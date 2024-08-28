https://crimea.ria.ru/20240828/zhara-tolko-na-polzu-v-krymu-sobirayut-samyy-sladkiy-mindal-1139948847.html

Жара только на пользу: в Крыму собирают самый сладкий миндаль

Жара только на пользу: в Крыму собирают самый сладкий миндаль - РИА Новости Крым, 28.08.2024

Жара только на пользу: в Крыму собирают самый сладкий миндаль

РИА Новости Крым, 28.08.2024

2024-08-28T18:18

2024-08-28T18:18

2024-08-28T18:18

черноморский район

крым

миндаль

урожай в крыму

новости крыма

белогорский район

бахчисарайский район

минсельхоз крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым."Милас" больше для кондитеров подходит – он мельче, но у него масличность выше. А "Форос" – крупный, внешне привлекательный, поэтому он хорош в качестве снеков, на прилавке приметный", – рассказывает, поочередно освобождая ядра от скорлупы, руководитель предприятия в Черноморском районе, глава международной ассоциации ореховодов Роман Фурсенко.Миндальная столица страныМиндалем он занимается с 2011 года, говорит – "знаки судьбы". Однажды московский бизнесмен попросил его помочь разбить миндальный сад в Калининграде.И добавляет: "я на агрономию 11 лет учился". В 2016 году Фурсенко заложил первые промышленные сады миндаля в Крыму. Сейчас он возглавляет одно из крупных в регионе предприятий, которое выращивает миндаль: общая площадь – 400 гектаров, а в плодоношении в текущем году 140 гектаров. В садах выращивают такие сорта как "Милас", "Десертный", "Прибрежный", "Никитский" – селекции Никитского Ботанического сада, и другие.Массовый промышленный урожай в этом году аграрии соберут впервые."В этом году урожай увеличился как минимум в три раза. Если в 2023-м мы собрали около 10 тонн миндаля, то в этом году планируем и все 50 тонн собрать. Цветение прошло успешно, а поскольку это засухоустойчивая культура, то засуху этого года миндаль перенес хорошо. И по вкусовым качествам отличный. Видимо, из-за того, что влаги мало, а солнца много", – сказал Фурсенко в комментарии РИА Новости Крым.И отметил, что почти все его миндальные сады заложены не без помощи государства – в разное время были получены субсидии на закладку и на уход. В 2023 году предприятие получило субсидию на покупку саженцев.По словам агрария, Крым имеет все шансы стать в России регионом-лидером по выращиванию орехов и, в частности, миндаля."Мы обязаны стать миндальной столицей, потому что в других регионах России он не удается практически нигде. Считаю, что площади под миндалем в Крыму должны достигнуть 10 тысяч гектаров. У нас есть солнце. Есть засуха, которая "кричит": не закладывай водолюбивые культуры, а закладывай миндаль", – говорит он.Небольшие плантации миндаля растут в Дагестане, а также в Анапе, но они Крыму не конкуренты, уверен ореховод.– На прилавках сегодня чей миндаль?– К сожалению, импортный – чилийский, американский. Но он тоже хорошего качества. Они научились выращивать. Крымский встречается, но очень редко. Больше 90% миндаля – привозной. Местный урожай расходится по региону очень быстро, и его объемы пока не позволяют заходить в крупные торговые сети. Но мы к этому стремится.С молоденькими надо нежноНа участке сада, где мы находимся, есть капельное орошение, но его в этом году даже не включали: деревцам хватило двух дождей на 20 и 25 миллиметров, смеются аграрии. Миндаль может весной быть без дождей, у него мощная корневая система, корни уходят глубоко в землю и там находят питание, так что миндалю крымская засуха не страшна, объясняют они.Плодоносить дерево начинает уже через три года после посадки, но в техническом объеме ждать урожая придется лет пять. С одного гектара можно собрать до 2,5 тонн миндаля.Убирают миндаль как вручную, так и при помощи специальной машины, которая струшивает орехи с дерева на брезент. Потом этот брезент при помощи специального механизма скручивают, ссыпая плоды в кузовок. А люди на подхвате: где что мимо упало – подбирают, бережно складывают.Собранный урожай везут в цех, где с орехов обязательно снимают "околоплодную "зеленку", делает это также специальная машинка, которая работает очень громко. Тут же на ленте сидят люди и следят, чтобы машинка ничего не пропустила, исправляют ее огрехи. А уже потом миндаль отправляют на просушку."Все-таки человеческий труд надежнее – мы ни одной "зеленки" не пропускаем", – делится Инна Петровна из Новосельского. – А вообще, у нас тут хорошо. Обязательно есть перерывы на отдых. Еще есть кухня, душ, туалет. На работу людей привозят. А если кто добирается сам, то оплачивают бензин. Создают условия, только работай!"Убирать миндаль в Крыму будут до октября. В планах кооператива запустить цех по переработке орехов и реализовать их уже в колотом виде, а не в скорлупе, как сейчас. Также ореховоды хотят сделать дегустационные сеты, чтобы крымчане и гости региона могли пробовать на вкус миндаль разных сортов – от сладкого к самому сладкому.Площади растутПо информации регионального Минсельхоза, общая площадь орехоплодных садов в Крыму составляет больше двух тысяч гектаров, из них в плодоношении находится 0,6 тысячи га.Самые большие площади орехоплодных садов находятся в Черноморском, Белогорском и Бахчисарайском районах.Ранее сообщалось, что в прошлом году, по данным ведомства, под посадки орехоплодных культур было занято больше двух тысяч гектаров, из них примерно четверть уже приносят урожай, остальные посадки начнут плодоносить через несколько лет.Правительство на протяжении последних пяти лет поддерживает развитие ореховых хозяйств. Около полутора тысяч гектаров были заложены за этот период именно благодаря господдержке, и ее продолжают получать все новые предприятия.Читайте также на РИА Новости Крым:Ароматные и румяные: в Крыму начали сбор яблокМы за комбайном не гонимся: как убирают виноград в КрымуУрожайность овощей снизилась в Крыму до 40% из-за жары и засухи

черноморский район

крым

белогорский район

бахчисарайский район

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черноморский район, крым, миндаль, урожай в крыму, новости крыма, белогорский район, бахчисарайский район, минсельхоз крыма