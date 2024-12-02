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К 2030 году на финансирование науки в России будет направляться 2% ВВП - РИА Новости Крым, 02.12.2024
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К 2030 году на финансирование науки в России будет направляться 2% ВВП
К 2030 году на финансирование науки в России будет направляться 2% ВВП - РИА Новости Крым, 02.12.2024
К 2030 году на финансирование науки в России будет направляться 2% ВВП
Россия может раньше 2030 года выйти на финансирование науки в объеме не менее чем 2% ВВП. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками IV РИА Новости Крым, 02.12.2024
2024-12-02T18:48
2024-12-02T18:48
владимир путин (политик)
наука и технологии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Россия может раньше 2030 года выйти на финансирование науки в объеме не менее чем 2% ВВП. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых.Также глава государства рассказал, что идет работа по подготовке инженерных кадров в России, к 2030 году инженерных школ в стране должно быть не менее сотни.Наука, образование и искусство призваны объединять людей разных взглядов и быть фундаментом для развития всего человечества, уверен российский лидер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), наука и технологии, новости, россия, общество
К 2030 году на финансирование науки в России будет направляться 2% ВВП

На финансирование науки в России к 2030 году будет направляться не менее 2% ВВП – Путин

18:48 02.12.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВстреча президента Владимира Путина с молодыми учеными
Встреча президента Владимира Путина с молодыми учеными - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Россия может раньше 2030 года выйти на финансирование науки в объеме не менее чем 2% ВВП. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых.

"У нас такая цель стоит, и мы, конечно, ее реализуем: 2% ВВП у нас должно идти на науку к 2030-му, может, и пораньше выйдем на эти объемы финансирования", – сказал российский лидер.

Также глава государства рассказал, что идет работа по подготовке инженерных кадров в России, к 2030 году инженерных школ в стране должно быть не менее сотни.
"В ближайшие три года мы должны подготовить специалистов в области инженерного дела, это миллион человек. А к 2030 году эта цифра должна вырасти почти до двух миллионов – 1,8 миллиона человек. У нас созданы 50 инженерных школ высокого уровня на базе российских ведущих учебных заведений. И к 2030 году этих инженерных школ должно быть не менее 100", – сказал Путин.
Наука, образование и искусство призваны объединять людей разных взглядов и быть фундаментом для развития всего человечества, уверен российский лидер.

"Наука, это так же как образование, так же как искусство призваны объединять людей самых разных национальностей, взглядов, вероисповеданий и так далее, и быть таким фундаментом, призвана быть фундаментом для общего развития и движения всего человечества вперед, потому что именно наука создает условия для прогресса", – сказал глава государства.

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Владимир Путин (политик)Наука и технологииНовостиРоссияОбщество
 
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Заголовок открываемого материала
18:48К 2030 году на финансирование науки в России будет направляться 2% ВВП
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