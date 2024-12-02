https://crimea.ria.ru/20241202/k-2030-godu-na-finansirovanie-nauki-v-rossii-budet-napravlyatsya-2-vvp-1142316268.html

К 2030 году на финансирование науки в России будет направляться 2% ВВП

К 2030 году на финансирование науки в России будет направляться 2% ВВП - РИА Новости Крым, 02.12.2024

К 2030 году на финансирование науки в России будет направляться 2% ВВП

Россия может раньше 2030 года выйти на финансирование науки в объеме не менее чем 2% ВВП. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками IV РИА Новости Крым, 02.12.2024

2024-12-02T18:48

2024-12-02T18:48

2024-12-02T18:48

владимир путин (политик)

наука и технологии

новости

россия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Россия может раньше 2030 года выйти на финансирование науки в объеме не менее чем 2% ВВП. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых.Также глава государства рассказал, что идет работа по подготовке инженерных кадров в России, к 2030 году инженерных школ в стране должно быть не менее сотни.Наука, образование и искусство призваны объединять людей разных взглядов и быть фундаментом для развития всего человечества, уверен российский лидер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), наука и технологии, новости, россия, общество