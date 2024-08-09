Рейтинг@Mail.ru
В Крыму начали сбор красной ягоды – урожай спасли от жары и суховеев - РИА Новости Крым, 09.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240809/v-krymu-nachali-sbor-krasnoy-yagody--urozhay-spasli-ot-zhary-i-sukhoveev-1139490066.html
В Крыму начали сбор красной ягоды – урожай спасли от жары и суховеев
В Крыму начали сбор красной ягоды – урожай спасли от жары и суховеев - РИА Новости Крым, 09.08.2024
В Крыму начали сбор красной ягоды – урожай спасли от жары и суховеев
"кизил" в переводе с тюркских языков означает "красный". Крымчане это хорошо знают, потому что у них есть Кизил-Коба – знаменитая Красная пещера, через которую... РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-09T18:58
2024-08-09T18:58
крым
минсельхоз крыма
урожай
урожай в крыму
николай тютюник
сельское хозяйство
орошение сельхозземель в крыму
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/09/1139489460_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_3278752b197d00cdadd9536979ea5242.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Слово "кизил" в переводе с тюркских языков означает "красный". Крымчане это хорошо знают, потому что у них есть Кизил-Коба – знаменитая Красная пещера, через которую в красной глине течет речка Кизилкобинка; и Кизил-Таш – скала Красный камень. Полезную красную ягоду кизил собирают в основном в лесах.Культурный кизил и крупнее, и вкуснее, и полезнее. В промышленных масштабах его выращивают пока на единственном предприятии в республике – в селе Лекарственное Симферопольского района. Там недавно стартовал сбор урожая, который в этом году пришлось буквально спасать.Набережная в центре селаФитосовхоз в селе Лекарственное был основан в 1944 году, сразу после освобождения Крыма в годы Великой Отечественной войны. Здесь стали выращивать травы для фронтовых госпиталей – это сырье требовалось для раненых просто в неимоверных количествах. Сейчас тут производят около 25 видов растений, таких, как ромашка медицинская, шалфей, пустырник, алтей, эхинацея, фенхель, иссоп, пижма и другие. Их высушивают и продают фармацевтическим компаниям.Кизил посажен на площади около 10 гектаров. Часть урожая тоже сушат для медицинских нужд, остальное продают в чистом виде. Кизил – очень полезная ягода, из которой варят вкуснейшие компоты и варенья.Для орошения полей еще в советские годы в центре села создали пруд, который наполняет местная речка-труженица Булганак. Из него за сезон отбирают до пяти миллионов кубов воды.Современные накопительные пруды не очень красивые – их дно выстелено черной гидроизоляцией, и они в целях безопасности огорожены высоким забором. А вот в советские годы подход к таким сооружениям был другой. В прудах ловили рыбу и купались, а в Лекарственном на пруду устроена хоть и маленькая, но набережная. В воде плавают декоративные уточки, а вокруг расположенной на берегу конторы фитосовхоза – умопомрачительные клумбы."Красная", но не красная ягодаОт пруда длинная вереница журналистских машин в сопровождении главного агронома Александра Марченко едет в поля. Время от времени окутанный клубами дорожной пыли поезд останавливается, и тогда Александр Александрович объясняет: вот это у нас пустырник, его поливает сейчас дождевальная машина. Огромная машина делает дождь, в брызгах которого играет радуга. Это очень красиво.Дальше мы едем через поля лаванды, площадь которой планируют расширить с нынешних 40 гектаров до 700. И подъезжаем к нашей цели – единственной в Крыму промышленной плантации кизила.Сборщики одеты все сплошь в рубахи с длинным рукавом. Это неспроста: во-первых, деревья колючие. А во вторых…"От листьев кизила все руки чешутся, - объясняет нам загорелая дочерна девушка-сборщица. – После работы надо обязательно в душ сразу, а потом я руки кремом мажу".Они начинают работу в половине шестого утра, трудятся до часу, потом у них обед и отдых до 15.00. После этого они снова собирают ягоду до 19.00. Работа тяжелая, но и оплата хорошая – в зависимости от выработки они получают от четырех до шести тысяч рублей в день. За месяц уборки выходит неплохой заработок, особенно по деревенским меркам.Мы удивляемся, что "красную" ягоду кизил убирают совсем не красной, какой мы ее привыкли видеть."Она считается спелой, когда порозовел бочок. За пару дней, пока она доедет до рынка или там до магазина, она поспеет. А если спелой срывать, как дома, то из нее получится каша", - объясняет нам та же белозубая загорелая красавица.Пыль и суховеи – враги урожаяКизил считается очень выносливой, засухоустойчивой культурой. Именно поэтому на посадку новых площадей этих ягод выделяются субсидии – от 250 тысяч рублей на один гектар и выше. А пока его в промышленных масштабах выращивает только одно предприятие, поэтому с точки зрения статистики кизил объединяют… с вишней.В этом году температура воздуха в кизиловом саду достигала 47 градусов, пожаловался главный агроном предприятия. Посадка пострадала от степных суховеев, не помогло даже капельное орошение. Однако в таких условиях деревья выстояли и дали неплохой урожай: листья на деревьях желтые и подсушенные, но ветки при этом усыпаны ягодами."Мы в этом году ожидаем где-то 7-8 тонн с гектара. Это процентов на 25 ниже, чем в прошлые годы, но так у нас получилось в связи с погодными условиями, - рассказывает главный агроном Александр Марченко. - Температуры доходили до 47 градусов, плюс в этом месте сильные степные суховеи, да еще с пылью. Вот они и сушат лист раньше времени".Садовый кизил от лесного отличается не только вкусом и размером, объясняет агроном. Селекционеры, которые выводили ягоду для культурных насаждений, старались максимально повысить содержание в ней полезных веществ: витамина С, калия, натрия, магния, железа, фосфора, органических кислот и прочих. Именно поэтому садовый кизил намного полезнее, чем лесной.Хотя в сборе лесной ягоды, безусловно, есть своя романтика тихой ягодной охоты.Читайте также на РИА Новости Крым:"Путь воды": как в условиях засухи поливают сады в Качинской долине Крыма Уже пошли в школу: в Крыму выросли первые безвирусные саженцы виноградаЯблони в стрессе: что будет с урожаем в Крыму из-за засухи
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/09/1139489460_67:0:600:400_1920x0_80_0_0_8bccb185f7e2cd969e1598bfbe649a55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, минсельхоз крыма, урожай, урожай в крыму, николай тютюник, сельское хозяйство, орошение сельхозземель в крыму, новости крыма
В Крыму начали сбор красной ягоды – урожай спасли от жары и суховеев

