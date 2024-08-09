В Крыму начали сбор красной ягоды – урожай спасли от жары и суховеев
В Крыму на единственной промышленной плантации начали сбор кизила садового
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Слово "кизил" в переводе с тюркских языков означает "красный". Крымчане это хорошо знают, потому что у них есть Кизил-Коба – знаменитая Красная пещера, через которую в красной глине течет речка Кизилкобинка; и Кизил-Таш – скала Красный камень. Полезную красную ягоду кизил собирают в основном в лесах.
Культурный кизил и крупнее, и вкуснее, и полезнее. В промышленных масштабах его выращивают пока на единственном предприятии в республике – в селе Лекарственное Симферопольского района. Там недавно стартовал сбор урожая, который в этом году пришлось буквально спасать.
Набережная в центре села
Фитосовхоз в селе Лекарственное был основан в 1944 году, сразу после освобождения Крыма в годы Великой Отечественной войны. Здесь стали выращивать травы для фронтовых госпиталей – это сырье требовалось для раненых просто в неимоверных количествах. Сейчас тут производят около 25 видов растений, таких, как ромашка медицинская, шалфей, пустырник, алтей, эхинацея, фенхель, иссоп, пижма и другие. Их высушивают и продают фармацевтическим компаниям.
© РИА Новости КрымУборка кизила и лекарственных трав в Крыму
© РИА Новости Крым
Уборка кизила и лекарственных трав в Крыму
Кизил посажен на площади около 10 гектаров. Часть урожая тоже сушат для медицинских нужд, остальное продают в чистом виде. Кизил – очень полезная ягода, из которой варят вкуснейшие компоты и варенья.
Для орошения полей еще в советские годы в центре села создали пруд, который наполняет местная речка-труженица Булганак. Из него за сезон отбирают до пяти миллионов кубов воды.
Современные накопительные пруды не очень красивые – их дно выстелено черной гидроизоляцией, и они в целях безопасности огорожены высоким забором. А вот в советские годы подход к таким сооружениям был другой. В прудах ловили рыбу и купались, а в Лекарственном на пруду устроена хоть и маленькая, но набережная. В воде плавают декоративные уточки, а вокруг расположенной на берегу конторы фитосовхоза – умопомрачительные клумбы.
"Красная", но не красная ягода
От пруда длинная вереница журналистских машин в сопровождении главного агронома Александра Марченко едет в поля. Время от времени окутанный клубами дорожной пыли поезд останавливается, и тогда Александр Александрович объясняет: вот это у нас пустырник, его поливает сейчас дождевальная машина. Огромная машина делает дождь, в брызгах которого играет радуга. Это очень красиво.
© РИА Новости КрымУборка кизила и лекарственных трав в Крыму
© РИА Новости Крым
Уборка кизила и лекарственных трав в Крыму
Дальше мы едем через поля лаванды, площадь которой планируют расширить с нынешних 40 гектаров до 700. И подъезжаем к нашей цели – единственной в Крыму промышленной плантации кизила.
© РИА Новости КрымУборка кизила и лекарственных трав в Крыму
© РИА Новости Крым
Уборка кизила и лекарственных трав в Крыму
Сборщики одеты все сплошь в рубахи с длинным рукавом. Это неспроста: во-первых, деревья колючие. А во вторых…
"От листьев кизила все руки чешутся, - объясняет нам загорелая дочерна девушка-сборщица. – После работы надо обязательно в душ сразу, а потом я руки кремом мажу".
© РИА Новости КрымУборка кизила и лекарственных трав в Крыму
© РИА Новости Крым
Уборка кизила и лекарственных трав в Крыму
Они начинают работу в половине шестого утра, трудятся до часу, потом у них обед и отдых до 15.00. После этого они снова собирают ягоду до 19.00. Работа тяжелая, но и оплата хорошая – в зависимости от выработки они получают от четырех до шести тысяч рублей в день. За месяц уборки выходит неплохой заработок, особенно по деревенским меркам.
Мы удивляемся, что "красную" ягоду кизил убирают совсем не красной, какой мы ее привыкли видеть.
"Она считается спелой, когда порозовел бочок. За пару дней, пока она доедет до рынка или там до магазина, она поспеет. А если спелой срывать, как дома, то из нее получится каша", - объясняет нам та же белозубая загорелая красавица.
© РИА Новости КрымУборка кизила и лекарственных трав в Крыму
© РИА Новости Крым
Уборка кизила и лекарственных трав в Крыму
Пыль и суховеи – враги урожая
Кизил считается очень выносливой, засухоустойчивой культурой. Именно поэтому на посадку новых площадей этих ягод выделяются субсидии – от 250 тысяч рублей на один гектар и выше. А пока его в промышленных масштабах выращивает только одно предприятие, поэтому с точки зрения статистики кизил объединяют… с вишней.
"Относительно статистических сведений, то мы группируем культуру кизила и вишню в одну позицию. Площадь культуры и кизила, и вишни составляет 128 гектаров в этом году к уборке, и мы рассчитываем, что валовой сбор сохранится на уровне прошлого года и составит порядка 125 тонн", - объяснил заместитель министра сельского хозяйства Крыма Николай Тютюник.
В этом году температура воздуха в кизиловом саду достигала 47 градусов, пожаловался главный агроном предприятия. Посадка пострадала от степных суховеев, не помогло даже капельное орошение. Однако в таких условиях деревья выстояли и дали неплохой урожай: листья на деревьях желтые и подсушенные, но ветки при этом усыпаны ягодами.
© РИА Новости КрымУборка кизила и лекарственных трав в Крыму
© РИА Новости Крым
Уборка кизила и лекарственных трав в Крыму
"Мы в этом году ожидаем где-то 7-8 тонн с гектара. Это процентов на 25 ниже, чем в прошлые годы, но так у нас получилось в связи с погодными условиями, - рассказывает главный агроном Александр Марченко. - Температуры доходили до 47 градусов, плюс в этом месте сильные степные суховеи, да еще с пылью. Вот они и сушат лист раньше времени".
Садовый кизил от лесного отличается не только вкусом и размером, объясняет агроном. Селекционеры, которые выводили ягоду для культурных насаждений, старались максимально повысить содержание в ней полезных веществ: витамина С, калия, натрия, магния, железа, фосфора, органических кислот и прочих. Именно поэтому садовый кизил намного полезнее, чем лесной.
Хотя в сборе лесной ягоды, безусловно, есть своя романтика тихой ягодной охоты.
© РИА Новости КрымУборка кизила и лекарственных трав в Крыму
© РИА Новости Крым
Уборка кизила и лекарственных трав в Крыму
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