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Мы за комбайном не гонимся: как убирают виноград в Крыму - РИА Новости Крым, 22.08.2024
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Мы за комбайном не гонимся: как убирают виноград в Крыму
Мы за комбайном не гонимся: как убирают виноград в Крыму - РИА Новости Крым, 22.08.2024
Мы за комбайном не гонимся: как убирают виноград в Крыму
Из винограда, струшенного с куста комбайном, делают вино среднего ценового сегмента. А ягоды, собранные вручную, отправляются на производство вина премиального... РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T19:31
2024-08-22T19:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Из винограда, струшенного с куста комбайном, делают вино среднего ценового сегмента. А ягоды, собранные вручную, отправляются на производство вина премиального класса, рассказывает РИА Новости Крым агроном одного из виноградарских хозяйств в селе Дубровка Бахчисарайского района Крыма Иван Писковацков. При этом с экономической точки зрения – механизированная уборка выгоднее: машина все делает быстрее, не устает и может заменить почти сотню рабочих."За то время, что машина соберет 80 тонн, люди – порядка 40 тонн. А если говорить о винограднике, на котором мы сейчас находимся, то здесь за полчаса комбайн собрал уже 2,5 тонны, а люди за три часа еще и двух тонн не собрали", – говорит агроном, окидывая взглядом плантации.В хозяйстве выращивают как классические сорта, такие как "Алиготе" и "Мерло", так и автохтонные (аборигенные, местные сорта – ред). –"Кокур", "Кефессию". На переработку сырье отправляют на местный завод, в Танковое.– Как в целом оцениваете сезон?– Вообще сезон сложный, потому что осадков почти все лето не было. А отсутствие дождей уменьшает урожай: куст начинает забирать себе то, что он накопил ягоде, гроздь увядает. Но, несмотря на это у нас хорошие результаты – 8-10 тонн с гектара. У каждого сорта своя урожайность, своя специфика роста и расположения гроздей, поэтому какие-то сорта мы убираем механизированным способом, а какие-то – вручную. Но виноград всегда собираем в чистосортном состоянии, купажирует его уже винодел.В день комбайн может собрать от 70 до 100 тонн винограда. При этом потери в зависимости от настроек машины и сложности рельефа составляют 10-12 процентов."На старые виноградники, еще 80-х годов посадки, машина не заходит. Там шпалерная система – не металлические конструкции, а бетонные колы, машина может сломаться. Кроме того, технология сборки может зависеть от задач, которые ставит винодел: кому-то нужен целый виноград, срезанный руками и бережно сложенный в ящики или в виноградоуборочную лодку", – рассказывает Писковацков.Уборка в хозяйстве продлится примерно до середины октября. Также осенью планируется посадить 19 гектаров молодых виноградников. Предприятие с марта 2016 года реализует инвестиционный проект по закладке и выращиванию насаждений.По его словам, развитие предприятия стало возможным, в том числе, и благодаря помощи министерства сельского хозяйства региона, потому что идет постоянное субсидирование работ, возмещается часть затрат, которые являются довольно большими."Уровень государственной поддержки ежегодно составляет от 500 до 800 млн рублей. Уже третий год подряд, кроме непосредственно закладки виноградников, мы также субсидируем часть затрат на приобретение техники и оборудования для винодельческих предприятий. Это очень помогает нашим производителям", – сказала журналистам врио министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова.Также она отметила, что уже третий год подряд ведомство авансирует затраты сельхозпроизводителям – отправляет им средства, чтобы они смогли приобрести саженцы, конструкции, шпалеры, противоградовую сетку, тем самым уменьшая финансовую нагрузку.Отрасль виноградарства и виноделия - одна из наиболее инвестиционно-привлекательных отраслей в АПК, и за последние 10 лет очень много инвестиционных проектов реализованы в данном направлении. В Крыму до конца текущего года планируется заложить до тысячи гектаров молодых виноградников, добавила врио профильного министра.В преддверии Дня виноградаря и винодела представители регионального минсельхоза также вручили рабочим хозяйства в Дубровке грамоты. В Бахчисарайском районе благодарностей к профессиональному празднику будут удостоены тридцать человек, а всего по Крыму таковых около двухсот."Думаю, мне грамоту вручили не за какие-то особые заслуги, а потому что работаю на этом предприятии с 2016 года, не только на уборке, но и на обрезке, на прополке и на других видах работ", – признается РИА Новости Крым одна из награжденных тружениц, жительница села Дубровка Ирина Бык.Пока трактор с лодкой, полной винограда, повез сырье на завод, люди могут немного передохнуть, выпить чаю, съесть бутерброд. Рабочий день на виноградниках сейчас начинается с 6 утра, а в сентябре, когда начнется школьная пора, на плантации можно будет приходить к восьми – руководство пошло на уступки подчиненным.В Дубровке хорошо – есть и школа, и детский сад, и рабочие места, рассказывает Ирина, поддерживают ее и другие рабочие, сегодня в бригаде девять человек."За комбайном мы не стараемся угнаться, он ведь на колесах, – смеются люди. – Мы каждую "бубку" вырезаем, ее еще пока найдешь – а он вжик и пошел. Поэтому и разница такая".Как заявили эксперты Роскачества, существенного сокращения урожайности винограда после экстремально высоких температур на Юге России в крупных винодельческих регионах страны, в том числе в Крыму, удалось избежать благодаря осадкам, создавшим зимой и весной запас влаги в почве, а также грамотной ранней уборке.Ранее директор "Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия "Магарач" РАН", доктор сельскохозяйственных наук Владимир Лиховской рассказал, что в Крыму вывели новый морозоустойчивый сорт винограда.Читайте также на РИА Новости Крым:"Я потомственный винодел и агроном": история семьи Донцовых из КрымаУже пошли в школу: в Крыму выросли первые безвирусные саженцы виноградаВ Крыму из пробирки возрождают сорт винограда Шампанчик Константиновский
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виноделие в крыму, виноделие, крым, новости крыма, сельское хозяйство, минсельхоз крыма, алиме зарединова, бахчисарайский район, инвестиции
Мы за комбайном не гонимся: как убирают виноград в Крыму