В Крыму на единственной промышленной плантации начали сбор кизила садового

18:58 09.08.2024
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Слово "кизил" в переводе с тюркских языков означает "красный". Крымчане это хорошо знают, потому что у них есть Кизил-Коба – знаменитая Красная пещера, через которую в красной глине течет речка Кизилкобинка; и Кизил-Таш – скала Красный камень. Полезную красную ягоду кизил собирают в основном в лесах.
Культурный кизил и крупнее, и вкуснее, и полезнее. В промышленных масштабах его выращивают пока на единственном предприятии в республике – в селе Лекарственное Симферопольского района. Там недавно стартовал сбор урожая, который в этом году пришлось буквально спасать.

Набережная в центре села

Фитосовхоз в селе Лекарственное был основан в 1944 году, сразу после освобождения Крыма в годы Великой Отечественной войны. Здесь стали выращивать травы для фронтовых госпиталей – это сырье требовалось для раненых просто в неимоверных количествах. Сейчас тут производят около 25 видов растений, таких, как ромашка медицинская, шалфей, пустырник, алтей, эхинацея, фенхель, иссоп, пижма и другие. Их высушивают и продают фармацевтическим компаниям.
© РИА Новости КрымУборка кизила и лекарственных трав в Крыму
Уборка кизила и лекарственных трав в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости Крым
Уборка кизила и лекарственных трав в Крыму
Кизил посажен на площади около 10 гектаров. Часть урожая тоже сушат для медицинских нужд, остальное продают в чистом виде. Кизил – очень полезная ягода, из которой варят вкуснейшие компоты и варенья.
Для орошения полей еще в советские годы в центре села создали пруд, который наполняет местная речка-труженица Булганак. Из него за сезон отбирают до пяти миллионов кубов воды.
Современные накопительные пруды не очень красивые – их дно выстелено черной гидроизоляцией, и они в целях безопасности огорожены высоким забором. А вот в советские годы подход к таким сооружениям был другой. В прудах ловили рыбу и купались, а в Лекарственном на пруду устроена хоть и маленькая, но набережная. В воде плавают декоративные уточки, а вокруг расположенной на берегу конторы фитосовхоза – умопомрачительные клумбы.

"Красная", но не красная ягода

От пруда длинная вереница журналистских машин в сопровождении главного агронома Александра Марченко едет в поля. Время от времени окутанный клубами дорожной пыли поезд останавливается, и тогда Александр Александрович объясняет: вот это у нас пустырник, его поливает сейчас дождевальная машина. Огромная машина делает дождь, в брызгах которого играет радуга. Это очень красиво.
© РИА Новости КрымУборка кизила и лекарственных трав в Крыму
Уборка кизила и лекарственных трав в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости Крым
Уборка кизила и лекарственных трав в Крыму
Дальше мы едем через поля лаванды, площадь которой планируют расширить с нынешних 40 гектаров до 700. И подъезжаем к нашей цели – единственной в Крыму промышленной плантации кизила.
© РИА Новости КрымУборка кизила и лекарственных трав в Крыму
Уборка кизила и лекарственных трав в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости Крым
Уборка кизила и лекарственных трав в Крыму
Сборщики одеты все сплошь в рубахи с длинным рукавом. Это неспроста: во-первых, деревья колючие. А во вторых…
"От листьев кизила все руки чешутся, - объясняет нам загорелая дочерна девушка-сборщица. – После работы надо обязательно в душ сразу, а потом я руки кремом мажу".
© РИА Новости КрымУборка кизила и лекарственных трав в Крыму
Уборка кизила и лекарственных трав в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости Крым
Уборка кизила и лекарственных трав в Крыму
Они начинают работу в половине шестого утра, трудятся до часу, потом у них обед и отдых до 15.00. После этого они снова собирают ягоду до 19.00. Работа тяжелая, но и оплата хорошая – в зависимости от выработки они получают от четырех до шести тысяч рублей в день. За месяц уборки выходит неплохой заработок, особенно по деревенским меркам.
Мы удивляемся, что "красную" ягоду кизил убирают совсем не красной, какой мы ее привыкли видеть.
"Она считается спелой, когда порозовел бочок. За пару дней, пока она доедет до рынка или там до магазина, она поспеет. А если спелой срывать, как дома, то из нее получится каша", - объясняет нам та же белозубая загорелая красавица.
© РИА Новости КрымУборка кизила и лекарственных трав в Крыму
Уборка кизила и лекарственных трав в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости Крым
Уборка кизила и лекарственных трав в Крыму

