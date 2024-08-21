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Урожайность овощей снизилась в Крыму до 40% из-за жары и засухи

Урожайность овощей снизилась в Крыму до 40% из-за жары и засухи - РИА Новости Крым, 21.08.2024

Урожайность овощей снизилась в Крыму до 40% из-за жары и засухи

В Крыму отмечают снижение урожайности овощей и плодово-ягодных культур, что отразится на их себестоимости. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства... РИА Новости Крым, 21.08.2024

2024-08-21T20:11

2024-08-21T20:11

2024-08-21T20:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В Крыму отмечают снижение урожайности овощей и плодово-ягодных культур, что отразится на их себестоимости. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства республики.По информации аграриев, аномальная жара, которая длится уже несколько месяцев, повлияла, в частности, на урожайность овощей открытого грунта."По оперативным данным, урожайность по ранним овощам снизилась от 20 до 40% в зависимости от культуры. По плодово-ягодной продукции снижение урожайности прогнозируется не более 10%", - уточняют в минсельхозе Крыма.Также, в министерстве обращают внимание, что засуха отразится на себестоимости выращиваемой продукции. Это связано с тем, что сельхозтоваропроизводители вынуждены нести дополнительные затраты для сохранения урожая: увеличилась кратность поливов, а это дополнительные расходы в том числе на электроэнергию.При этом аграрии отмечают, что в целом говорить о критичности ситуации не следует, поскольку осенью еще предстоит уборка овощей позднего сбора.Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, давая прогноз погоды на предстоящую неделю, сообщил, она будет очень жаркой, столбики термометров подпрыгнут до рекордных значений.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму начали сбор красной ягоды – урожай спасли от жары и суховеев"Путь воды": как в условиях засухи поливают сады в Качинской долине Крыма Яблони в стрессе: что будет с урожаем в Крыму из-за засухи

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