Урожайность винограда в Крыму достигает 80 центнеров с гектара

19:31 22.08.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Из винограда, струшенного с куста комбайном, делают вино среднего ценового сегмента. А ягоды, собранные вручную, отправляются на производство вина премиального класса, рассказывает РИА Новости Крым агроном одного из виноградарских хозяйств в селе Дубровка Бахчисарайского района Крыма Иван Писковацков. При этом с экономической точки зрения – механизированная уборка выгоднее: машина все делает быстрее, не устает и может заменить почти сотню рабочих.
"За то время, что машина соберет 80 тонн, люди – порядка 40 тонн. А если говорить о винограднике, на котором мы сейчас находимся, то здесь за полчаса комбайн собрал уже 2,5 тонны, а люди за три часа еще и двух тонн не собрали", – говорит агроном, окидывая взглядом плантации.
В хозяйстве выращивают как классические сорта, такие как "Алиготе" и "Мерло", так и автохтонные (аборигенные, местные сорта – ред). –"Кокур", "Кефессию". На переработку сырье отправляют на местный завод, в Танковое.
Как в целом оцениваете сезон?
Вообще сезон сложный, потому что осадков почти все лето не было. А отсутствие дождей уменьшает урожай: куст начинает забирать себе то, что он накопил ягоде, гроздь увядает. Но, несмотря на это у нас хорошие результаты – 8-10 тонн с гектара. У каждого сорта своя урожайность, своя специфика роста и расположения гроздей, поэтому какие-то сорта мы убираем механизированным способом, а какие-то – вручную. Но виноград всегда собираем в чистосортном состоянии, купажирует его уже винодел.
© Пресс-служба Минсельхоза Республики Крым Агроном Иван Писковацков
Уборка винограда в Бахчисарайском районе Крыма
© Пресс-служба Минсельхоза Республики Крым
Агроном Иван Писковацков
В день комбайн может собрать от 70 до 100 тонн винограда. При этом потери в зависимости от настроек машины и сложности рельефа составляют 10-12 процентов.
"На старые виноградники, еще 80-х годов посадки, машина не заходит. Там шпалерная система – не металлические конструкции, а бетонные колы, машина может сломаться. Кроме того, технология сборки может зависеть от задач, которые ставит винодел: кому-то нужен целый виноград, срезанный руками и бережно сложенный в ящики или в виноградоуборочную лодку", – рассказывает Писковацков.
Уборка в хозяйстве продлится примерно до середины октября. Также осенью планируется посадить 19 гектаров молодых виноградников. Предприятие с марта 2016 года реализует инвестиционный проект по закладке и выращиванию насаждений.

"Наше хозяйство является крупным инвестпроектом. Мы постоянно расширяемся. У нас уже порядка 100 гектаров закладки молодых виноградных насаждений. Площадей под виноградниками у нас 1200 гектаров, из них 800 гектаров – плодоносящие", – сообщил РИА Новости Крым исполнительный директор предприятия Роман Сибирцев. И добавил, что в планах было собрать около восьми тысяч тонн винограда.

По его словам, развитие предприятия стало возможным, в том числе, и благодаря помощи министерства сельского хозяйства региона, потому что идет постоянное субсидирование работ, возмещается часть затрат, которые являются довольно большими.
"Уровень государственной поддержки ежегодно составляет от 500 до 800 млн рублей. Уже третий год подряд, кроме непосредственно закладки виноградников, мы также субсидируем часть затрат на приобретение техники и оборудования для винодельческих предприятий. Это очень помогает нашим производителям", – сказала журналистам врио министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова.
Также она отметила, что уже третий год подряд ведомство авансирует затраты сельхозпроизводителям – отправляет им средства, чтобы они смогли приобрести саженцы, конструкции, шпалеры, противоградовую сетку, тем самым уменьшая финансовую нагрузку.

