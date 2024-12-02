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Бюджет РФ-2025: сколько потратят на оборону и сколько получит Крым

Бюджет РФ-2025: сколько потратят на оборону и сколько получит Крым - РИА Новости Крым, 02.12.2024

Бюджет РФ-2025: сколько потратят на оборону и сколько получит Крым

Одной из ключевых статей расходов бюджета России в 2025 году останется оборона, при этом социальное направление также остается в приоритете, а финансирование... РИА Новости Крым, 02.12.2024

2024-12-02T20:33

2024-12-02T20:33

2024-12-02T20:33

константин бахарев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Одной из ключевых статей расходов бюджета России в 2025 году останется оборона, при этом социальное направление также остается в приоритете, а финансирование регионов, в том числе Крыма, сохраняется на прежнем уровне. Подробнее об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя парламентского комитета по финансовому рынку Константин Бахарев.Оборонные расходы"Из 40 триллионов рублей, более 13 триллионов – а это каждый третий рубль – у нас пойдет на решение задач, связанных с проведением специальной военной операции. Нужна абсолютная концентрация всех ресурсов государства, прежде всего финансовых", – сказал Бахарев.По его словам, речь идет и о денежном довольствии военнослужащих, и о программах вооружения и поддержки предприятий оборонного комплекса, и о других расходах, необходимых для проведения спецоперации и в целом для обеспечения безопасности страны. При этом годовые расходы по статьям Минобороны с начала спецоперации выросли более чем в 3,5 раза – 2022 году они составляли около 4 триллионов рублей.Другие приоритетыПри этом, по словам депутата, в бюджете следующего года на три триллиона увеличены расходы на социальную поддержку граждан, что связано в ростом МРОТ, средних страховых пенсий, индексацией материнского капитала и других социальных выплат. Также вырос раздел поддержки экономики, что особенно необходимо в санкционных условиях – в частности, речь о программах, направленных на достижение технологического суверенитета и импортонезависимости.Деньги для Крыма"Крымский кусок в бюджетном пироге сохраняется: финансирование Крыму не урезано и те планы, которые формировались в отношении различных госпрограмм с федеральной поддержкой за счет ресурса федерального бюджета остаются в силе", – продолжил глава думского комитета.В частности, Крым и Севастополь в полном объеме получат средства на реализацию программы социально-экономического развития. В следующем году на эти цели в бюджете страны предусмотрено около 110 миллиардов рублей, в 2026 году – 105 миллиардов, в 2027-ом планируется небольшое снижение – запланированы 85 миллиардов, но эта цифра еще может меняться.Президент России Владимир Путин накануне подписал закон, утверждающий федеральный бюджет России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Доходы бюджета в 2025 году составят 40,296 триллиона рублей, расходы — 41,469 триллиона. Дефицит бюджета в 2025 году составит 0,5% ВВП. Основным источником финансирования дефицита бюджета станут внутренние госзаимствования. Ключевыми приоритетами федерального бюджета в этот трехлетний период остаются выполнение государством всех социальных обязательств перед гражданами, обеспечение безопасности и обороны страны, достижение технологического суверенитета и развитие инфраструктуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Доходы Крыма после воссоединения с Россией выросли более чем в пять разВ Крыму утвердили бюджет на 2025 год с дефицитом 4 млрд рублейБюджет Севастополя вырос в два раза за счет собственных доходов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин бахарев, государственная дума рф, новости, бюджет, россия, крым, новости крыма