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Чем заменить конфеты в рационе ребенка – ответ Роспотребнадзора
Чем заменить конфеты в рационе ребенка – ответ Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 19.08.2024
Чем заменить конфеты в рационе ребенка – ответ Роспотребнадзора
В составе конфет очень много ароматизаторов, пищевых красителей и трансжиров. Никакой пользы, кроме временной иллюзорной радости, они не приносят, поэтому... РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T21:33
2024-08-19T21:33
2024-08-19T21:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В составе конфет очень много ароматизаторов, пищевых красителей и трансжиров. Никакой пользы, кроме временной иллюзорной радости, они не приносят, поэтому сладости в рационе ребенка лучше заменить орехами и сухофруктами. Такие рекомендации дает специалист Роспотребнадзора Наталья Муравьева.Очень часто дети любят побаловаться сладким, но чрезмерное употребление сахара может причинить вред здоровью ребенка, напомнила она."Сегодня в составе конфет, помимо большой дозы сахара, присутствуют ароматизаторы, пищевые красители, трансжиры и эмульгаторы. И, по сути, ничего, кроме кратковременной иллюзорной радости такие сладости не приносят", - говорит Муравьева, видео опубликовано в официальном Telegram-канале Роспотребнадзора.По ее словам, отличной альтернативой конфетам могут стать изюм, курага, чернослив, финики, смесь из ягод и тропических фруктов, а также орехи, "хотя они и не обладают сладким выраженным вкусом".Кроме того, мармелад является низкокалорийной сладостью, содержащей полезное вещество пектин, уточнила специалист.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что поддержать иммунитет школьника поможет здоровое меню, в том числе правильными должны быть школьные перекусы. По его словам, не стоит делать упор на батончики, их лучше заменить бутылочкой несладкого, натурального йогурта. Хороший перекус - фрукты. Неплохим вариантом могут быть орехи, но только не засахаренные, а в натуральном виде, советует он.Также врач-диетолог и гастроэнтеролог Марина Макиша рассказала о вреде мармеладных витаминов для детей: их частое употребление может вызвать привыкание к сладкому и нарушить нормальные пищевые приоритеты.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда сладкое полезно: в Крыму выращивают самую целебную траву в миреПодсластитель вызывает рак: правда или фэйкДиетолог назвала вредную еду для пожилых людей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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совет эксперта, роспотребнадзор, здоровье, дети, питание, здоровое питание, правильное питание, новости
Чем заменить конфеты в рационе ребенка – ответ Роспотребнадзора
Роспотребнадзор назвал альтернативу конфетам для детского рациона
21:33 19.08.2024 (обновлено: 21:47 19.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В составе конфет очень много ароматизаторов, пищевых красителей и трансжиров. Никакой пользы, кроме временной иллюзорной радости, они не приносят, поэтому сладости в рационе ребенка лучше заменить орехами и сухофруктами. Такие рекомендации дает специалист Роспотребнадзора Наталья Муравьева.
Очень часто дети любят побаловаться сладким, но чрезмерное употребление сахара может причинить вред здоровью ребенка, напомнила она.
"Сегодня в составе конфет, помимо большой дозы сахара, присутствуют ароматизаторы, пищевые красители, трансжиры и эмульгаторы. И, по сути, ничего, кроме кратковременной иллюзорной радости такие сладости не приносят", - говорит Муравьева, видео опубликовано в официальном Telegram-канале Роспотребнадзора.
По ее словам, отличной альтернативой конфетам могут стать изюм, курага, чернослив, финики, смесь из ягод и тропических фруктов, а также орехи, "хотя они и не обладают сладким выраженным вкусом".
Кроме того, мармелад является низкокалорийной сладостью, содержащей полезное вещество пектин, уточнила специалист.
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург рассказал
, что поддержать иммунитет школьника поможет здоровое меню, в том числе правильными должны быть школьные перекусы. По его словам, не стоит делать упор на батончики, их лучше заменить бутылочкой несладкого, натурального йогурта. Хороший перекус - фрукты. Неплохим вариантом могут быть орехи, но только не засахаренные, а в натуральном виде, советует он.
Также врач-диетолог и гастроэнтеролог Марина Макиша рассказала о вреде мармеладных витаминов для детей
: их частое употребление может вызвать привыкание к сладкому и нарушить нормальные пищевые приоритеты.
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