Пыль и суховеи – враги урожая

Кизил считается очень выносливой, засухоустойчивой культурой. Именно поэтому на посадку новых площадей этих ягод выделяются субсидии – от 250 тысяч рублей на один гектар и выше. А пока его в промышленных масштабах выращивает только одно предприятие, поэтому с точки зрения статистики кизил объединяют… с вишней.
"Относительно статистических сведений, то мы группируем культуру кизила и вишню в одну позицию. Площадь культуры и кизила, и вишни составляет 128 гектаров в этом году к уборке, и мы рассчитываем, что валовой сбор сохранится на уровне прошлого года и составит порядка 125 тонн", - объяснил заместитель министра сельского хозяйства Крыма Николай Тютюник.
В этом году температура воздуха в кизиловом саду достигала 47 градусов, пожаловался главный агроном предприятия. Посадка пострадала от степных суховеев, не помогло даже капельное орошение. Однако в таких условиях деревья выстояли и дали неплохой урожай: листья на деревьях желтые и подсушенные, но ветки при этом усыпаны ягодами.
© РИА Новости КрымУборка кизила и лекарственных трав в Крыму
Уборка кизила и лекарственных трав в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости Крым
Уборка кизила и лекарственных трав в Крыму
"Мы в этом году ожидаем где-то 7-8 тонн с гектара. Это процентов на 25 ниже, чем в прошлые годы, но так у нас получилось в связи с погодными условиями, - рассказывает главный агроном Александр Марченко. - Температуры доходили до 47 градусов, плюс в этом месте сильные степные суховеи, да еще с пылью. Вот они и сушат лист раньше времени".
Садовый кизил от лесного отличается не только вкусом и размером, объясняет агроном. Селекционеры, которые выводили ягоду для культурных насаждений, старались максимально повысить содержание в ней полезных веществ: витамина С, калия, натрия, магния, железа, фосфора, органических кислот и прочих. Именно поэтому садовый кизил намного полезнее, чем лесной.
Хотя в сборе лесной ягоды, безусловно, есть своя романтика тихой ягодной охоты.
© РИА Новости КрымУборка кизила и лекарственных трав в Крыму
Уборка кизила и лекарственных трав в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости Крым
Уборка кизила и лекарственных трав в Крыму
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Путь воды": как в условиях засухи поливают сады в Качинской долине Крыма
Уже пошли в школу: в Крыму выросли первые безвирусные саженцы винограда
Яблони в стрессе: что будет с урожаем в Крыму из-за засухи
 
КрымМинсельхоз КрымаУрожайУрожай в КрымуНиколай ТютюникСельское хозяйствоОрошение сельхозземель в КрымуНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:14В Черноморском на западе Крыма закрыта часть центрального пляжа
20:11Крымский мост сейчас – данные по пробкам к вечеру пятницы
19:59Над Курской областью сбиты четыре украинские ракеты
19:39Российские туристы попали под камнепад в Турции
19:2612 раненных при обстрелах Курской области находятся в тяжелом состоянии
19:11Боевики ВСУ обстреливают Энергодар
18:58В Крыму начали сбор красной ягоды – урожай спасли от жары и суховеев
18:28Мирный житель ранен при артобстреле ВСУ микрорайона в Новой Каховке
18:128 детей и 47 взрослых остаются в стационаре после атак на Курскую область
18:01Более 6 тысяч жителей Южного берега Крыма остались без света из-за аварии
17:5449 безуспешных контратак: ВСУ за неделю потеряли более 12 тысяч боевиков
17:43Дрон ВСУ атаковал машину в Белгородской области - ранены трое
17:32Минобороны показало видео уничтожения катеров ВСУ в Черном море
17:10В Курскую область направлены дополнительные силы МЧС
17:03Завышали цены на перевозки: на вокзале Симферополя оштрафовали таксистов
16:45Два украинских истребителя сбиты российской армией за неделю
16:3619 ударов высокоточным оружием: поражены военные заводы и аэродромы ВСУ
16:06В Керчи нет газа из-за аварии
15:39В Крыму планируют расширять посадки кизила
15:28В Севастополе будут судить распространителей "серых" сим-карт
Лента новостейМолния