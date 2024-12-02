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Орешник в Крыму будут калибровать и обрабатывать на новом заводе - РИА Новости Крым, 02.12.2024
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Орешник в Крыму будут калибровать и обрабатывать на новом заводе
Орешник в Крыму будут калибровать и обрабатывать на новом заводе - РИА Новости Крым, 02.12.2024
Орешник в Крыму будут калибровать и обрабатывать на новом заводе
В Бахчисарайском районе Крыма начали строительство завода для очистки, калибровки и дальнейшей переработки плодов орешника. Уже в 2025 году на нем планируется... РИА Новости Крым, 02.12.2024
2024-12-02T19:10
2024-12-02T19:10
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черноморский район
бахчисарайский район
сельское хозяйство
урожай в крыму
сады крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма начали строительство завода для очистки, калибровки и дальнейшей переработки плодов орешника. Уже в 2025 году на нем планируется запустить линии по фасовке миндаля и фундука, сообщил РИА Новости Крым председатель Ассоциации ореховодов России Роман Фурсенко.На первом этапе планируется установить линии по переработке миндаля и фундука. Плоды орешников на новом заводе будут чистить, сушить, калибровать по размеру, колоть и расфасовывать в упаковку. В течение пяти лет объемы переработки планируется довести до 2 000 тонн орехов в год."В дальнейшем по запросу потребителей будут уже добавляться дополнительные какие-то моменты – производство ореховой муки, бланшированного миндаля, снеков, слайсов и тому подобное", – перечислил председатель Ассоциации ореховодов России.В свете последних событий, добавил Роман Фурсенко, собственники рассматривают идею назвать будущий завод "Орешник" – в честь успешного применения нового вида российского оружия.Рекордный сад в Черноморском районеОбеспечивать сырье для нового завода будет кооператив ореховодов, участники которого уже заложили в Черноморском районе сад миндаля площадью около тысячи гектаров. Это рекордная площадь орехового сада в Крыму.Миндаль, в отличие от фундука, прекрасно выносит жару и суховеи, но очень плохо переживает заморозки во время цветения. Именно поэтому для реализации проекта выбрали Черноморский район, объяснил главный ореховод Крыма."Он очень рано цветет и сильно боится заморозков. Если во время цветения будут заморозки до -2...-3, то урожай сильно пострадает. А Черноморский район со всех сторон окружен морем, климат от этого смягчается и в итоге там по заморозкам очень хорошее место", – сказал председатель Ассоциации ореховодов России.В будущем, отметил Роман Фурсенко, посадки миндаля планируется увеличить еще почти в два раза. Сейчас в Черноморском районе успешно плодоносят сорта миндаля крымской селекции "Мелас", "Форос", "Десертный", "Никитский" и "Прибрежный".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму увеличиваются площади ореховых садовЧем заменить конфеты в рационе ребенка – ответ РоспотребнадзораОзеленить пустыню: как Капсель под Судаком становится цветущим садом
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новости крыма, черноморский район, бахчисарайский район, сельское хозяйство, урожай в крыму, сады крыма
Орешник в Крыму будут калибровать и обрабатывать на новом заводе

В Крыму строится новый завод для обработки орешника

19:10 02.12.2024
 
© Фото Романа ФурсенкоОрешник
Орешник
© Фото Романа Фурсенко
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Ирина Камышева
Ирина Камышева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма начали строительство завода для очистки, калибровки и дальнейшей переработки плодов орешника. Уже в 2025 году на нем планируется запустить линии по фасовке миндаля и фундука, сообщил РИА Новости Крым председатель Ассоциации ореховодов России Роман Фурсенко.

"В Бахчисарайском районе сейчас идут работы, строятся навесы, склады, помещения. Мечтаем, что к концу весны уже будет завезено оборудование, а в конце лета следующего года мы уже будем готовы принимать орехи в переработку", – сказал он.

На первом этапе планируется установить линии по переработке миндаля и фундука. Плоды орешников на новом заводе будут чистить, сушить, калибровать по размеру, колоть и расфасовывать в упаковку. В течение пяти лет объемы переработки планируется довести до 2 000 тонн орехов в год.
"В дальнейшем по запросу потребителей будут уже добавляться дополнительные какие-то моменты – производство ореховой муки, бланшированного миндаля, снеков, слайсов и тому подобное", – перечислил председатель Ассоциации ореховодов России.
В свете последних событий, добавил Роман Фурсенко, собственники рассматривают идею назвать будущий завод "Орешник" – в честь успешного применения нового вида российского оружия.

Рекордный сад в Черноморском районе

Обеспечивать сырье для нового завода будет кооператив ореховодов, участники которого уже заложили в Черноморском районе сад миндаля площадью около тысячи гектаров. Это рекордная площадь орехового сада в Крыму.

"Каждый год закладывается 100-200 гектаров, и к Новому году будет уже более тысячи гектаров миндалевого сада. В советское время, может, общая площадь ореховых садов и была больше, но в одной локации таких площадей в Крыму еще точно не было", – подчеркнул Роман Фурсенко.

Миндаль, в отличие от фундука, прекрасно выносит жару и суховеи, но очень плохо переживает заморозки во время цветения. Именно поэтому для реализации проекта выбрали Черноморский район, объяснил главный ореховод Крыма.
"Он очень рано цветет и сильно боится заморозков. Если во время цветения будут заморозки до -2...-3, то урожай сильно пострадает. А Черноморский район со всех сторон окружен морем, климат от этого смягчается и в итоге там по заморозкам очень хорошее место", – сказал председатель Ассоциации ореховодов России.
© Фото Романа Фурсенко

Орехи

Орешник
1 из 3

Орехи

© Фото Романа Фурсенко
© Фото Романа Фурсенко

Орехи

Орешник
2 из 3

Орехи

© Фото Романа Фурсенко
© Фото Романа Фурсенко

Орехи

Орешник
3 из 3

Орехи

© Фото Романа Фурсенко
1 из 3

Орехи

© Фото Романа Фурсенко
2 из 3

Орехи

© Фото Романа Фурсенко
3 из 3

Орехи

© Фото Романа Фурсенко
В будущем, отметил Роман Фурсенко, посадки миндаля планируется увеличить еще почти в два раза. Сейчас в Черноморском районе успешно плодоносят сорта миндаля крымской селекции "Мелас", "Форос", "Десертный", "Никитский" и "Прибрежный".
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