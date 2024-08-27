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Ароматные и румяные: в Крыму начали сбор яблок

Ароматные и румяные: в Крыму начали сбор яблок - РИА Новости Крым, 27.08.2024

Ароматные и румяные: в Крыму начали сбор яблок

В Крыму приступили к уборке яблок ранних сортов созревания. Всего на полуострове общая площадь промышленных садов составляет порядка 16 тысяч гектаров, из них... РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T15:08

2024-08-27T15:08

2024-08-27T15:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Крыму приступили к уборке яблок ранних сортов созревания. Всего на полуострове общая площадь промышленных садов составляет порядка 16 тысяч гектаров, из них десять тысяч гектаров уже вступили в плодоношение, сообщила журналистам врио министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова.По словам Зарединовой, крымские сельхозтоваропроизводители в этом году планируют убрать яблоки с площади 4,5 тысяч гектаров.Такая ситуация с урожаем сложилась и в одном из хозяйств в селе Косточковка Нижнегорского района. В этом году аграрии планируют собрать порядка 7 тысяч тонн урожая, что на 30% меньше по сравнению с прошлым годом. По словам аграриев, это связано с жаркой погодой и отсутствием осадков.Но все же достигнуть желаемого размера урожая удалось за счет капельного орошения, добавил агроном.В яблоневом саду в селе Косточковка на площади 310 гектаров выращивают яблоки известных и давно полюбившихся крымчанам сортов – Голден Делишес, Ренет Симиренко, Гала, Фуджи, и Джонаголд. 400 тонн яблок уже собрали. Ежедневно здесь работает 200 человек. Рабочий день начинается с семи утра – ароматные, румяные и спелые плоды собирают в мешки, затем выгружают в контейнеры.После сбора яблоки отправляют на склад, где они могут храниться вплоть до Нового года. А некоторые сорта яблок в холодильных камерах будут храниться и до весны, например, Симиренко.В этом году предприятие получило финансовую поддержку для посадки 10 гектаров яблоневого сада, была установлена противоградовая сетка.Государственная поддержка предусматривает выделение средств на закладку садов – аграрии получают субсидию на приобретение посадочного материала, на установку конструкций шпалеры и на установку противоградовой сетки. Также предприятие может получить субсидию на мелиорацию.Зарединова отметила, что в прошлом году аграрии Крыма собрали 197 тысяч тонн плодово-ягодных культур. В этом году ожидают примерно такого же показателя, большую часть продукции отправят в Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Новосибирск.При этом она отметила, что ежегодно площади под посадки увеличиваются. По ее словам, всего за 10 лет на полуострове заложили 9 тысяч гектаров молодых садов, и в этом году планируется заложить не меньше одной тысячи гектаров.Читайте также на РИА Новости Крым:Яблони в стрессе: что будет с урожаем в Крыму из-за засухиЯблоки для всей России: в Крыму заложат новые фруктовые садыСколько хранилищ для "зимовки" урожая овощей не хватает Крыму

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, алиме зарединова, минсельхоз крыма, сады крыма