https://crimea.ria.ru/20241202/oreshnik-v-krymu-budut-kalibrovat-i-obrabatyvat-na-novom-zavode-1142315373.html

Орешник в Крыму будут калибровать и обрабатывать на новом заводе

Орешник в Крыму будут калибровать и обрабатывать на новом заводе - РИА Новости Крым, 02.12.2024

Орешник в Крыму будут калибровать и обрабатывать на новом заводе

В Бахчисарайском районе Крыма начали строительство завода для очистки, калибровки и дальнейшей переработки плодов орешника. Уже в 2025 году на нем планируется... РИА Новости Крым, 02.12.2024

2024-12-02T19:10

2024-12-02T19:10

2024-12-02T19:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма начали строительство завода для очистки, калибровки и дальнейшей переработки плодов орешника. Уже в 2025 году на нем планируется запустить линии по фасовке миндаля и фундука, сообщил РИА Новости Крым председатель Ассоциации ореховодов России Роман Фурсенко.На первом этапе планируется установить линии по переработке миндаля и фундука. Плоды орешников на новом заводе будут чистить, сушить, калибровать по размеру, колоть и расфасовывать в упаковку. В течение пяти лет объемы переработки планируется довести до 2 000 тонн орехов в год."В дальнейшем по запросу потребителей будут уже добавляться дополнительные какие-то моменты – производство ореховой муки, бланшированного миндаля, снеков, слайсов и тому подобное", – перечислил председатель Ассоциации ореховодов России.В свете последних событий, добавил Роман Фурсенко, собственники рассматривают идею назвать будущий завод "Орешник" – в честь успешного применения нового вида российского оружия.Рекордный сад в Черноморском районеОбеспечивать сырье для нового завода будет кооператив ореховодов, участники которого уже заложили в Черноморском районе сад миндаля площадью около тысячи гектаров. Это рекордная площадь орехового сада в Крыму.Миндаль, в отличие от фундука, прекрасно выносит жару и суховеи, но очень плохо переживает заморозки во время цветения. Именно поэтому для реализации проекта выбрали Черноморский район, объяснил главный ореховод Крыма."Он очень рано цветет и сильно боится заморозков. Если во время цветения будут заморозки до -2...-3, то урожай сильно пострадает. А Черноморский район со всех сторон окружен морем, климат от этого смягчается и в итоге там по заморозкам очень хорошее место", – сказал председатель Ассоциации ореховодов России.В будущем, отметил Роман Фурсенко, посадки миндаля планируется увеличить еще почти в два раза. Сейчас в Черноморском районе успешно плодоносят сорта миндаля крымской селекции "Мелас", "Форос", "Десертный", "Никитский" и "Прибрежный".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму увеличиваются площади ореховых садовЧем заменить конфеты в рационе ребенка – ответ РоспотребнадзораОзеленить пустыню: как Капсель под Судаком становится цветущим садом

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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