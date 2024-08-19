https://crimea.ria.ru/20240819/chem-zamenit-konfety-v-ratsione-rebenka--otvet-rospotrebnadzora-1139724396.html

Чем заменить конфеты в рационе ребенка – ответ Роспотребнадзора

Чем заменить конфеты в рационе ребенка – ответ Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 19.08.2024

Чем заменить конфеты в рационе ребенка – ответ Роспотребнадзора

В составе конфет очень много ароматизаторов, пищевых красителей и трансжиров. Никакой пользы, кроме временной иллюзорной радости, они не приносят, поэтому... РИА Новости Крым, 19.08.2024

2024-08-19T21:33

2024-08-19T21:33

2024-08-19T21:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В составе конфет очень много ароматизаторов, пищевых красителей и трансжиров. Никакой пользы, кроме временной иллюзорной радости, они не приносят, поэтому сладости в рационе ребенка лучше заменить орехами и сухофруктами. Такие рекомендации дает специалист Роспотребнадзора Наталья Муравьева.Очень часто дети любят побаловаться сладким, но чрезмерное употребление сахара может причинить вред здоровью ребенка, напомнила она."Сегодня в составе конфет, помимо большой дозы сахара, присутствуют ароматизаторы, пищевые красители, трансжиры и эмульгаторы. И, по сути, ничего, кроме кратковременной иллюзорной радости такие сладости не приносят", - говорит Муравьева, видео опубликовано в официальном Telegram-канале Роспотребнадзора.По ее словам, отличной альтернативой конфетам могут стать изюм, курага, чернослив, финики, смесь из ягод и тропических фруктов, а также орехи, "хотя они и не обладают сладким выраженным вкусом".Кроме того, мармелад является низкокалорийной сладостью, содержащей полезное вещество пектин, уточнила специалист.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что поддержать иммунитет школьника поможет здоровое меню, в том числе правильными должны быть школьные перекусы. По его словам, не стоит делать упор на батончики, их лучше заменить бутылочкой несладкого, натурального йогурта. Хороший перекус - фрукты. Неплохим вариантом могут быть орехи, но только не засахаренные, а в натуральном виде, советует он.Также врач-диетолог и гастроэнтеролог Марина Макиша рассказала о вреде мармеладных витаминов для детей: их частое употребление может вызвать привыкание к сладкому и нарушить нормальные пищевые приоритеты.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда сладкое полезно: в Крыму выращивают самую целебную траву в миреПодсластитель вызывает рак: правда или фэйкДиетолог назвала вредную еду для пожилых людей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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