в бюджете страны предусмотрено около 110 миллиардов рублей, в 2026 году – 105 миллиардов, в 2027-ом планируется небольшое снижение – запланированы 85 миллиардов, но эта цифра еще может меняться.

"Все планы, которые формировали власти Крыма, будут реализованы, и Крым получит все те объекты, которые были запланированы. При этом я назвал только одну программу, хотя Крым получает также дотации, субвенции, субсидии и по другим, например, отраслевым программам: модернизация первичного звена здравоохранения, газификация, безопасность автодорог и так далее – сохраняется все", – заверил парламентарий.

Президент России Владимир Путин накануне подписал закон, утверждающий федеральный бюджет России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Доходы бюджета в 2025 году составят 40,296 триллиона рублей, расходы — 41,469 триллиона. Дефицит бюджета в 2025 году составит 0,5% ВВП. Основным источником финансирования дефицита бюджета станут внутренние госзаимствования. Ключевыми приоритетами федерального бюджета в этот трехлетний период остаются выполнение государством всех социальных обязательств перед гражданами, обеспечение безопасности и обороны страны, достижение технологического суверенитета и развитие инфраструктуры.
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