"Общая площадь виноградников в Крыму порядка 20 тысяч гектаров. За десять лет эти площади существенно не увеличились, но виноградники обновляются. За это время нам удалось обновить виноградники более чем на 60 процентов. У нас девять тысяч молодых виноградников, которые вступают в плодоношение, и у которых урожайность намного выше, чем у старых – до 70-80 центнеров с гектара", – уточнила она.

Отрасль виноградарства и виноделия - одна из наиболее инвестиционно-привлекательных отраслей в АПК, и за последние 10 лет очень много инвестиционных проектов реализованы в данном направлении. В Крыму до конца текущего года планируется заложить до тысячи гектаров молодых виноградников, добавила врио профильного министра.
В преддверии Дня виноградаря и винодела представители регионального минсельхоза также вручили рабочим хозяйства в Дубровке грамоты. В Бахчисарайском районе благодарностей к профессиональному празднику будут удостоены тридцать человек, а всего по Крыму таковых около двухсот.
© Пресс-служба Минсельхоза Республики Крым

Рабочим вручили грамоты

Уборка винограда в Бахчисарайском районе Крыма
1 из 3

Рабочим вручили грамоты

© Пресс-служба Минсельхоза Республики Крым
© Пресс-служба Минсельхоза Республики Крым

Всего в Бахчисарайском районе Крыма награждены 30 работников

Уборка винограда в Бахчисарайском районе Крыма
2 из 3

Всего в Бахчисарайском районе Крыма награждены 30 работников

© Пресс-служба Минсельхоза Республики Крым
© Пресс-служба Минсельхоза Республики Крым Уборка винограда в Бахчисарайском районе Крыма
Уборка винограда в Бахчисарайском районе Крыма
3 из 3
Уборка винограда в Бахчисарайском районе Крыма
© Пресс-служба Минсельхоза Республики Крым
1 из 3

Рабочим вручили грамоты

© Пресс-служба Минсельхоза Республики Крым
2 из 3

Всего в Бахчисарайском районе Крыма награждены 30 работников

© Пресс-служба Минсельхоза Республики Крым
3 из 3
Уборка винограда в Бахчисарайском районе Крыма
© Пресс-служба Минсельхоза Республики Крым
"Думаю, мне грамоту вручили не за какие-то особые заслуги, а потому что работаю на этом предприятии с 2016 года, не только на уборке, но и на обрезке, на прополке и на других видах работ", – признается РИА Новости Крым одна из награжденных тружениц, жительница села Дубровка Ирина Бык.
Пока трактор с лодкой, полной винограда, повез сырье на завод, люди могут немного передохнуть, выпить чаю, съесть бутерброд. Рабочий день на виноградниках сейчас начинается с 6 утра, а в сентябре, когда начнется школьная пора, на плантации можно будет приходить к восьми – руководство пошло на уступки подчиненным.
В Дубровке хорошо – есть и школа, и детский сад, и рабочие места, рассказывает Ирина, поддерживают ее и другие рабочие, сегодня в бригаде девять человек.
"За комбайном мы не стараемся угнаться, он ведь на колесах, – смеются люди. – Мы каждую "бубку" вырезаем, ее еще пока найдешь – а он вжик и пошел. Поэтому и разница такая".
© Пресс-служба Минсельхоза Республики Крым Уборка винограда в Бахчисарайском районе Крыма
Уборка винограда в Бахчисарайском районе Крыма
1 из 2
Уборка винограда в Бахчисарайском районе Крыма
© Пресс-служба Минсельхоза Республики Крым
© Пресс-служба Минсельхоза Республики Крым Уборка винограда в Бахчисарайском районе Крыма
Уборка винограда в Бахчисарайском районе Крыма
2 из 2
Уборка винограда в Бахчисарайском районе Крыма
© Пресс-служба Минсельхоза Республики Крым
1 из 2
Уборка винограда в Бахчисарайском районе Крыма
© Пресс-служба Минсельхоза Республики Крым
2 из 2
Уборка винограда в Бахчисарайском районе Крыма
© Пресс-служба Минсельхоза Республики Крым
Как заявили эксперты Роскачества, существенного сокращения урожайности винограда после экстремально высоких температур на Юге России в крупных винодельческих регионах страны, в том числе в Крыму, удалось избежать благодаря осадкам, создавшим зимой и весной запас влаги в почве, а также грамотной ранней уборке.
Ранее директор "Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия "Магарач" РАН", доктор сельскохозяйственных наук Владимир Лиховской рассказал, что в Крыму вывели новый морозоустойчивый сорт винограда.
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