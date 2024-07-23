https://crimea.ria.ru/20240723/kogda-sladkoe-polezno-v-krymu-vyraschivayut-samuyu-tselebnuyu-travu-v-mire-1139055596.html

Когда сладкое полезно: в Крыму выращивают самую целебную траву в мире

Когда сладкое полезно: в Крыму выращивают самую целебную траву в мире - РИА Новости Крым, 23.07.2024

Когда сладкое полезно: в Крыму выращивают самую целебную траву в мире

Одни говорят, что ростки стевии в конце XIX века выкрали у южноамериканцев и тайно привезли в Европу. Вторые – что ее выращивали в СССР специально и... РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-23T06:03

2024-07-23T06:03

2024-07-23T06:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Одни говорят, что ростки стевии в конце XIX века выкрали у южноамериканцев и тайно привезли в Европу. Вторые – что ее выращивали в СССР специально и исключительно для членов политбюро. Одни считают, что она очень полезна, а другие уверены – стевия вредна. Но совершенно точно известно, что растить в СССР в промышленных масштабах ее начали именно в Крыму."Насчет членов политбюро – это точно не так", - говорит человек, который 30 лет уже занимается выращиванием этого растения на полуострове, – Александр Брежнев. Мы разговариваем с аграрием, который стоял у истоков производства медовой или изумрудной травы (другие названия стевии), чтобы развенчать все мифы об этом малопривлекательном внешне, но таком полезном растении.Растение ХХI векаБрежнев рассказывает, что, хотя стевию, чья родина Южная Америка, знали еще конкистадоры, впервые ее описал и классифицировал естествоиспытатель Моисес Сантьяго Бертони. В 1931 году во Франции из Стевии выделили гликозиды – органические соединения, которые и придают траве сладкий вкус. Их назвали стевиозидами. Они в 250-300 раз слаще сахарозы, но при этом не повышают уровень сахара в крови. В настоящее время стевиозид – это самый сладкий природный продукт.Стевию в Россию впервые привез академик Вавилов в тридцатых годах. Именно он определил ее полезность для иммунитета.В шестидесятых годах к растению возник интерес военно-промышленного комплекса в связи с развитием космической промышленности: ведь соотношение порошка стевии по соотношению к сахару равно один к двумстам. То есть вместо килограмма сахара можно на орбиту Земли посылать совсем немного порошка стевии.Стевия поможет раненымВ 1975 году в СССР решали, где эту чудо-траву выращивать. Главными по науке определили Воронежский институт растениеводства и второй Киевский НИИ сахарной свеклы.Но местные все равно узнали, что это сладкое, и начали бросать стевию в самогон, в брагу. Бражка не получилась, ничего не кисло, ведь стевия – великолепный консервант, антимикробное средство.Полезную изумрудную траву в СССР пробовали выращивать в Дагестане, Адыгее, Краснодарском крае, в Казахстане, Приднестровье и Узбекистане. На Южном берегу Крыма в районе Оползневого, в Бахчисарайском, Джанкойском и Красногвардейском районах полуострова. Лучше всего она росла в Табачном."Смотрели на наличие морского воздуха, количество солнечных дней и почвы. В Табачном климатические условия больше всего приближены к климату родины стевии – к Уругваю", - говорит Александр.Потом случился развал СССР. И стало не до стевии."И тогда я занялся этим растением. Первая задача была переработать то, что уже лежало на складах. Переработали за полтора года более 20 тонн. Дело в том, что из-за консервирующих свойств в листьях стевия не портится, то есть совершенно спокойно можно пускать в производство лист пятнадцатилетней давности, содержание сладости и полезных веществ в нем не уменьшается, если правильно этот лист хранить", - отмечает он.Александр Брежнев рассказывает, что стевия полезна не только диабетикам и тем, кто следит за своим весом. Она оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, а еще настойку листьев можно применять наружно.Несладкая стевия из КитаяВ Крыму и новых регионах России стевию широко употребляют для производства пищевых продуктов: делают с ней мороженое, печенье, йогурты, кукурузные палочки, майонез, множество других продуктов. Ее сироп и порошок в качестве сахарозаменителя продают в отделах здорового питания.Но, к сожалению, на полуострове выращивают стевию не столько, сколько продают в магазинах ПП. Российский рынок завоевывает Китай и Индия.- А чем наша лучше китайской?- Во-первых, у нас селекция лучше. Мы используем сорт украинской селекции "Берегиня". Каждый год выбираем и разводим лучшие экземпляры, которые дают больше листа, в которых больше сладости. Опять же, к нам везут обычно сухое сырье. И не всегда это лист надлежащего качества. Если в стевию при сушке и хранении попала влага, она начинает преть и вонять селедкой. Она дешевая, но плохо пахнет и фактура у нее очень ломкая. Дитерпеновых гликозидов в наших сортах в среднем 7-8. Индусы до 10 догоняют. А у китайцев это число равняется пяти.- Не так давно были баталии насчет употребления стевиозидов…- Наши чиновники в принятии этого постановления сняли кальку с евросоюзовского договора. Это сто процентов борьба пищевых корпораций. И борьбу выигрывают китайцы, которые являются основным поставщиком стевиозида и ребаудиозида – это две составляющих стевии.Из Крыма в ЕвросоюзАлександр Брежнев сетует, что в реестре сельскохозяйственных культур России стевии нет. А вот в соседних странах, где культура растет, но ее качество гораздо хуже, поддержка тем, кто выращивает стевию, со стороны государства оказывается немалая."В Узбекистане принята программа по финансированию, у них стевия проходит как лекарственное сырье для диабетиков и здорового питания, под это выделяются государственные деньги. Хорошие у них плантации, но стевия плохая. Кстати, из Крыма в Калининград поставки идут у нас очень хорошо. Знаете почему? Потому что рядом Польша. И везут нашу стевию через границу в Евросоюз. Понимают качество", - отмечает он.Более того, отмечает Александр Брежнев, и в самой России забыли, что такое выращивание этого уникального растения."Однажды производители мороженого пригласили меня на свои мероприятия. Там выступала одна женщина, доктор наук из Воронежа. И говорит: они пользуются китайской стевией в своих исследованиях. Мол, в России производителей нет. Я встал и возмутился: а как же мы? А вы сами как же – ведь у вас в Воронеже в советское время стевией занимались. Что ж вы все потеряли?" - вспоминает он.Сейчас в селе Табачное в Крыму у Брежнева работает большой цех. Единственный в России. Его производительность – шесть тонн водного экстракта стевии в месяц. Это 300 тонн или пять выгонов сахарного песка.По словам Брежнева, это количество перекрывает 5% потребности Крыма в сахаре. Но проблема в том, что растить стевию на полуострове достаточно дорого, так как урожай этого растения собирают только один раз – осенью. А в Китае и Индии многолетняя стевия дает до четырех урожаев в год.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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